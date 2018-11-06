Moskova Büyükelçisi Diriöz: Moskova’dan üzülerek ayrılıyorum

2016 yılından bu yana Moskova Büyükelçisi olarak görev yapan Diriöz, ekonomi konusuna değinerek Rusya’nın Türkiye için Çin ve Almanya’dan sonra üçüncü ticaret ortağı olduğunu kaydetti. Büyükelçi, “En iyi yıllarda ticaret hacmimizin en yüksek seviyesi 30 milyar dolardı, sonra çeşitli dönemlerde 22 milyara ulaştı, şimdi 30 milyar dolara yine yaklaştık, ama Cumhurbaşkanımız 100 milyar dolarlı hedefi koydu. Ekonomik ilişkilerde enerji alanı, işbirliğimizde büyük rol oynuyor. Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Santrali gibi stratejik projelerimiz son derece önemlidir” ifadeleri kullandı.
Hüseyin Diriöz’ün sözlerine göre iki ülke arasındaki turizm ilişkileri de büyük bir önem taşımakta. Öyle ki bu sene 6 milyon Rus turistin Türkiye’yi ziyaret etmiş olacağını tahmin ediliyor.
'VİZESİZ REJİME GERİ DÖNMEYİ İSTİYORUZ'
Büyükelçi Diriöz, Türk vatandaşları için önemli bir konu hakkında daha konuştu: “Yine ilişkilerimizin ulaştığı düzeye uygun olarak iki ülke arasında 1 Ocak 2016 yılından önceki vizesiz rejime geri dönmeye arzu ediyoruz. Bu alanda çalışmalar var, vatandaşlarımızın Rusya'ya vizesiz girebilmesi için bazı kategorilerde adım atılması konusu gündemdedir, sonucunu bekliyoruz”.
Rusya ve Türkiye parlamentoları arasındaki ilişkileri de değinen Diriöz, en son olarak Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin’in 7-9 Ekim’de Antalya’da Avrasya Ülkeleri Parlamento Başkanları 3. toplantısına katılmış olduğunu açıkladı. Diriöz şöyle devam etti: ''Bu hafta ise TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır Moskova’yı ziyaret edecek, Kosaçev ve Slutskiy ile temaslarda bulunacaktır'' denildi.
İki ülke arasında özel anlam taşıyan kültür ilişkileri de günden güne sağlamlaşıyor. Büyükelçi, 2019 yılının Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı olarak ilan edildiğini hatırlattı. Bu yıl içerisinde organize edilecek etkinliklerin kültürel bağları ve insani temasları sağlamak yönünde büyük katkı sunacağını söyleyen Diriöz, Rusya hakkında izlenimleri ve planları da paylaştı. “Rusya’dan üzülerek ayrılıyorum. Türkiye’ye döndüğümde hangi görev üstleneceğim bilmiyorum ama ne olursa olsun tekrar Rusya ile temaslar sürdüreceğime inanıyorum. Rusya’nın birçok bölgesini gezdim: Yekaterinburg, Voronezh, Kazan, Sankt-Petersburg, Ufa, Krasnodar, Novorossiysk, Soçi ama bu yetmiyor. Gitmeden önce Transsibirya demir yolunda yolculuk yapmak istiyorum mesela Novosibirsk’ten Vladivostok’a gitmeyi planlıyorum”.
'YUNUS EMRE RUS-TÜRK KÜLTÜR MERKEZİNİN NİHAYET AÇILMASI MEMNUN EDİCİ'
Yoğun tempodan dolayı Rusça öğrenme fırsat bulamadığını söyleyen Büyükelçi, telaffuzu zor olan 'Rossotrudniçestvo' kelimesini ise söyleyebiliyor. Ona göre Rusya’ya gelenlerin dikkati çeken en önemli şeylerden biri Rusya’nın kültürel zenginlikleri: “Müzik alanında Çaykovski, Rahmaninov, Rimskiy-Korsakov, edebiyatta Tolstoy, Puşkin, Dostoyevski gibi dehaları yetiştiren böyle dev bir kültürü yakından tanımak bizim için çok büyük bir şans oldu”. Diriöz, Büyükelçi olduğu sürede Moskova’da Yunus Emre Rus-Türk Kültür Merkezinin açılmış olmasının kendisi açısından çok memnun edici olduğunu söyledi.
Büyükelçi, Rus basın mensupları ile şahsi izlenimlerini de paylaştı. Diriöz “Rezidansın arka sokağında bulunan “Patriarşıye prudy” parkı var, orasını sık sık gezip bir bankaya otururken Mikhail Bulgakov’un “Master ve Margarita” sahnelerini kafamda yaşatmaya çalışıyordum. Rus mutfağını da tanıma şansımız vardı. Borş, Böfstroganoff ve havyar en çok beğendiğim Rus yemekleri listesinde ilk sırada duruyorlar” anlattı.
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