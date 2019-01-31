2018 yılının birincisi Rus turistler

Türkiye 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21.84 artışla 39 milyon 488 bin 401 yabancı ziyaretçi ağırladı. En çok ziyaretçi, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 26.49 artış ve 5 milyon 964 bin 613 ziyaretçi ile Rusya’dan geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; aTürkiye, 2018 yılında 39 milyon 488 bin 401 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Yurt dışında ikamet eden 6 milyon 624 bin 191 vatandaşın da dâhil olduğu rakamlarla birlikte Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 46 milyon 112 bin 592 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise geçen yıl yüzde 12.3 artışla 29 milyar 512 milyon 926 dolar turizm geliri elde edildi. 2018 yılında kişi başına ortalama harcama 647 dolar, yabancıların ortalama harcaması 617 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 801 dolar olarak gerçekleşti. Turizm gelirinin yüzde 81.8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18.2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

ALMANYA 2., BULGARİSTAN 3. SIRADA

Bakanlığın Ocak-Aralık 2018 dönemi yıllık verilerine göre turizmde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.84 artış yaşandı.

© Fotoğraf : DHA Türkiye, yılın ilk 11 ayında en çok Rus turist ağırladı

En çok ziyaretçi, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 26.49 artış ve 5 milyon 964 bin 613 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu'ndan gelirken, yüzde 25.88 artış ve 4 milyon 512 bin 360 ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 28.82 artış ve 2 milyon 386 bin 855 ziyaretçi ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı sırasıyla İngiltere ve Gürcistan izledi.

ARALIK ARTIŞI 14.49

Türkiye'yi geçen aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.49 arttı ve 1 milyon 950 bin 705 yabancı ziyaretçi ağırlandı.

Türkiye'ye Aralık 2018 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan birinci, Almanya ikinci, Gürcistan üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan'ı İran ve Rusya Federasyonu izledi.