Prof. Karatepe: Ocak ayında bütçe disiplinine uyulduğunu söylediler, Şubat'taki açık uyulmadığını gösterdi

Yüzde 20'leri gören enflasyon rakamları, özellikle temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyatlara yol açtı. Hükümetin tanzim satış noktaları kurmak gibi ürettiği çözümler ise tartışmalara neden oldu.
Ekonomi, şimdi de Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alacak olması nedeniyle, ABD'nin 'Yaptırım uygularız' tehdidiyle karşı karşıya.
RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Yalçın Karatepe, ekonomideki gidişatı değerlendirdi.
'GERÇEK ŞUBAT'TA ORTAYA ÇIKTI'
'ŞUBAT AYI RAKAMLARI CİDDİ BİR EKONOMİK PROGRAMIN UYGULANMADIĞININ GÖSTERGESİ'
"Merkez Bankası'ndan aktarılan kaynaklar, normalde Mayıs ayında bütçeye girmesi gereken para miktarını olağanüstü genel kurul yaparak Ocak ayına çektikleri için orada bir fazla vardı. Ocak ayında bütçe gelirleri 97.4 milyar olarak açıklandı ama bunun önemli bir kısmı teşebbüs geliri olarak tanımladıkları Merkez Bankası'ndan aktarılan kaynaklardı. Dolayısıyla bütçe fazla vermiş gibi göründü. Oysa açıklanan Şubat ayı verileri sıkı bir maliye politikası uygulanmadığnı, bütçenin açık verdiğini bize gösteriyor. Ocak ve Şubat bütçe gelirlerini karşılaştırdığımızda Ocak'ta 97.4 milyar lira olan bütçe gelirleri Şubat ayında 69.4 milyar liraya düşmüş. Yani sonuç olarak bütçenin kabaca 26 milyar lira açık verdiği ortaya çıkıyor. Bu da ciddi bir ekonomik programın uygulanmadığının göstergesi"
'YURTİÇİ TALEP İNANILMAZ DARALDI'
Bütçenin açık vermesinin olağan olduğuna değinen Karatepe, "Ben bütçenin açık veriyor olmasını çok fazla eleştirmiyorum çünkü yurtiçi talep inanılmaz derecede daralmış durumda. Ekonomi belirgin bir biçimde yavaşlıyor. Hükümet de ağırlıklı olarak bütçe kaynaklarını kullanarak ekonominin çarklarını döndürmeye çalışıyor. Tabii ekonomik faaliyet olmadığında gelir de düşüyor" dedi.
'EKONOMİ CİDDİ ŞEKİLDE SORUNLU BİR DÖNEMDE'
'AÇIKLAMALAR SAMİMİ VE GERÇEKÇİ DEĞİL'
"Asıl sorun bu kadar para harcarken, bütçe bu kadar açık verirken bize dönüp 'Ya biz ne kadar da ciddi disipline sadık kalıyoruz, harcama yapmıyoruz, ekonomiyi daha sorumlu bir şekilde yönetiyoruz' açılamalarının yapılması. Maalesef bu açıklamalar samimi ve gerçekçi değil"
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