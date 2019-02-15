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13:06 15 Şubat 2019
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

    'Türkiye’de 118 yabancı firmaya ait 593 maden ruhsatı var'

    © AA /
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    Yurdagül Şimşek
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP’li Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta, Türkiye’de 118 yabancı firmaya ait 593 maden ruhsatı bulunduğunu bildirdi.

    Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) bin maden işçisi alımı için başvuru süreci bugün başlayacak. Vatandaşlar, müracaatlarını yapabilmek amacıyla akşam saatlerinden itibaren Zonguldak ve Bartın'da İŞKUR önünde bekliyor.
    © AA /
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    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, maden ruhsatı bulunan yabancı yatırımcıları sordu. Gürer, önergesi ile, " "Yabancı yatırımcıların ülkemizde maden ruhsatı alabilmesi için Türk Ticaret Kanuna göre kurdukları şirket var mıdır? Türk yatırımcılara ait şirketlerin ortakları var mıdır? Maden sahalarının ruhsatlarının ihale edilmesi süreçlerinde koşullara uygun yabancı yatırımcı girişi olmuş mudur? Kaç ihale ile maden sahası almışlardır? Ülkemizde yabancı yatırımcılarla ortak devam eden maden alanlarında çalışma amaçlı proje sayısı kaçtır?" şeklindeki sorulara yanıt istedi.
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez önergeye verdiği yanıtta, Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş, mevcut durum itibarıyla yürürlükte olan 118 farklı yabancı firmaya ait 593 maden ruhsatı bulunduğunu belirtti. Bakan Dönmez, "Mevcut durum itibarıyla yürürlükte olan maden ruhsat sahalarından 206 adet ruhsat, Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş yabancı yatırımcı şirketler tarafından ihale yolu ile alınmıştır. Yabancı yatırımcı şirketler tarafından ihalesi kazanılan 14 adet saha için ise işletme projesi verilmiş olup işlemleri devam etmektedir" dedi.
    Askerler, Siirt Şirvan'da heyelan altında kalan bakır madenini inceliyor.
    © AFP 2018 / Ilyas Akengin
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    Soru önergesine verilen yanıtı değerlendiren CHP'li Ömer Fethi Gürer, AK Parti hükümetleri döneminde 14 kez değişen maden kanunun dün TBMM'de kabul edilen maden kanunu ile 15'inci kez değişmiş olduğunu kaydetti. Getirilen yeni düzenlemeler farklı riskleri de içerdiğini ifade eden Gürer, "Yasa eklemelerle ciddi değişime uğradı. Haklı olarak bu değişiklik talepleri nereden kaynaklanıyor sorusu gündeme geliyor. Yabancı şirketlerin doğrudan ve dolaylı olarak sektörde varlığı, onların isteklerine göre şekillendirilen düzenlemeler yapılıyor kaygısını artırıyor. İş güvenliği ve işçi lehine düzenlemeler içermeyen kanunun, işleticilere avantaj sağlaması ile dikkat çekiyor" dedi.

    Etiketler:
    proje, avantaj, hükümet, ruhsat, maden, Türk Ticaret Kanunu, TBMM, AK Parti, CHP, Fatih Dönmez, Ömer Fethi Gürer, Niğde
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