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14:57 29 Nisan 2019
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    Atatürk'ün Lenin'e yazdığı mektubun 99. yılı: ‘Sovyet cephanelerinin indiği İnebolu olmasa, Türkiye olmazdı’

    Rotary Kulübü
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    Elif Sudagezer
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    Sovyetlerin, Atatürk’ün Lenin’e yazdığı mektup üzerine, Kurtuluş mücadelesine destek olarak 300 bin ton cephane göndermesinin üzerinden 99 yıl geçti. Bu önemli tarih Sovyet cephanelerinin indiği İnebolu’da törenle anıldı.

    Mustafa Kemal Atatürk
    © Fotoğraf :
    Atatürk'ün Lenin'e yazdığı ve Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştiren mektup panelle anılacak
    Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini atan Kurtuluş Savaşı'nda büyük yere sahip olan Kastamonu'ya bağlı İnebolu ilçesi, önemli bir programa ev sahipliği yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Kurucusu Vladimir Lenin'e 26 Nisan 1920'de yazdığı mektubun 99. Yılında, Dolmabahçe ve Kastamonu Rotary kulüpleri iki gün süren bir programa imza attı. Atatürk’ün Anadolu'yu işgal eden düşman kuvvetlerine karşı Ruslar'dan cephane, altın, sıhhi malzeme ve erzak talebinde bulunduğu mektubu anma programı, İnebolu Limanı’ndaki açılış töreniyle başladı.

    ‘DOST ÜLKE RUSYA’YA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM’

    Törende Uluslararası Rotary 2420. Bölge Guvernoru Sayın Hasan Akbayrak konuşma yaptı. Akbayrak “Sevgili Atamızın evlatları olarak onun izinden yürümenin mutluluğunu yaşıyoruz. Muhteşem bir kurtuluş savaşının önemli temel taşlarından, en önemli desteklerinden biri, tarihimizin önemli bir parçası olmasına rağmen benim bile son zamanlarda öğrendiğim ve Türkiye’nin çok da bilmediği bir gerçeği, iki ulus arasındaki muhteşem gönül bağını, desteği bir kez daha burada yaşayabilmenin, yaşatabilmenin, bu bilinci yeniden yaratabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dost ülke Rusya’ya, Atamızın liderliğine, onun güzel gönlüne ve ideallerine inandıkları için onlara şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Mustafa Kemal Atatürk'ün SSCB lideri Lenin'e yazdığı mektubun 99. yılı için düzenlenen panelde yerel tarihçi Mustafa Fakazlı konuşma yaptı.

    ‘İNEBOLU, KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHANELERİN GEÇİŞ GÜZERGAHI OLDU’

    Törende konuşma yapan yerel tarihçi Mustafa Fakazlı ise “Tarih boyunca İnebolu, Orta Anadolu’nun dış dünyaya açıldığı bir çıkış ve giriş kapısı olmuş. Osmanlı zamanında 1860 yılından, Rusya’ya tuz göndermek üzere Çankırı’dan buraya ilk yol yapılmış. Yine İnebolu, Kurtuluş Savaşı sırasında en çok kullandığımız, bütün askerlerin lojistiğinin temin edildiği bir yol olmuş” ifadelerini kullandı.

    Sovyet cephanelerinin taşındığı İstiklal Yolu’yla ilgili de konuşan Fakazlı “1907 yılında tamamlanan bu yıl, daha sonra Kurtuluş Harbi yıllarında kağnılarla bütün Rusya’dan, İstanbul’dan, Trabzon’dan gelen, mahalli olarak satın alınan silah ve cephanenin kağnılarla taşındığı yol güzergahıdır. Tam da bu sırada Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği ‘gözüm Sakarya’da, Dumlupınar’da, kulağım İnebolu’da’ lafı bu olayı anlatmaktadır”  dedi.

    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Lenin'e yazdığı mektubun 99. yılında düzenlenen panele 22. dönem Milletvekili Kemal Anadol da katıldı.

    ‘İNEBOLU OLMASAYDI TÜRKİYE OLMAZDI'

    Kurtuluş Savaşı’nın temelinin atıldığı Atatürk’ün Samsun’a çıkışına dair bilgi de veren Fakazlı “Atatürk, İstanbul’dan 16 Mayıs 1919’da çıkıyor, çok fırtınalı bir havada öğleden sonra Karadeniz’e çıkıyorlar. Atatürk İnebolu’ya çıkmak istiyor ama çıkamıyorlar. Eğer İnebolu’ya çıksaydı, biz bugün Samsun yerine İnebolu diyecektik. Bizim anlatmaya çalıştığımız, hep içini doldurduğumuz buradaki yaşanmışlıklar, hikayelerde bunu hep beraber ortaya koyduğumuzda İnebolu’nun gerçek değeri herhalde anlaşılacaktı” diye konuştu.

    Fakazlı “Atatürk buraya geldiğinde dışarıya çıkamayınca kendi kendine diyor ki ‘günün birinde gelirim, söz’. Çünkü İnebolu’nun ne yaptığını da biliyor. Daha sonra davet üzerine Atatürk 25 Ağustos 1925’te İnebolu’ya geliyor. Bir gün için geldiği İnebolu’da 3 gün kalıyor. Türk Ocağı binasından şapka inkılabını başlatıyor. İnebolu’nun kahramanlıkları tabii, karşılıksız bırakılamazdı. 26 Mayıs 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilk defa ve sonrası da olmayan beyaz şeritli istiklal madalyası bir ilçeye veriliyor. Bu ilçe, İnebolu’dur. Buraya gelip İnebolu’ya teslim ediliyor. Hala onu saklıyoruz. Onunla da gururla övünüyoruz. Amiral Cem Gürdeniz’in bir yayınını izledim. Orada diyor ki, ‘İnebolu olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti olmazdı’ sözüne sonuna kadar katılıyorum” diye ekledi.

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    Etiketler:
    Dolmabahçe Rotary Kulübü, Güzergah, dostluk, cephane, yardım, destek, SSCB, mektup, Kurtuluş Savaşı, Vladimir Lenin, Mustafa Kemal Atatürk, İnebolu, Türkiye
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