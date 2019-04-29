Eski Musul Başkonsolosu Yılmaz: Dış politikada ciddi revizyona gidilmeli

Meclis’in diplomat kökenli milletvekillerinden Öztürk Yılmaz, Türkiye’nin dış politikada revizyona gitmesi gerektiğini belirtti. Yılmaz, Mısır ile ilişkilerin normalleştirilmesi, Şam yönetimiyle ilişkilerin gözden geçirilmesi, Suudi Arabistan ile siyasi tansiyonun düşürülmesi, BAE ile ilişkilerin düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Eski Musul Başkonsolosu Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM’de yaptığı açıklamada Türkiye’nin izlediği dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dış politikada ciddi bir revizyona gidilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

© AFP 2019 / Delil Souleiman ‘Ankara-Şam anlaşırsa ne Körfez ne de Avrupa ülkeleri Suriye’ye asker göndermeyi düşünemez’

"Öncelikle bir kere Mısır'la ilişkilerin normalleşmesi lazım, düzeltmek lazım. Arap ülkeleri içinde öncü bir ülke ve ağırlığı olan bir ülke. Mısır'da rejim değişikliği ve ortaya çıkan kargaşayla ilgili söylenenler söylendi. Artık yeni bir sayfa açmak lazım, gerçeklerle yüzleşip Mısır’la siyasi ilişkileri çabucak, fazla zaman kaybetmeden düzeltmek lazım. İki, Suudi Arabistan ile siyasi tansiyonu düşürmek lazım. Bu konuda da ciddi sıkıntı var. Üç, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri düzeltmek lazım. Dört, Şam yönetimiyle mutlaka ilişkileri yeniden gözden geçirmek lazım.”

Türkiye’nin ABD ile ilişkilerindeki gerginliğe dikkat çeken Öztürk Yılmaz, “Bizim ABD ile mevcut sorunlar ve Türkiye’nin hassasiyetlerine dokunan sinir uçlarına dokunan ABD’nin yaklaşımı devam ediyor, bunu biliyoruz. Ama tansiyonu düşürmek için diyalog kanallarını açık tutmak ve yoğunlaştırmak ve ortak çıkar alanlarına yoğunlaşmak önem taşıyor” dedi.

Öztürk Yılmaz, Türkiye-AB ilişkileri konusunda da, “Türkiye’nin AB üyelik perspektifi tamamen neredeyse unutulur hale gelmiştir. Bu konuda ciddi bir ilerleme olmayacağın realist bir bakış açısıyla görmek lazım, en azından şu konjonktürde. Ama tam üyeliğe, sadece o alana takılıp bir şekilde ilişkilerin gelişmesini engelleyecek mecralara sürüklenmemek önem taşıyor” diye konuştu.