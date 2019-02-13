AK Partili Muş: 3600 ek göstergenin seçimden önce Meclis'e gelmesini etik olarak doğru bulmuyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, başta öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri olmak üzere kamu çalışanlarının beklediği ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Muş, 3600 ek göstergeyle ilgili düzenlemenin seçim öncesi alelacele Meclis'e getirilmesini etik olarak çok doğru bulmadıklarını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de yaptığı açıklamada hazırladıkları 18 maddelik kanun teklifine ilişkin bilgi verdi. Muş, teklif ile Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi isminin Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirileceğini kaydetti.

Teklifte, geçen yıl uygulamaya başlanan emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 1000'er lira ikramiyenin gelir testi uygulamasına dahil edilmemesine yönelik düzenlemenin de yer aldığını vurgulayan Muş, "Çünkü dahil edildiği zaman gelir yükseldiği için engelli yardımı alan bazı vatandaşlarımızın engelli yardımı kesilebileceğini gördük. Dolayısıyla bu 2000 liranın gelir testine dahil edilmemesiyle alakalı da düzenlemelerimiz mevcuttur" dedi.

Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde kitap ve dergilerde KDV'nin sıfıra indirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak, teklifte bu konuda da hüküm bulunduğunu söyledi. Muş, teklifte yer alan diğer düzenlemelerle ilgili de şöyle konuştu:

"Teklifte, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin vermiş olduğu tarımsal kredilerde temerrüte düşmüş olan çiftçilerimizin borçlarının yapılandırılması için düzenlememiz mevcuttur. Burada temerrüte düşmüş olan çiftçilerimize yüzde 15 faiz oranıyla tekrar yapılandırma imkanı getiriyoruz. Bu yüzde 15'in 5 puanını Hazine karşılayacak, 10 puanını bundan faydalanmak isteyen çiftçilerimiz karşılayarak yapılandırma yapma imkanına kavuşmuş olacaktır. "

ÖTV İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANI'NA YETKİ

© AFP 2018 / Yasin Akgül ÖTV alınmayacak ürünler belli oldu

Teklifte belli başlı bazı teknik düzenlemelerin de yer aldığını anlatan Muş, ÖTV ile ilgili bir hükmün de teklifte yer aldığını söyledi.

Muş, "Cep telefonlarıyla alakalı limitler var biliyorsunuz, bu limitlerin belirlenmesiyle alakalı Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesi söz konusu. Yani hangi aralıklarda ÖTV'ler ne şekilde olacağıyla alakalı bir yetki veriliyor. Doğrudan bir artış değil, ama bir yetki verilmesi söz konusu" dedi.

Gazetecilerin 3600 ek gösterge ile ilgili soruları üzerine Muş şunları söyledi:

'3600 EK GÖSTERGE MASAMIZDA OLAN BİR KONU'

© AA / Binnur Ege Gürün AK Partili Turan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: AK Parti'nin söz verip de yapmadığı hiçbir mesele yok

"Bu bizim masamızda olan bir konudur, bunun teknik çalışmaları ilgili kurumların çalışmaları, onların görüşleri, bu anlamdaki çalışmalar devam etmektedir. Dolayısıyla çalışmalar tamamlandıktan sonra ancak adım atılabilir. Ama bu AK Parti'nin masasında, ajandasında olan bir konudur. Dolayısıyla bu çalışmaların öncelikle tamamlanmasını beklememiz gerekiyor. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bir de bu 3600 ile alakalı düzenlemenin hemen böyle seçim öncesi alelacele getirilmesini de etik olarak çok doğru bulmuyoruz. O açıdan 3600 ile alakalı teklifimizde bir düzenleme bulunmamaktadır. Çalışmalar bittikten sonra, teknik boyutları tamamlandıktan sonra bununla ilgili gerekli düzenlemeler yapılacaktır."

'EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA YOK'

Muş, gazetecilerin "Takvimsel süreç olarak en erken ne zaman bu konuda yasa teklifi verilir?" şeklindeki sorusuna da, "Seçim öncesi bir kere etik olarak doğru bulmuyoruz vermeyi. Çok teferruatlı bir konu bu. Dolayısıyla bu teknik meselelerin iyice çalışılması gerekiyor. Çalışmaların tamamlanması lazım, tamamlandıktan sonra sizlerle paylaşabiliriz. Ama bu gündemimizde olan bir konudur, onu bilmenizi isterim" yanıtını verdi.

Muş, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili herhangi bir çalışmalarının bulunmadığını da vurguladı.