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19:42 10 Mart 2019
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    Yalçın Karatepe

    Prof. Karatepe: Ocak ayında bütçe disiplinine uyulduğunu söylediler, Şubat'taki açık uyulmadığını gösterdi

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    Yavuz Oğhan
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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Yalçın Karatepe, bütçenin Ocak ayında Merkez Bankası'ndan aktarılan kaynaklar nedeniyle fazla verdiğini, gerçeğin Şubat ayında 97 milyar liradan 69 milyar liraya düşmesiyle ortaya çıktığını belirtti.

    Berat Albayrak
    © AA / Dursun Aydemir
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    İki yıla yakın süredir istikrar sorunu yaşayan ülke ekonomisinde hükümet tarafından alınan çeşitli önlemlere rağmen daimi bir çözüm bulunamadı. Geçen ağustos ayında ABD'yle yaşanan 'Pastör Brunson' kriziyle fırlayan döviz kurlarında bir miktar geri çekilme olsa da, vatandaşa yansımasının etkileri halen giderilemedi.

    Yüzde 20'leri gören enflasyon rakamları, özellikle temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyatlara yol açtı. Hükümetin tanzim satış noktaları kurmak gibi ürettiği çözümler ise tartışmalara neden oldu.

    Ekonomi, şimdi de Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alacak olması nedeniyle, ABD'nin 'Yaptırım uygularız' tehdidiyle karşı karşıya.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Yalçın Karatepe, ekonomideki gidişatı değerlendirdi.

    'GERÇEK ŞUBAT'TA ORTAYA ÇIKTI'

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    © AA / Orhan Çiçek
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    "Ocak ayı bütçe rakamları açıklandığında Hazine Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı, 'Görüyorsunuz ne kadar sıkı bir bütçe uyguluyoruz, bütçemiz fazla verdi' dedi ve bu basında sıkça yer aldı. Ekonomik sorunları çözmeye yönelik çok ciddi çabalar olduğunu söylediler" ifadeleriyle sözlerine başlayan Karatepe, bütçenin fazla vermesinin nedeninin sıkı politikalar nedeniyle olmadığını, gerçeğin şubat ayı verileriyle ortaya çıktığını ifade etti. Karatepe, şunları söyledi:

    'ŞUBAT AYI RAKAMLARI CİDDİ BİR EKONOMİK PROGRAMIN UYGULANMADIĞININ GÖSTERGESİ'

    "Merkez Bankası'ndan aktarılan kaynaklar, normalde Mayıs ayında bütçeye girmesi gereken para miktarını olağanüstü genel kurul yaparak Ocak ayına çektikleri için orada bir fazla vardı. Ocak ayında bütçe gelirleri 97.4 milyar olarak açıklandı ama bunun önemli bir kısmı teşebbüs geliri olarak tanımladıkları Merkez Bankası'ndan aktarılan kaynaklardı. Dolayısıyla bütçe fazla vermiş gibi göründü. Oysa açıklanan Şubat ayı verileri sıkı bir maliye politikası uygulanmadığnı, bütçenin açık verdiğini bize gösteriyor. Ocak ve Şubat bütçe gelirlerini karşılaştırdığımızda Ocak'ta 97.4 milyar lira olan bütçe gelirleri Şubat ayında 69.4 milyar liraya düşmüş. Yani sonuç olarak bütçenin kabaca 26 milyar lira açık verdiği ortaya çıkıyor. Bu da ciddi bir ekonomik programın uygulanmadığının göstergesi"

    'YURTİÇİ TALEP İNANILMAZ DARALDI'

    Bütçenin açık vermesinin olağan olduğuna değinen Karatepe, "Ben bütçenin açık veriyor olmasını çok fazla eleştirmiyorum çünkü yurtiçi talep inanılmaz derecede daralmış durumda. Ekonomi belirgin bir biçimde yavaşlıyor. Hükümet de ağırlıklı olarak bütçe kaynaklarını kullanarak ekonominin çarklarını döndürmeye çalışıyor. Tabii ekonomik faaliyet olmadığında gelir de düşüyor" dedi.

    'EKONOMİ CİDDİ ŞEKİLDE SORUNLU BİR DÖNEMDE'

    Berat Albayrak
    © AA / Erçin Top
    Bütçe açığı 2018'de 72.6 milyar lira oldu, Albayrak 'Hedefle uyumlu' dedi
    "Örneğin otomobil satışları geçen ay bir önceki yıla göre yüzde 60 oranında azalmış durumda. Benzer şekilde diğer ürünlere olan talep de azaldığı için KDV geliriniz azalıyor. Mal satamadığı için kurumların karları oluşmadığı için oradan kar edemiyorsunuz, vergi alamıyorsunuz. Dolayısıyla ekonomi ciddi şekilde sorunlu bir dönemde" ifadeleriyle sözlerine devam eden Karatepe, iktidarın 'Ekonomiyi daha sorumlu bir şekilde yönetiyoruz' söyleminin samimiyetten uzak olduğunu savunarak şunları söyledi:

    'AÇIKLAMALAR SAMİMİ VE GERÇEKÇİ DEĞİL'

    "Asıl sorun bu kadar para harcarken, bütçe bu kadar açık verirken bize dönüp 'Ya biz ne kadar da ciddi disipline sadık kalıyoruz, harcama yapmıyoruz, ekonomiyi daha sorumlu bir şekilde yönetiyoruz' açılamalarının yapılması. Maalesef bu açıklamalar samimi ve gerçekçi değil"

    Etiketler:
    ekonomi, Bi de bunu dinle, RS FM, Yavuz Oğhan, Yalçın Karatepe
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