Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden CHP’li Öztrak’a yanıt: İlçe belediyelerine araç vermek yerine araçlarımızı geri alıyoruz

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, seçim sonuçlarını değerlendirdiği basın toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili, "Bu sabah itibarıyla bize gelen çok ciddi duyumlar var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait hizmet araçları AKP'li belediyelere hibe edilmeye başlanmış. Belediyeyi iş yapamaz hale getirmek kime yarayacak? Bu adımı son derece tehlikeli buluyoruz" dedi.

Öztrak'ın bu açıklamalarına yanıt ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar'dan geldi.

Söz konusu iddiaların ve basında yer alan haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu belirten Üçpınar, Büyükşehir Belediyesi tarafından koordineli hizmet kapsamında ilçe belediyelerine daha önce protokol çerçevesinde verilen kamyon ve benzeri araçlardan protokol süreleri dolanların tekrar geri alındığını söyledi.

Üçpınar, "İddia edildiğinin aksine İlçe Belediyelerine araç vermek yerine İlçe Belediyelerindeki araçlarımızı tekrar geri alıyoruz. Bununla İlgili Kızılcahamam, Haymana, Şereflikoçhisar, Güdül, Çamlıdere ve Ayaş ilçeleriyle ortak protokol yapmıştık. Bu kapsamda protokol süreleri biten 16 aracımızın hepsini tekrar geri aldık" dedi.

Protokol süreleri devam eden araçların ise ilçe belediyeleri tarafından kullanılmaya devam edildiğini belirten Üçpınar, "Hizmet süresi dolan araçlar tekrar Büyükşehir Belediyesi'ne geri dönmektedir. Bunun dışında Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyelerine araç vermesi söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.