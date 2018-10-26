Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç'a: Yalan söylemek babasından miras olabilir

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç'la arasındaki gerginliğe ilişkin "Bu terbiyesizliğin bir bedeli olmayacaksa biz kendi hukukumuzu korumasını biliriz" dedi. Metiner, Arınç'ı yalancılıkla suçlayarak, "Yalan söylemek babasından miras olabilir" dedi.

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın oğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç’ın kendisine saldırmak istediğini ileri sürdü. Metiner'in Twitter'dan yaptığı paylaşıma, Mücahit Arınç bir internet sitesinden yanıt verdi. Arınç, Metiner'le arasında "Ona şunu dedim; babamla ilgili eleştirel şeyler yazıyorsun. Tamam da, niye tehdit dili kullanıyorsun! Ağız dalaşı yaşandı aramızda… Fiziki bir müdahalem olmadı. Zaten dışarı kaçtı" şeklinde bir diyalog geçtiğini ifade etti.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç'a zehir zemberek sözlerle yüklendi.

'BİR MİLLETVEKİLİNİN BABASININ DAVASINI GÜTMESİ KABUL EDİLEMEZ'

"Babasının davasını gütmek bir milletvekiline yakışıyor mu? Babası da siyasetçi, ben de siyasetçiyim. Birbirimizi eleştiririz. Ama bir milletvekilinin, babasının davasını böyle bir biçimde, partimizin ahlakına yakışmayacak bir şekilde herkesin içinde gütmesi asla kabul edilemez." diyen Metiner, Mücahit Arınç'ın "Dışarı kaçtı" sözlerine şu yanıtı verdi:

'BİZİM MANGAL GİBİ YÜREĞİMİZ VAR'

"Biz yüreğimizin neye yettiğini, 15 Temmuz'da ölüm üzerimizden geçerken göstermiş insanlarız. Onun babası, kendisi saklandıysa açıklasınlar. Biz ölümden korkmayız, mangal gibi yüreğimiz var bizim."

'YALAN SÖYLEMEK BABASINDAN MİRAS OLABİLİR'

Mücahit Arınç'ın yalan söylediğini ifade eden Metiner, "Yalan söylemek babasından miras olabilir. Genlerinde yalan olabilir. Babası da bir şeyi çarpıtmaktan, büyütmekten haz alıyor olabilir" diye konuşurken, Bülent Arınç'ın 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile ilgili yaptığı açıklamayı hatıralatarak şunları söyledi:

'KENDİSİNİ AHMAK İLAN EDEN BİR BABANIN OĞLU…'

"Babası, 15 Temmuz'dan sonra, 'Ben FETÖ'nün terör örgütü olduğunu 15 Temmuz'da öğrendim. Bana ahmak diyebilirsiniz' dedi. Kendisini ahmak ilan eden bir babanın oğlu, varsa bir sorunu gitsin babasıyla halletsin."

'BİZ DE KENDİ HUKUKUMUZU KORUMASINI BİLİRİZ'

Eski milletvekili Metiner, Twitter'da paylaşıp daha sonra sildiği "Bu çirkin saldırının siyasi bedeli olmayacaksa yazıklar olsun" sözlerine de açıklık getirerek, "Ömrünü bu davaya adayan Mehmet Metiner'e bu saygısızlık yapılabiliyorsa, Genel Merkez'in gereğini yapmasını istemem de en doğal hakkımdır. Bu yapılan terbiyesizliğin, saygısızlığın bir karşılığı olmayacaksa, biz de kendi hukukumuzu korumasını biliriz" diye konuştu.