Vergi uzmanı Bingöl, Bakan Albayrak'ın kıdem tazminatı ve BES açıklamalarını yorumladı

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Albayrak yeni reform paketini açıkladı: BES yeniden yapılandırılacak, ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulacak

"Paydaşlarının 15 milyonu bulduğu bu kadar önemli bir konuda sadece 1.5 dakikalık bir açıklama ile süreci yönetmek mümkün değildir" diyen Ozan Bingöl şöyle devam etti:

Her gün kaygıyla uyanıyoruz. Seçim öncesinden sirayet eden bir çalkantı var. Özellikle kıdem tazminatı konusunda ‘ben yaptım oldu' ile sürdüremezsiniz. Ben sabah bir iki arkadaşı gördüm. '20 yıldır çalışıyorum, bu uygulama gelmeden kendimi işten attırayım mı' diye sordular. Kaygı düzeyi bu kadar yüksek olan bir konuda böyle yüzeysel açıklama yapmak doğru değil. 5000 Lira brüt maaşla 20 yıl çalışsa 100.000 Lira kıdem tazminatı var bu adamın. Bu parayla en azından daha kolay iş ararım, belki kendime küçük bir iş açarım diye düşünüyor".

'İŞVEREN DE O PARAYI KULLANIYOR'

Kıdem tazminatları fona devredilir ve çalışanlar bundan pay alamazsa devletin ödeyeceği işsizlik maaşı miktarının artacağına da dikkat çeken Dr. Ozan Bingöl, "Paydaşları çağırıp sorsalar bazı fikirler ve öneriler gelebilir. Kıdem Tazminatı sadece işçinin değil ki, gerçekçi olalım işveren de o parayı kullanıyor, bankadan faiz alıyor, ödemelerini yapıyor. O parayı çektiğiniz anda işverenin de canı yanacak" diye konuştu.

"VATANDAŞIN YATIRIM HAKKINA DOKUNAMAZSINIZ"

BES'lerin de ülkede tasarrufu arttırmak için başlatıldığına dikkat çeken Dr. Ozan Bingöl, BES ve kıdem tazminatlarının birleştirilmesinden en büyük zararı özel banka ve sigorta şirketlerinin çekeceğini söyledi. "Vergisi ödenmiş maaşla vatandaşın ne yapacağına devlet karar veremez. O parayla nasıl yatırım yapacağına vatandaş karar verecek. Sen bu parayı çekemezsin, sistemden de çıkamazsın demek vergi salmaktır" dedi.