Eski Musul Başkonsolosu Yılmaz: Dış politikada ciddi revizyona gidilmeli

Eski Musul Başkonsolosu Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM’de yaptığı açıklamada Türkiye’nin izlediği dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dış politikada ciddi bir revizyona gidilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:
Türkiye’nin ABD ile ilişkilerindeki gerginliğe dikkat çeken Öztürk Yılmaz, “Bizim ABD ile mevcut sorunlar ve Türkiye’nin hassasiyetlerine dokunan sinir uçlarına dokunan ABD’nin yaklaşımı devam ediyor, bunu biliyoruz. Ama tansiyonu düşürmek için diyalog kanallarını açık tutmak ve yoğunlaştırmak ve ortak çıkar alanlarına yoğunlaşmak önem taşıyor” dedi.
Öztürk Yılmaz, Türkiye-AB ilişkileri konusunda da, “Türkiye’nin AB üyelik perspektifi tamamen neredeyse unutulur hale gelmiştir. Bu konuda ciddi bir ilerleme olmayacağın realist bir bakış açısıyla görmek lazım, en azından şu konjonktürde. Ama tam üyeliğe, sadece o alana takılıp bir şekilde ilişkilerin gelişmesini engelleyecek mecralara sürüklenmemek önem taşıyor” diye konuştu.
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