Rus uzman: Türkiye ile Rusya arasında eşsiz bir ilişki var

Rusya’daki Moskova Ekonomi Yüksekokulu, Uluslararası Ekonomi ve Politika Fakültesi Dekan Yardımcısı Vladimir Suzdaltsev, Türkiye ile Rusya arasında eşsiz bir ilişki olduğunu ve bu ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini belirtti.

Rusya’daki Moskova Ekonomi Yüksekokulu Uluslararası Ekonomi ve Politika Fakültesi Dekan Yardımcısı Vladimir Suzdaltsev, Sputnik’e konuştu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yapıyor oldukları ikili görüşmede uluslararası nitelikte bir dizi konuyu ele alacaklarını belirten Suzdaltsev “Komşu ülkelerdeki bazı konulara değinilecek, sözgelimi Kazakistan’daki yönetim değişimi. Kazakistan, Suriye’deki istikrar için çok önemli bir halka. Kürtlerin Suriye’deki kaderi. Türkiye için Suriye’de bir Kürt devleti kurulması kabul edilemez. ABD’nin de soruna müdahalesi göz önünde bulundurulursa bu çok zor bir husus” ifadelerini kullandı.

Suzdaltsev ayrıca “Elbette nükleer santral inşaası konusu da gündeme getirilecek. Gaz alanında işbirliğinin nasıl geliştirilebileceği de… Türkiye Avrupa Birliği pazarına gaz sevkiyatı yaparak önemli bir aktarım merkezi olarak rolünü sağlamlaştırmak istiyor” dedi.

‘TÜRKİYE’YE S-400 SEVKİYATI ABD İÇİN ŞAMAR GİBİ’

Suzdaltsev, Türkiye’nin Suriye ve S-400 satın alınması konusunda bağımsız bir politika yürüttüğüne şu sözlerle dikkat çekti: “Erdoğan şu an ABD’nin çok yoğun baskısı altında. NATO’nun en donanımlı ülkesine S-400 sevkiyatı yapılması, ABD askeri endüstriyel kompleksi ve Washington için bir şamar niteliğinde. Her taraftan baskı var. Erdoğan boyun eğmiyor ancak zor durumda. Türkiye’deki siyasi sınıfın büyük kısmı bu bağımsız politikada Erdoğan’ı destekliyor. Türkiye, Ortadoğu’da kendi politikasını güdüyor ve bu politika ABD, NATO ve diğer ülkelerinkiyle net biçimde çelişiyor. Türkiye’nin Suriye politikası kendi kendine yeten ve bağımsız bir politika.”

Suzdaltsev, Rusya ile Türkiye arasında eşsiz bir ilişki olduğunu vurgulayarak “Çok çeşitli, geniş çapta en önemlisi de açık bir ilişki var. Bazı konularda fikir ayrılıkları olmasına rağmen, ilişkiler gelişiyor ve güçleniyor” dedi.

Çeviren: Tuğba Bolat