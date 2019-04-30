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    S-400 sistemleri

    'Türkiye'nin kendi uzun menzilli hava savunma sistemini geliştirmesi, Rus-Türk ilişkilerini yeni seviyeye taşır'

    © Sputnik / Ruslan Krivobok
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    Maksim Durnev
    Konu:
    Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması (121)
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    Türkiye ile Rusya'nın, Türkiye'nin kendi uzun menzilli hava savunma sistemini geliştirebilmesi için istişareler yürütmesini yorumlayan Rus uzman Jilin, bunun gerçekleşmesi halinde Rus-Türk ilişkilerinde seviye atlanacağını söyledi.

    S-400
    © Sputnik /
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    Rusya Ulusal Güvenlik Uygulama Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Jilin, Sputnik'e verdiği demeçte "Eğer bu gerçekleşirse, Rusya-Türkiye ilişkileri ilkesel açıdan yeni bir seviyeye çıkar. Bu, çok gelecek vaat eden bir proje. Ancak ABD'nin buna çok büyük tepki göstereceğini düşünüyorum. Birincisi, NATO ülkeleri için ABD silahı tekelinin bozulmaması için her türlü anlaşmayı baltalayacaklardır. İkincisi de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımsız politika izlemesi ABD'yi hiç hoşuna gitmiyor" ifadelerini kullandı.

    'TÜRKİYE, S-400 SAYESİNDE ABD'NİN OLASI HAVA SALDIRISINI ÖNLEYEBİLECEK'

    Jilin, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri almasını da değerlendirdi.

    Türkiye'ye S-400 konuşlandırılmasının ABD açısından dizginleyici bir faktör olacağını kaydeden Rus uzman, "ABD, S-400 konusunda neden öfkeli? Çünkü S-400 çok etkili bir sistem. ABD ordusu tamamen müdahaleci bir ordu. Diğer ülkelerin topraklarında savaşıyorlar ve genelde hava saldırıları düzenliyorlar. ABD ve Türkiyearasındaki ilişkilerin tamamen bozulması ve askeri çatışma durumunun oluşması halinde, Türkiye sahip olacağı güçlü hava savunma sistemiyle ABD'nin havakabiliyetine geçit vermeyecek. Belki biraz fazla fantezi yapıyoruz ama 15 yıl önce dünyanın bugünkü hale geleceğini kimse öngöremezdi" diye konuştu. 

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    © Sputnik /
    S-400 Triumf Hava Savunma Sistemi ve MIM-104 Patriot
    'RUSYA TÜRKİYE'YE BAZI AKSAMLARI ÜRETME İZNİ VEREBİLİR'

    S-400 anlaşmasının bakım, yedek parça tedariki ve diğer hizmetleri kapsadığının altını çizen Jilin, Rusya'nın Türkiye'ye S-400'lerin işletilmesi için kullanılacak aksamları üretme izni verebileceğini kaydetti.

    'TÜRKİYE HEM F-35 HEM S-400 ALACAK'

    Rus-Türk müzakerelerini 'ABD'nin tehdit politikası için karşı argüman' olarak niteleyen Rus uzman, "Bu müzakereler sonuç verecek ve sonucunda Türkiye hem F-35 hem de S-400 alacak" diye ekledi.     

    İstanbul'da düzenlenen IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Sputnik'e konuşan  Rusya devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport Genel Müdür Yardımcısı Sergey Ladıgin, Türkiye ile Rusya'nın, Türkiye'nin kendi uzun menzilli hava savunma sistemini geliştirebilmesi için istişareler yürüttüğünü belirtmişti.

    Çeviren: Fatig Kuduğ

    Konu:
    Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması (121)
    Etiketler:
    ABD, F-35, Rusya, Türkiye, S-400
    Topluluk kurallarıTartışma
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