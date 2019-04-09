Türkiye ile Rusya arasında hızlandırılmış patent inceleme sistemi kuruluyor

Moskova’da gerçekleşen Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği (ÜDİK) toplantısında imzalanan anlaşmalarla, Türkiye ve Rusya arasında başta nükleer standartlar olmak üzere standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ile hızlandırılmış patent incelemesi sisteminin kurulması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'ın Moskova'daki görüşmeleri sırasında Türkiye ile Rusya arasında çeşitli anlaşmaların imza töreni de yapıldı.

KISA SÜREDE PATENT HAKKI VE İŞ YÜKÜNÜN AZALMASI

Türk Patent ve Marka Kurumu (Türkpatent) ile Rusya Federal Fikri Mülkiyet Servisi (Rospatent) arasında Hızlandırılmış Patent İncelemesine (PPH) İlişkin Mutabakat Zaptı" Türkpatent Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve Rospatent Başkanı Grigoriy Ivliev tarafından imzalandı. Türkpatent yetkilileri, Rospatent ile ilişkilerin, özellikle 10 Mart 2017 tarihli VI. Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı sırasında imzalanmış olan İşbirliği Protokolü ve 13 Şubat 2018 tarihinde imzalanan Eylem Planı kapsamında olumlu şekilde sürdürüldüğüne dikkat çekerek, "İki Ofis arasında Hızlandırılmış Patent İncelemesi (Patent Prosecution Highway-PPH) sisteminin kurulmasıyla, her iki ülke vatandaşlarının diğer ülkede daha kısa sürede patent hakkı elde edebilmeleri ve ayrıca Ofislerin iş yükünde azalma sağlanması hedeflenmektedir" dediler.

STANDARDİZASYON VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Rusya Federasyonu Federal Teknik Düzenlemeler ve Metroloji Ajansı (ROSSTANDART) Arasında Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Alanlarındaki Mutabakat Zaptının 2019-2022 Dönemi Uygulama Planı"nı ise TSE Başkanı Adem Şahin ve Rosstandart Başkanı Alexey Abramov tarafından imza altına alındı. TSE yetkilileri de, söz konusu anlaşmaya ilişkin şu bilgileri verdiler:

"Enstitümüz ile Rusya Federal Metroloji ve Teknik Düzenlemeler Kurumu arasında 1989 yılında başlayan ilişkiler 2009 yılında imzalanan Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Mutabakat Muhtırası ile ivme kazanmış olup, yıllar içerisinde gerçekleştirilen karşılıklı teknik ziyaretler sonrasında 8 Nisan 2019 tarihinde imza altına alınan söz konusu Uygulama Planı ile birlikte başta nükleer standartlar olmak üzere standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında var olan işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir".