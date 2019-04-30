'Türkiye'nin kendi uzun menzilli hava savunma sistemini geliştirmesi, Rus-Türk ilişkilerini yeni seviyeye taşır'

'TÜRKİYE, S-400 SAYESİNDE ABD'NİN OLASI HAVA SALDIRISINI ÖNLEYEBİLECEK'
Jilin, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri almasını da değerlendirdi.
Türkiye'ye S-400 konuşlandırılmasının ABD açısından dizginleyici bir faktör olacağını kaydeden Rus uzman, "ABD, S-400 konusunda neden öfkeli? Çünkü S-400 çok etkili bir sistem. ABD ordusu tamamen müdahaleci bir ordu. Diğer ülkelerin topraklarında savaşıyorlar ve genelde hava saldırıları düzenliyorlar. ABD ve Türkiyearasındaki ilişkilerin tamamen bozulması ve askeri çatışma durumunun oluşması halinde, Türkiye sahip olacağı güçlü hava savunma sistemiyle ABD'nin havakabiliyetine geçit vermeyecek. Belki biraz fazla fantezi yapıyoruz ama 15 yıl önce dünyanın bugünkü hale geleceğini kimse öngöremezdi" diye konuştu.
S-400 anlaşmasının bakım, yedek parça tedariki ve diğer hizmetleri kapsadığının altını çizen Jilin, Rusya'nın Türkiye'ye S-400'lerin işletilmesi için kullanılacak aksamları üretme izni verebileceğini kaydetti.
'TÜRKİYE HEM F-35 HEM S-400 ALACAK'
Rus-Türk müzakerelerini 'ABD'nin tehdit politikası için karşı argüman' olarak niteleyen Rus uzman, "Bu müzakereler sonuç verecek ve sonucunda Türkiye hem F-35 hem de S-400 alacak" diye ekledi.
İstanbul'da düzenlenen IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Sputnik'e konuşan Rusya devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport Genel Müdür Yardımcısı Sergey Ladıgin, Türkiye ile Rusya'nın, Türkiye'nin kendi uzun menzilli hava savunma sistemini geliştirebilmesi için istişareler yürüttüğünü belirtmişti.
Çeviren: Fatig Kuduğ
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