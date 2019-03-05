MHP’den 'Ülkücüler CHP’ye oy verecek' diyen Kılıçdaroğlu’na tepki

MHP, “Ülkücü kardeşlerim de CHP’ye oy verecek” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Gerçekleri gizlemeye çalışan Kılıçdaroğlu ile hiçbir Ülkücü kardeş olamaz” dedi.
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 31 Mart yaklaştıkça CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve kadrosu yeni bir üslupsuzlukla, yeni bir saçmalıkla karşılarına çıktığını öne sürdü. 31 Mart akşamı sandıktan çıkacak olan sonucu şimdiden gören Kılıçdaroğlu ve avenesinin bu panik hâliyle ne söylediğini pek bilemediğini savunan Büyükataman, yazılı açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:
"Bir TV kanalında konuşan Kılıçdaroğlu ‘Seçim demokrasiye inananlarla inanmayanlar arasında gerçekleşecek.' ve ‘Ülkücü kardeşlerim de CHP'ye oy verecek.' diyebilecek kadar raydan çıkmıştır.
‘HİÇBİR ÜLKÜCÜ KILIÇDAROĞLU İLE OLAMAZ’
27 Şubat 2019 tarihinde CHP Hopa İlçe Başkanlığından yapılan ‘Hopa İttifakı Aday tanıtım etkinliğinde protokol ve misafirler anons edilirken İttifak bileşenlerinden HDP il başkanı ve heyetinin anonsu sırasında, özensizlik ve diyalog eksikliğinden kaynaklanan bazı sorunlar yaşanmıştır.'itirafına rağmen ‘HDP ile ittifak yapmadık.' diyerek gerçekleri gizlemeye çalışan Kılıçdaroğlu ile hiçbir Ülkücü kardeş olamaz.
‘’YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR’ DİYEN CHP'YE OY VERECEK ÜLKÜCÜ YOKTUR’
Ülkücünün kırmızıçizgisi vatandır, millettir, bekadır. ‘Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur.' diyen Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine oy verecek bir Ülkücü yoktur. Bir Ülkücü mesela teröristbaşı Apo'nun posterleri önünde demeçler veren, devlete kendince meydan okuyan Alper Taş gibilere ya da HDP mitinginde HDP'nin gücüne güç katmaya devam edeceğini söyleyen, 220 Ülkücü'nün idamını isteyen, işkenceci babasıyla gurur duyan Tunç Soyer'e mi oy verecek? Ya da bir Ülkücü, CHP listelerinden seçime giren HDP'li belediye meclis üyesi adaylarına mı oy verecektir?
‘En iyi darbe yönetimi, en kötü demokratik yönetimden daha kötüdür.' diyen Milliyetçi Hareket'i zihninde kurguladığı demokrasi karşıtı cephe içerisinde gösteren Kılıçdaroğlu'nu Milliyetçi Hareket'in 50 yıllık şerefli geçmişini okumaya davet ediyorum. Halkı sokaklara çağıranların, 15 Temmuz gecesi ellerini ovuşturanların, terör örgütüne özgürlükçü diyenlerin, terör örgütü uzantılarıyla kapalı kapılar ardında ittifak yapanların Milliyetçi Hareket'in mazisinden ve demokrasi kültüründen bir damlacık olsun nasiplendikleri takdirde yönlerini zillete değil millete çevirecekleri muhakkaktır.
‘HER SEÇİMİN ARDINDAN HALKI TAHRİK EDİP KENDİSİ ORTALIKTA GÖZÜKMEYEN CHP…’
Her seçim öncesi seçimlerin güvenliğini sorgulayan, her seçimin ardından halkı tahrik edip kendisi ortalıkta gözükmeyen CHP yönetiminin demokrasinin bir aracı olan seçimlerin sonuçlarını hazmedemeyerek halkı galeyana getirip toplumu iç huzursuzluğa ve hatta kalkışmaya yönlendirmesi demokrasiden nasibini alamadığının göstergesidir. Demokrasi ve özgürlükler konusunda sicili oldukça bozuk olan, demokrasiyi terör örgütlerinin siyasi uzantılarına alan açmak olarak gören CHP; etkin pişmanlıktan faydalanıp cezasının affedilmesi için uğraşacağına Türk milletinin gözünün içine baka baka hatalı fiilinde ısrar etmektedir.
Ne mutlu dostunu, düşmanını tanıyanlara; ne mutlu yatağında akan ırmaklara…"
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)