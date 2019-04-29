Kayıt
14:58 29 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Öztürk Yılmaz

    Eski Musul Başkonsolosu Yılmaz: Dış politikada ciddi revizyona gidilmeli

    © Fotoğraf : CHP
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yurdagül Şimşek
    0 21

    Meclis’in diplomat kökenli milletvekillerinden Öztürk Yılmaz, Türkiye’nin dış politikada revizyona gitmesi gerektiğini belirtti. Yılmaz, Mısır ile ilişkilerin normalleştirilmesi, Şam yönetimiyle ilişkilerin gözden geçirilmesi, Suudi Arabistan ile siyasi tansiyonun düşürülmesi, BAE ile ilişkilerin düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

    Eski Musul Başkonsolosu Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM’de yaptığı açıklamada Türkiye’nin izlediği dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Dış politikada ciddi bir revizyona gidilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

    PYD, YPG
    © AFP 2019 / Delil Souleiman
    ‘Ankara-Şam anlaşırsa ne Körfez ne de Avrupa ülkeleri Suriye’ye asker göndermeyi düşünemez’
    "Öncelikle bir kere Mısır'la ilişkilerin normalleşmesi lazım, düzeltmek lazım. Arap ülkeleri içinde öncü bir ülke ve ağırlığı olan bir ülke. Mısır'da rejim değişikliği ve ortaya çıkan kargaşayla ilgili söylenenler söylendi. Artık yeni bir sayfa açmak lazım, gerçeklerle yüzleşip Mısır’la siyasi ilişkileri çabucak, fazla zaman kaybetmeden düzeltmek lazım. İki, Suudi Arabistan ile siyasi tansiyonu düşürmek lazım. Bu konuda da ciddi sıkıntı var. Üç, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri düzeltmek lazım. Dört, Şam yönetimiyle mutlaka ilişkileri yeniden gözden geçirmek lazım.”

    Türkiye’nin ABD ile ilişkilerindeki gerginliğe dikkat çeken Öztürk Yılmaz, “Bizim ABD ile mevcut sorunlar ve Türkiye’nin hassasiyetlerine dokunan sinir uçlarına dokunan ABD’nin yaklaşımı devam ediyor, bunu biliyoruz. Ama tansiyonu düşürmek için diyalog kanallarını açık tutmak ve yoğunlaştırmak ve ortak çıkar alanlarına yoğunlaşmak önem taşıyor” dedi.

    Öztürk Yılmaz, Türkiye-AB ilişkileri konusunda da, “Türkiye’nin AB üyelik perspektifi tamamen neredeyse unutulur hale gelmiştir. Bu konuda ciddi bir ilerleme olmayacağın realist bir bakış açısıyla görmek lazım, en azından şu konjonktürde. Ama tam üyeliğe, sadece o alana takılıp bir şekilde ilişkilerin gelişmesini engelleyecek mecralara sürüklenmemek önem taşıyor” diye konuştu.

    Etiketler:
    Dış politika, Diplomasi, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Suriye, Öztürk Yılmaz
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıya transparan organ üretti
    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıyla transparan organ üretti
    Karikatür
    Rus İstihbarat Direktörü: Batı, kendisinin belirlemiş olduğu ilkeleri ihlal ediyor
    Çernobil
    Facianın üzerinden 33 yıl geçti: Çernobil bugün de tehlikeli mi?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet