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11:20 02 Kasım 2018
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    Hulusi Akar

    Bütçe görüşmelerinde S-400 tartışması

    © AA / Özge Elif Kızıl
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    Yurdagül Şimşek
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te milletvekillerinin S-400 hava savunma sistemine ilişkin sorularını yanıtladı. Bu konuda ABD'ye müracaat edildiğini ancak cevap gelmediğini kaydeden Akar, "Dolayısıyla, biz sanki sabah kalkıp da gözümüzü kapatıp, sağı solu yıkıp döküp Rusya'ya gitmiş değiliz" dedi.

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde Türkiye'nin, F-35'ler ile Rusya'dan alacağı S-400'ler de gündeme geldi. Özellikle muhalefet partilerinin milletvekilleri, bu konuda bilgi istedi.

    CHP'li Kamil Okyay Sıngır, NATO-PA üyesi olduğunu ifade ederek, "Değişik vesilelerle gittiğimiz toplantılarda hep karşımıza çıkan F-35, S-400 ikilemi" dedi. Sındır, Milli Savunma Bakanı Akar'a, "F-35 ve S-400 arasındaki çelişki konusunda ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. HDP'li Erol Katırcıoğlu, kaç tane S-400 füzesi alınacağını öğrenmek istedi. İYİ Partili Aydın Sezgin ise, "Sayın Bakan, NATO'nun hava savunma sistemimizdeki yeri ile S-400'lerin bağdaşabilirliğine dair değerlendirmenizi rica edeceğim ki keza, Eurosam füzeleri ile S-400'lerin bağdaşabilirliği…" diye konuştu. Bazı milletvekilleri de ABD kongresinin F-35'lerle ilgili girişimini gündeme getirerek, Bakan Akar'a bu konudaki düşüncelerini sordu. 

    S-400
    © Sputnik / Vitaliy Ankov
    Rus uzman: Türkiye S-400 üretimi sayesinde hava savunma sistemini modernize edebilecek
    BAKAN AKAR: F-35 BİR ORTAKLIK, HER ŞEY PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

    Bu sorulara Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizim F-35 bir ortaklık sayın üyeler bir ortaklık. Türkiye'de ortaklardan biri. Şu ana kadar 900 milyon dolar para yatırdık. Dolayısıyla, bu ortaklığın bir parçasıyız" dedi. Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

    — Ayrıca, bu ortaklık içinde biz 116 uçak alacağız. Bunun içinde bizim de yapacağımız bazı görevler. Burada yapacağımız parçalar var, şunlar, bunlar var, bir iş bölümü yapılmış, Malatya'da çok ciddi bir yatırım var, onların üstleri yapılıyor ve şu ana kadar da Amerika Birleşik Devleti yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar dolayısıyla hiçbir değişiklik söz konusu değil, bütün faaliyetler planlanan şekilde devam ediyor. Efendim, bunlardan ikisi alındı, ikisi de önümüzdeki martta alınacak ve ona göre süreç devam edecek. Biz oraya pilotlarımızı gönderdik, pilotlarımız eğitimlerini sürdürüyorlar. Bakım personelimiz, astsubay kardeşlerimiz vardı onlar gittiler, orada bakım kursu alıyorlar, her şey planlandığı şekilde devam ediliyor. Bu 12 —13 Kasımda Amerikan Savunma Bakanlığından bir rapor bekleniyor, o rapor da büyük bir ihtimalle normal geçecek ve dolayısıyla burada herhangi bir sıkıntı yok.

    'NATO GENEL SEKRETERİ ÇOK AÇIK VE NET BİR ŞEKİLDE SÖYLEDİ'

    S-400'ler ile ilgili sorulara NATO Genel Sekreteri'nin yaptığı açıklamayı hatırlatarak yanıt veren Milli Savunma Bakanı Akar ile milletvekilleri arasında komisyon tutanaklarına göre şu konuşmalar geçti:

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Efendim, S-400'e geldiğimiz zaman. Bunu benim söylememe gerek yok eğer takip edebildiyseniz NATO Genel Sekreteri Stoltenberg çok açık ve net bir şekilde söyledi. Biz ciddi bir şekilde hava ve füze —hava, hava kuvvetleri; füze, füze- tehdidine maruzuz. Bunun giderilmesi lazım, buna karşı tedbir almamız lazım. Bu tedbirler çerçevesinde NATO'ya müracaat ettik. NATO'da Amerika, İspanya, İtalya, Hollanda geldiler; Hollanda ve Amerika gitti, İspanya ve İtalya devam ediyor, biri Patriot, diğeri SAMP-T. Şimdi, bunlarla hep böyle NATO gelsin, NATO gitsin olmayacağına göre bizim bunu tedarik etmemiz lazım, buna sahip olmamız lazım. Bununla ilgili Periot'le konuştuk, Çin'le konuştuk, SAMP-T'le konuştuk, Ruslarla konuştuk ve burada bizim şartlarımız var, sadece mesele teçhizatın alınıp verilmesi değil. Bunu alırken:

    Hulusi Akar
    © AA / Özge Elif Kızıl
    Akar: Ülkemiz, S-400 sistemiyle önemli bir hava savunma yeteneği kazanmış olacak
    1) Malzemeyi alacağız.
    2) Bunun eğitimini vereceksiniz.
    3) Yedek parçasını vereceksiniz.
    4) Bunun beraber bilgi üretimini yapacağız.
    5) Bunu üreteceğiz beraber. Bunu modernize edeceğiz biz de taraf olacağız. Ya, bunların hiçbirine evet demedi dostlarımız.

    Garo Paylan (HDP): S-400 teknolojisini paylaşacak mı, bunları veriyor mu?

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Olacak, tabii bunların hepsi konuşuluyor.

    Garo Paylan: Anlaşmada yok.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yanlış biliyorsunuz.

    Garo Paylan: Var mı?

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Var tabii.

    Erol Katırcıoğlu (HDP): NATO niye vermiyor Sayın Bakanım?

    'BİZ SABAH KALKIP DA GÖZÜMÜZÜ KAPATIP, SAĞI SOLU YIKIP RUSYA'YA GİTMİŞ DEĞİLİZ'

    Dolar-Ruble
    © Sputnik / Alexandr Demyanchuk
    Rusya ve Hindistan S-400’lerin satış anlaşmasını niçin ruble üzerinden yaptı?
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Muhatap NATO değil. Bak onlar NATO'nun üyesi olan ülkelerden birisiyle konuşuyorlar, orada bir anlaşma sözleşme oluyor, Amerika "Ben yardım ederim." diyor geliyor buraya. İtalya "Ben dururum." diyor geliyor; Hollanda diyor, geliyor. NATO'da bir şey yok, ülkeler var. Biz Amerika'ya müracaat ediyoruz, diyoruz ki: Bize Patriot Füzesi satın, şu şartlarda satın. Mektuba cevap vermediler, mektuba cevap gelmedi henüz. SAMP-T'le Bir takım anlaşmalar yapıldı, devam ediyor, orada bir kulvar var. Dolayısıyla, biz sanki sabah kalkıp da gözümüzü kapatıp, sağı solu yıkıp döküp Rusya'ya gitmiş değiliz. Bu bir çalışmanın, bir araştırmanın bir incelemenin…

    Süreyya Sadi Bilgiç (Başkan-AK Parti): S-400'lerde en gelişmişlerinden biri hava savunma açısından da.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Gayet tabii, doğru.

    Garo Paylan: Kongrenin S-400'e karşı F-35 kararına ne diyeceksiniz? Amerikan Kongresi "S-400'den vazgeçmezse F-35 vermeyeceğiz." diye karar aldı.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Onlar karar değil, çalışmalar devam ediyor. Bizim F-35 devam ediyor, hiç kafanızı yormayın devam ediyor.

    Süreyya Sadi Bilgiç (Başkan): Sen rahat ol Sayın Paylan, üzülme.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Rahat olun. Sonra sen bir daha nasıl olsa askere de gelmeyeceksin.

    Garo Paylan: Ben yeni kuşaklar için söylüyorum.

    Etiketler:
    savunma, silah, S-400, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM, NATO, HDP, AK Parti, Süreyya Sadi Bilgiç, Erol Katırcıoğlu, Garo Paylan, Hulusi Akar, Rusya, Türkiye
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