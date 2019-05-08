'İstanbul yenileme seçimlerinin Türk ekonomisine doğrudan etkisi olmayacak'

© AA / Metin Aktas YSK: Kılıçdaroğlu kurul üyelerini hedef göstermiştir

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, seçiminin yenilenmesi kararının, ekonomiyi yeniden dengeleme ve istikrara kavuşturma planında yaklaşık 2 ay daha belirsizlik anlamına geldiğini yazmıştı. Avrupa Komisyonu da Türk ekonomisi için yavaşlama tahminini yüzde 1.5’tan yüzde 2.5’a çekmişti.

Sputnik, Türk ekonomisinin mevcut durumunu ve YSK kararının etkisini Rus mali uzmanlara sordu.

Rusya Ekonomi Yüksek Okulu Finansman Departmanı’ndan Prof. Aleksandr Abramov, Türk ekonomisi ve finansmanının oldukça zor durumda olduğunu doğruladı ve bütçe istikrarı ve liranın istikrarı konularında sorunların olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

“Türk ekonomisinin sorunu ekonomik büyümenin frenlenmesi, yüksek enflasyon beklentileri ve Merkez Bankası’nın iktidarın tavsiyeleri doğrultusunda para-kredi politikası ve faiz konusunda yavaş davranmasıyla ilgilidir. Tüm bunlar, enflasyon sürecinin üstesinden gelmeye yönelik tedbirlere engel oluyor ve liranın istikrarı için sorunlar oluşturuyor. Türk iktidarı son bir yılda lirayı istikrarlı tutmayı başarmıştı. Ancak Türkiye halen sermaye çıkışı sorunuyla karşı karşıya.”

© AA / Binnur Ege Gürün Rus uzmanlardan YSK kararına AB'den gelen eleştiriye yorum: Bu Türkiye'nin iç meselesi

YSK kararının belirsizliği artırdığını kabul eden Abramov, “Ama yine de söz konusu olan politik süreç ve para, kredi, finans ve ekonomik politika araçlarının geliştirilmesine doğrudan etki yapmaz. Ne olursa olsun Türkiye’nin para-kredi politikası, Merkez Bankası’nın bağımsızlık seviyesi ve lirayı güçlü tutma kabiliyeti aynı kalacak” dedi.

Moskova merkezli finansal danışmanlık şirketi Kalita Finance’ın uzmanı Dmitriy Golubovskiy, “Türkiye’de belirli politik riskler var, ama muhalefetin kalesi, nüfusun Batılılaştığı büyük şehirlerdir. Eğer muhalefet kazanırsa bu iç politik gerilime yol açar ama bu gerilim büyük olmayacak ve genel politik durumu etkilemeyecek” yorumunda bulundu.

Türkiye’nin Avrasya, Ortadoğu, Asya ülkeleriyle işbirliği yapma eğiliminin gözlemlendiğine dikkat çeken uzman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dayandığı kesimin, bu politikanın devam etmesi için çok güçlü olduğunu belirterek, “Bu, bir dereceye kadar yatırımcıları ve mevcut risk seviyesini etkileyebilir” dedi.

Golubovskiy, Fitch’in açıklamasıyla ilgili de şöyle konuştu:

“Temerrüt sigortalarının artması, kamu borçlanma karlılığı, TL’nin düşmesiyle karakterize olan belli riskler mümkün, ama uluslararası kuruluşların tahminlerine rağmen bu riskler varsa bile kısa vadelidir ve ekonominin eski haline dönme ihtimali var”.

Uzman, mevcut politik gerilimin ülkenin gerçek ve acil ekonomik sorunlarıyla ilgilenmeye engel olduğunu kaydetti.