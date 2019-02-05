Guaido ekonomi planlarını anlattı: ‘Devleti yeniden ele geçirip IMF'nin kapısını çalmak'

© AFP 2018 / Yuri CORTEZ Maduro'dan Venezüella'da iç savaş uyarısı: Ülkemizi korumak için kendimizi hazırlıyoruz

Vatan Partisi ve Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner, Venezüella'da kendisini' geçici devlet başkanı' ilan eden ve Batı tarafından desteklenen Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun 31 Ocak'ta Caracas Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği sunumun detaylarını ve Guaido'nun planladığı ekonomi programını Sputnik'e anlattı. Soner, Guaido'nun Caracas Üniversitesi'nde yaptığı sunumun başlığının 'Plan Pais' (Ülke planı) olduğuna ve ABD'de aynı ismi taşıyan bir dernek olduğuna işaret etti:

ESKİ IMF YÖNETİCİLERİNDEN FORD VAKFI YETKİLİLERİNE HERKES BU TOPLANTIDA

© AP Photo / Rodrigo Abd Lima Grubu, Venezüella ordusunu Guaido'ya desteğe çağırdı

"2010'da kurulan ‘Plan Pais' isimli bu dernekte, Venezüella'da Chavez öncesinde görev yapmış üst düzey yetkililerle karşılaşıyoruz. Ekonomi profesörü, daha sonra IMF yöneticiliği yapmış olan Ricardo Hausmann bu derneğe katılıyor. Venezüella'nın eski bakanlarından ve sonrasında Dünya Bankası'nda yöneticilik yapmış olan Moisés Naím ve hem Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası'nın eski enerji uzmanı hem de Chavez dönemi öncesinde Venezüella'nın petrol şirketinin yöneticiliğini yapmış Ramon Espinasa da orada. Derneğin son olarak 2018'de düzenlediği toplantıya ise Uluslararası Kriz Grubu, Ford Vakfı, Freedom House'dan kişiler katılıyor. 23 Ocak'ta Venezüella'da gerçekleşen darbe girişiminden hemen sonra bu grup, temsilcilerini Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşlarla da görüşmeye gönderiyor. Guaido'nun açıkladığı planın temelini de, bunların hazırladığı plan oluşturuyor."

GUAIDO'NUN AMACI 'DEVLETİ YENİDEN ELE GEÇİRMEK VE NEOLİBERAL EKONOMİYE GEÇMEK'

Guaido'nun Caracas Üniversitesi'ndeki toplantıda açıkladığı planın 3 başlıktan oluştuğunu aktaran Soner "Bu başlıklar ‘'Venezüella Devleti'nin tekrar ele geçirmek ve insanların hizmetine sunmak', ‘Venezüellalıların yaratıcı ve üretici enerjilerini serbest bırakmak' ve ‘Venezüella'yı tekrar özgür milletlerin korosuna dahil etmek'. Giaido, bu planın içeriğinin ‘piyasa mekanizmalarını ve ekonomik özgürlükleri yeniden kurmak', ‘yaratıcı ve üretici ekonomik enerjisini serbest kılmak', 'toplumun özgürleşmesi için gerekli koşulları yaratmak, hükümet çabalarını verimli siyasete yöneltmek ve girişimcilik ve rekabeti teşvik etmek' olduğuna değiniyor. Kendisinden alıntı yaparak söylüyorum. Guaido'nun amacı 'yatırımcı devletten sosyal devlete geçiş'. Yani kamu ekonomisini kaldırıp tekrar piyasa, neo-liberal ekonomiye geçiş çerçevesinde ekonomi üzerindeki bütün kontrollerin kaldırılması, sosyal devlet uygulamalarının budanmasını amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

‘RUSYA VE ÇİN YERİNE ABD YATIRIMI TALEP EDEN GUAIDO, IMF'NİN KAPISINI ÇALACAK'

© REUTERS / Jim Young ABD'den Venezüella ordusuna darbe çağrısı

Guaido'nun bu geçiş sürecinde finansman bulmak için Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşlara yöneleceğini aktardığına değinen Soner "Guaido buralardan kredi sağlayacağını öne sürüyor. Bunun yanında, Venezüella'da ‘demokrasinin yeşermesini isteyen' ABD'den finansman sağlayacağını açıklıyor. Guaido, bu finansmanı getirirken tüm engellerin bütün kontrollerin, degülasyonların kaldırılmasını öngörüyor. Konuşmasında 'döviz kontrollerini derhal kaldıracağız. Venezüellalılar istedikleri kadar dolar alabilecekler' diyor. Yasal çerçeveyi özel mülkiyetin korumasına uygun ve yabancı yatırımları teşvik edecek bir şekle getirmek yine önemli bir maddesi. Venezüella Petrol Şirketi dahil kamu işletmelerini özel dış yatırımına açmak da Guaido'nun amaçları arasında. Tabii, Guaido ülkesini 'özgür milletler korosuna' dahil etmek istediği için Rusya, Çin, Hindistan gibi Avrasya ülkelerinin, Venezüella'nın petrol şirketlerine yatırım, işbirliği yapmasından yana değil; o Venezüella'nın petrol başta olmak üzere anahtar sektörlerine, Amerikan yatırımı yapılmasını savunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

‘GUAIDO'NUN EKONOMİK PROGRAMI GERÇEKLEŞİRSE MİLYONLARCA İNSAN AÇLIK VE SEFALETLE YÜZLEŞİR'

© REUTERS / Denis Balibouse/File photo 'BM, Venezüella krizinde hiçbir grubun yanında yer almayacak'

Soner "Size bir örnek vereyim. Guaido sunumunda kullanmamış ama konuşmasında ifade ediyor. Döviz kontrollerinin kaldırılmasıyla birlikte, darbeci Guaido'nun ilk adımlarından biri de faizlerin yükseltilmesi olacak. O, devletin toplu sözleşmelere müdahalesini de kaldırmak istiyor. Hükümetin temel gıda ürünlerine, ihtiyaçlara yaptığı sübvansiyonları kaldırmak, faizlerin yükselmesiyle birlikte inanılmaz bir daralma ve binlerce belki milyonlarca kişinin serbest piyasa kuralları içerisinde sefalete itilmesi demek. Zaten Guaido'nun programını esas destekleyen kişiler yoksullar, işçiler, alt sınıf değil. Guaido'nun programını destekleyenler orta ve üst sınıflar. Döviz serbestisi demek onların istediği gibi dolar alabilmesi, yatırımını Amerika'ya kaydırabilmesi veya Amerika'dan kendilerine yatırım çekebilmesi demek. Nitekim Guaido'nun mitinglerini düzenlediği bölge de Caracas'ın orta ve üst sınıflarının yaşadığı doğu kısmı. Bu programı Venezüella'da uyguladığınız zaman milyonlarca insanı sefalete, kayıt dışı ekonomiye ve Venezüella'nın eskisinde güçlü olan, suç ve yasadışı faaliyetlere itersiniz. Ülkenin sıcak paraya açılması, devletin ekonomiden çekilmesi, bürokratik engellerin kaldırılması ve petrol şirketlerinin özelleştirilmesinin anlamı budur. Bu yüzden zaten Maduro hükümetini özellikle Asyalı dostlarının yanında Venezüella'nın halk kesimleri destekliyor" diye ekledi.