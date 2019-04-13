Vergi uzmanı Bingöl, Bakan Albayrak'ın kıdem tazminatı ve BES açıklamalarını yorumladı

Her gün kaygıyla uyanıyoruz. Seçim öncesinden sirayet eden bir çalkantı var. Özellikle kıdem tazminatı konusunda ‘ben yaptım oldu' ile sürdüremezsiniz. Ben sabah bir iki arkadaşı gördüm. '20 yıldır çalışıyorum, bu uygulama gelmeden kendimi işten attırayım mı' diye sordular. Kaygı düzeyi bu kadar yüksek olan bir konuda böyle yüzeysel açıklama yapmak doğru değil. 5000 Lira brüt maaşla 20 yıl çalışsa 100.000 Lira kıdem tazminatı var bu adamın. Bu parayla en azından daha kolay iş ararım, belki kendime küçük bir iş açarım diye düşünüyor".
'İŞVEREN DE O PARAYI KULLANIYOR'
"VATANDAŞIN YATIRIM HAKKINA DOKUNAMAZSINIZ"
BES'lerin de ülkede tasarrufu arttırmak için başlatıldığına dikkat çeken Dr. Ozan Bingöl, BES ve kıdem tazminatlarının birleştirilmesinden en büyük zararı özel banka ve sigorta şirketlerinin çekeceğini söyledi. "Vergisi ödenmiş maaşla vatandaşın ne yapacağına devlet karar veremez. O parayla nasıl yatırım yapacağına vatandaş karar verecek. Sen bu parayı çekemezsin, sistemden de çıkamazsın demek vergi salmaktır" dedi.
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