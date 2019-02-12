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01:07 14 Şubat 2019
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    Türkiye - Çin

    ‘Türkiye, Sincan Uygur bölgesinde yaşananlara etki etme mekanizmasına sahip değil’

    © AFP 2018 / Greg Bake
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    Tatiana Şuvalova
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    Türkiye’nin hiçbir zaman Sincan Uygurlarına destekten vazgeçmediğini belirten Bahrevskiy. Ankara'nın Sincan Uygur bölgesinde yaşananlar üzerinde etki mekanizmalarına sahip olmadığını kaydetti.

    Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying
    © AP Photo / Ng Han Guan
    Çin Dışişleri Sözcüsü: Türkiye'nin saçma yalanlara dayanarak Çin'i suçlaması çok yanlış ve aşırı sorumsuzca
    Moskova merkezli Miras Enstitüsü'nün Direktör Yardımcısı, Türkolog Yevgeniy Bahrevskiy, Sputnik'e açıklamasında, Pekin ile Ankara arasındaki siyasi gerilimi değerlendirdi.

    Rus uzman, "Uygur militanların Suriye'de savaşması durumu daha da zorlaştırıyor ve Çin'i, bu hikayede daha aktif rol almaya zorluyor. Bu yüzden Türkiye'nin Uygurlar konusunda, sadece insani eylemler dışında, aktif eyleme geçmesi beklenmemeli. Çin tutumunu sert bir şekilde savunacak. Sincan'daki anti Çin etkinliklerin ABD tarafından kışkırtıldığı yönünde bir görüş var ve gerçekten de ABD, stratejik olarak Çin'i hedef alan her türlü ayrımcı eylemlere destek verecek" dedi.

    Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGIMO) Siyaset Bilimi Fakültesi Dekanı, Çin uzmanı Dr. Aleksey Voskresenskiy, Çin yönetiminin uzun zamandır Sincan'da Uygurlara yönelik özel politika izlediğini belirterek, "Bu konuda resmi bir bilgi yok. Medya sadece muhabirlerin özel materyallerine dayanıyor" diye kaydetti.

    'TÜRKİYE, ÇİN'İN 'BİR KUŞAK BİR YOL' PROJESİ İÇİN ÖNEMLİ'

    Uygur halk ozanı Abdurrehim Heyit'in hapiste öldüğü iddiasının da Çin-Türkiye ilişkilerindeki yeni dönemeç olduğunun altını çizen Voskresenskiy, "Türkiye bir yandan NATO üyesi, diğer yandan da ABD'den farklı bir politika izliyor. Türk dış politikasındaki bağımsızlık seviyesi özellikle darbe girişiminin ardından önemli ölçüde yükseldi. Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin kalitesi de son dönemde önemli ölçüde yükselmişti. Türkiye, ‘Bir Kuşak, Bir Yol' politikası açısından Çin için önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

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    Uzman, "Sincan, Pantürkizm açısından Türkiye için çok önemli. Sincan'da gerçekten de ayrımcılık çok güçlü ve kendi diline ve bağımsızlığına sahip Uyguristan'ın kurulması yönünde büyük çabalar var" diye kaydetti.

    Sincan Uygurların geleceğiyle ilgili sorunun açık olduğunu dile getiren Voskresenskiy, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

    "Daha önce Çin'deki Uygurların durumunun kötüleştiğine dair net bir kanıt yoktu. Bu, Çin için anahtar önemine sahip bir konu. Bölgenin, ‘yeni sınır' anlamına gelen Sincan ismi de buna işaret ediyor. Bu bölge Çin'e dahil edilen son topraklardan. Daha önce bağımsızdı ve yarı bağımsızdı ve Çin'den ayrılma yönünde çabaları vardı. Ancak görünüşe bakılırsa son zamanlara kadar Sincan ve Çin arasında sosyal bir sözleşme vardı. Sincan, özel bir şekilde finanse ediliyordu ve ayrıca merkez finansman aracılığıyla 10 yıllık Sincan kalkınma programı vardı. Ama bunlar şimdi devam ediyor mu etmiyor mu, devam ediyorsa ne derecede uygulanıyor, bu soruları yanıtlamak zor. Suriye'deki olaylar ve Türkiye'nin bölgedeki özel rolü, Ortadoğu'daki uluslararası ilişkilerin bölgesel alt sistemleri içindeki yarı istikrarlı unsurların istikrarına etki yapmaya başladı. Henüz kimse, Çin'in politikasındaki değişikliklerin ve Türkiye'nin Uygur halkına yönelik uygulanan özel rejimle ilgili suçlamalarının derecesini anlamış değil".

    Etiketler:
    NATO, Abdurrehim Heyit, Aleksey Voskresenskiy, Yevgeniy Bahrevskiy, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Çin, Türkiye
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