‘200 ABD askeri, Türkiye’nin Suriye’ye olası operasyonunu engelleyemez’

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından 'barışı koruma' göreviyle yaklaşık 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını açıklamıştı.

ABD'nin Suriye'de 200 askerini bırakma kararını olumlu bulduklarını belirten DSG Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulkerim Ömer, kararın bölgeyi koruyacağını ve diğer Avrupa ülkelerini teşvik edebileceğini söylemişti. Ömer, "Bu güçlerin Suriye krizini çözmek ve diyalogu ciddiye almak için Şam'a bir da baskı aracı olacağını" diye konuşmuştu.

‘SURİYE'DEKİ ABD GÖZLEMCİLERİNİN AMACI KÜRTLERİN ŞAM'LA ANLAŞMA YAPMASINI ÖNLEMEK'

Moskova merkezli Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı, Rusya Dışişleri Konseyi (RSMD) uzmanı Kirill Semenov, Sputnik'e açıklamasında, ABD barış gücünün Suriye'deki amaçlarından birinin Suriye yönetiminin Kürt oluşumlara yönelik eylemlerini önlemek olacağını söyledi. İkinci amacın Şam ile diyalogu engelleme olduğuna işaret eden uzman, şöyle konuştu: "Bildiğimiz gibi Amerikalılar, saldırılar konusunda canları istediği gibi davranıyor. Bunu defalarca sergiledi. DSG'ye bir şeyler tehdit ediyorsa Amerikalılar defalarca hava saldırılarına başvurdu. Bunu Şam'ın Kürt oluşumlara yönelik eylemlerinin önünü almak için de yaptı. Hiçbir koşulda Türkiye yönelik güç kullanmayacakları açık. Türklerle tampon bölgeyle ilgili diyalogu sürdürecekler. 200 Amerikan gözlemci ise daha çok DSG'nin Şam'la hiçbir anlaşma yapmamasını sağlamaya yönelik olacak. Amerikalılar, desteklerinin Şam'la anlaşma sağlayana kadar olacağı konusunda Kürtleri uyardı".

‘200 ABD ASKERİ, TÜRKLERİN GEÇEMEYECEĞİ SAVUNMA HATTINI OLUŞTURAMAZ'

© REUTERS / Jonathan Ernst Beyaz Saray: 200 ABD askeri bir süre daha Suriye'de kalacak

200 kişinin TSK operasyonunun önünü alacağını konuşmanın abes olduğunu kaydeden Semenov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Orada çok boşluk var. Türkler bu 200 kişiyi yandan geçerek de hareket edebilir. 200 kişi, az çok dayanıklı güvenlik hattını oluşturmak için aşırı derecede küçük bir sayı. Türklerin geçemeyeceği bir hat oluşturamaz. Noktasal olarak bazı ayrı alanları kontrol edebilirler ama tüm sınır boyunca mümkün değil, 200 kişi hiçbir şey."

‘ABD, TÜRKİYE'YLE TAMPON BÖLGE GÖRÜŞMELERİNDE KENDİ POZİSYONUNU KORUMAK İSTİYOR'

Her halükarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'yle uzlaşmaya varmadan hareket etmeyeceğini dile getiren Rus uzman, Amerikan askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde bir nevi Kürtlerin çıkarlarının garantörü olarak kalacağını belirterek, "Amerikan askerlerinin varlığı Kürt oluşumları en azından Şam'a yönelik dahil duruşunu korumaya teşvik edecek. ABD barış gücü ayrıca tampon bölge kararının, Türkiye'nin askeri operasyonu değil anlaşma çerçevesinde olacağını garanti edecek" yorumunda bulundu.

‘ABD, YPG OLDUĞU SÜRECE TAMPON BÖLGENİN KONTROLÜNÜ TÜRKİYE'YE VERMEZ'

Türkiye ile PKK uzantısı oluşumlar arasındaki çatışmanın kaçınılmaz olduğunu kaydeden Semenov, Amerikalıların buna izin veremeyeceğini belirterek, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"ABD belki de tampon bölgenin kontrolünü Türkiye'ye vermek istiyor. Washington'da böyle bir niyet var. Ama orada sadece Arap oluşumlar olsaydı bunu yaparlardı. Ama YPG ile TSK arasında nasıl diyalog başlatılabilir? Bu büyük bir sorun. Bu topraklarda PKK uzantısı olarak gösterilen oluşumlar bulunduğu sürece, Türkiye'nin kontrolüne teslim edilmesi mümkün değil. Bu, elbette, aşılmaz bir ikilem yaratıyor. Bu, söz konusu bölgeyi Türkiye'nin kontrolüne teslim etmek için, (ABD Başkanı Donald) Trump idaresinde bunu isteyecek biri çıksa dahi, ABD için aşılamaz bir engel. Bu, her halükarda geniş kapsamlı askeri operasyona yol açacak. Daha önce Afrin'de olduğu gibi. Amerikalılar için böyle bir sonuç mümkün değil. Böyle olursa zayıflığını, müttefiklerini kendi elleriyle teslim ettiklerini göstermiş olacaklar".