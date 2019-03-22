Di-En Araştırma Genel Koordinatörü Baktaş: Erdoğan'ın Ankara'da yaptığı 4 büyük mitingin çok büyük etkisi oldu

Di-En araştırma şirketinin Genel Koordinatörü Tacire Baktaş, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok yerde adayların karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunu savunarak, Erdoğan'ın sahaya indiği yerlerde Cumhur İttifakı'ndan aday olanların oylarının arttığını söyledi. Baktaş, Ankara'da ise şimdilik Özhaseki'nin önde olduğunu açıkladı.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne dokuz gün kalırken, araştırma şirketlerinin çalışmaları da sürüyor. Anket firmaları birbirinden farklı sonuçlar verirken, Di-En Anket Araştırma da Ankara, Adana ve diğer yerlerle ilgili yerel seçimlerle ilgili bir anket çalışması yaptı.

© Fotoğraf : İHA Seçime 10 gün kala anket şirketlerinden açıklamalar

Sputnik'e konuşan Di-En Anket Araştırma-Danışmanlık Şirketi Genel Koordinatörü Tacire Baktaş, yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğuna dikkat çekti.

'GÖKÇEK ADAY OLSAYDI, YAVAŞ İÇİN DAHA AVANTAJLI OLURDU'

Baktaş, şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 15 yıldır saha çalışmaları yapıyoruz. Seçim süreçlerinde birçok parti ve adayla çalışıyoruz. Saha araştırmalarını yapıyoruz. Türkiye'nin seçim nabzını ölçüyoruz. Seçimler ve birçok konuda araştırmalar yapıyoruz. Ankara ile ilgili anket yaptık. Birçok firma Ankara'da Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'ı önde göstermişti ancak bizim yaptığımız araştırma ve anket çalışmaları sonucunda Mehmet Özhaseki'nin önde olduğu görülüyor. (Keçiören Belediye Başkan Adayı) Turgut Altınok'un AK Parti'ye geçmiş olması ve Mansur Yavaş'ın karşısında Melih Gökçek'in olmaması geride olmasına neden oldu. Keçiören AK Parti'nin oy deposudur. Gökçek eğer aday olsaydı Yavaş için avantajlı olurdu. Kırsal alanları da ölçtüğümüzde Özhaseki'nin bugün itibariyle 3,5 puan önde olduğunu görüyoruz."

© Sputnik / Hikmet Durgun Di-En Anket Araştırma-Danışmanlık Şirketi Genel Koordinatörü Tacire Baktaş

'ADAYLARIN KARŞISINDA ERDOĞAN VAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da yaptığı dört büyük mitingin büyük bir etkisi olduğunu söyleyen Baktaş, "Erdoğan'ın Keçiören, Mamak, Gölbaşı ve diğer ilçelerde mitingler yapması büyük bir etki yaptı. Sahaya indi. Ankara ve İstanbul ile birçok yerde adayların karşısında esas olarak Erdoğan vardır" dedi.

'ADANA'DA DA DURUM AYNI'

Adana'da da bu durumun geçerli olduğunu belirten Baktaş, "Adana ile ilgili anket çalışmamızı yeni bitirdik. Erdoğan, Adana'da miting yaptıktan sonra Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Özlü'nün oyu arttı. Erdoğan Adana'ya gelmeden önce Millet İttifakı adayı Zeydan Karalar öndeydi. Ama Erdoğan'ın Adana'da miting yapmasıyla Hüseyin Sözlü öne geçti. Erdoğan'ın miting meydanında ‘Sözlü'yü destekliyoruz' açıklaması etki yarattı. Bu açıklamayla bugün itibariyle Sözlü 1,5 puanla seçimi kazanır" diye konuştu.

'KARARSIZ SEÇMEN EN ÇOK HDP VE AK PARTİ TABANINDA'

© AFP 2019 / Adem Altan Optimar'dan yerel seçim anketi: Yüzde 27 kararsız, bu oranı yüksek kılan ittifak adayları

Kararsız seçmenin en çok HDP ve AK Parti tabanında olduğunu savunan Baktaş, şöyle devam etti: "Sandığa gitmeyeceğini söyleyen bir kesim var. 31 Mart seçimleriyle ilgili büyük bir kararsız seçmen var. AK Parti sahaya çok iniyor. Ancak CHP çok inmiyor. CHP pasif davranıyor. Şimdiye kadar CHP bir-iki ilde miting yaptı onun dışında salon toplantıları yaptı. Erdoğan ise sahada çok etkin. Birçok ilde miting yaptı."