Kayıt
13:53 25 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Avrasya Tüneli

    CHP’den Avrasya Tüneli soruları: Cumhur İttifakı'nın mitingi nedeniyle kapatılmasının gerekçesi nedir?

    © AA /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yurdagül Şimşek
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (873)
    0 50

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Avrasya Tüneli'nin Cumhur İttifakı'nın İstanbul mitingi nedeniyle kapalı kaldığını ifade ederek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Cahit Turhan'a "Miting nedeniyle sağlanamayan geçiş ücretinin Hazine'den karşılanması etik midir? Bu ücret 2 partiye rücu edilecek midir?" diye sordu.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Cahit Turhan'ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

    Özel, önergesinde Kumkapı ile Koşuyolu arasında kıtalar arası geçişi sağlayan 5 kilometrelik Avrasya Tüneli ile Boğaz geçişinin daha kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

    Binali Yıldırım
    © AA / Ahmet Bolat
    Yıldırım: Avrasya Tüneli'nde yıl sonuna kadar zam yok
    "Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) 2009 yılında Avrasya Tüneli'ni gerçekleştirmek üzere kurulmuş, projenin finansman, inşaat ve yaklaşık 25 yıl boyunca işletmesinden sorumlu kılınmıştır. ATAŞ'ın ortakları Türkiye'den Yapı Merkezi ve Güney Kore'den SK E&C şirketleridir" diyen Özel, önergesinde şu bilgilere yer verdi:

    "Avrasya Tüneli'ne yıllık 25,6 milyon araç geçişi garantisi verilmiş, araç geçiş garantisi sağlanmamışsa, devletin şirkete geçmeyen araç geçişinin bedelini ödemesi, garantinin aşılması durumunda ise, garantiyi aşan gelirin yüzde 30'unun şirket tarafından devlete ödenmesi kararlaştırılmıştır.

    20 Aralık 2016'da hizmete açılan Avrasya Tüneli'nden 2017 yılında 15,6 milyon araç geçmiş, aradaki 10 milyonluk araç farkının yarattığı 123 milyon TL kamu tarafından karşılanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre 2018 yılının ilk 11 ayında ise tüneli yaklaşık 16 milyon araç kullanmış ve garanti rakamına ulaşılmamıştı.

    1 Temmuz 2018'de yapılan ve halen yürürlükte olan düzenleme ile tek yöne geçiş ücretleri otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için 34,90 TL olarak belirlenmişti. Araç geçiş garantisinin sağlanması için günlük ortalama 68 bin 500 aracın tünelden geçmesi gerektiği şirket yetkililerinin beyanları ile anlaşılmaktadır. "

    Avrasya Tüneli / Recep Tayyip Erdoğan - Binali Yıldırım
    © AA / Yasin Bülbül
    'Avrasya Tüneli zammı seçimlerden sonraya ertelendi, vatandaşa 1 Nisan şakası yapacaklar'
    CHP'li Özgür Özel, Avrasya Tüneli'nin 24 Mart 2019 günü AK Parti ile MHP'nin Yenikapı'da düzenlediği miting nedeniyle kapalı kaldığını ifade ederek "Bu da araç geçişi olmadığı için araç geçişinin planlanan düzeyde gerçekleşmesi durumunda elde edilecek yaklaşık 1.6 milyon TL düzeyindeki gelirden mahrum kalınması ve bu ücretin Hazine'den şirket kasasına aktarılması anlamına gelmektedir" dedi.

    Özel, önergesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Cahit Turhan'dan şu sorularına yanıt istedi.

    "- Avrasya Tüneli'nin hizmete açılmasından soru önergesi yanıtlanana kadar geçen sürede aylık olarak belirtilmek üzere kaç araç geçişi sağlanmıştır?

    — Avrasya Tüneli için imzalanan sözleşmede taahhüt edilen yıllık araç geçiş garantisi ne kadardır?

    — Bugüne kadar, araç geçiş garantisi sağlanamadığı için, ATAŞ'a devlet tarafından ödenen fark, 2017 ve 2018 yılları ayrı ayrı belirtilmek üzere ne kadardır?

    — 2019 yılındaki ilk 3 aylık geçişleri dikkate alındığında, 2019 yılı sonunda garanti edilen araç geçişi yakalanacak mıdır? Yakalanamazsa, şirkete ödenmesi planlanan miktar ne kadardır?

    — ATAŞ'ın Avrasya Tüneli'nin işletmesini 25 yıl daha sürdüreceği düşünüldüğünde, geçiş garantisi sağlanamadığı için ATAŞ'a 25 yıl boyunca Hazine'den aktarılması öngörülen miktar ne kadardır?

    Avrasya Tüneli
    © AA /
    Ulaştırma Bakanlığı: Avrasya Tüneli'nde fiyat artışı yok
    - Avrasya Tüneli'nin 24 Mart tarihinde iki siyasi parti tarafından düzenlenen miting nedeniyle kapatılmasının gerekçesi nedir? İki siyasi partinin düzenlediği miting nedeniyle, sağlanamayan geçiş ücretinin Hazine'den karşılanması etik midir? Bu ücret 2 partiye rücu edilecek midir?

    — Avrasya Tüneli, hizmete açıldığı günden bugüne kadar hiç kapatılmış mıdır? Kapatıldıysa hangi günlerde ve neden kapatılmıştır?

    — Avrasya Tüneli'nden bugüne kadar kaç adet kaçak geçiş yapılmıştır? Kaçak geçişin azaltılması noktasında alınan tedbirler nelerdir?

    — Avrasya Tüneli gibi geçiş garantisi verildiği bilinen Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nde ayrı ayrı belirtilmek üzere geçiş garantisi sağlanmış mıdır?

    — Geçiş garantisi sağlanmadıysa Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nde ayrı ayrı belirtilmek üzere şirketlere ödenen gelir ne kadardır?"

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (873)
    Etiketler:
    kapatma, miting, yerel seçim, TBMM, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Cahit Turhan, Özgür Özel, Avrasya Tüneli, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Ünlü Fransız ayakkabı tasarımcısı Christian Louboutin, Pakistan'da genellikle özel günlerde giyilen Peşaver sandaletini (Peshawari chappal) örnek alarak yeni yaptığı sandalet tasarımına İmran sandaleti adını verdi
    Ünlü ayakkabı tasarımcısı Pakistan'dan ilham aldı
    Karikatür
    'ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi'
    İnfografik
    NATO’nun Yugoslavya’ya askeri operasyonu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet