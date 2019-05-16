‘Venezüella’nın tek meşru temsilcisi Maduro’dan gelecek istekleri yerine getirmek Türkiye için şereftir’

Vatan Partisi ve Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner Türkiye’nin Bolivarcı hükümeti Venezüella’nın tek meşru temsilcisi olarak görmeyi sürdürmesi gerektiğine işaret ederek “Türkiye’ye düşen ABD’nin hukuksuzluklarına karşı durmaktır. Maduro’dan gelen veya gelecek istekleri yerine getirmek ise Türkiye için şereftir” dedi.
Venezüella'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, ülkesinin Washington Büyükelçiliği’nin korunması için Türkiye'nin 'hami devlet' olmasını teklif ettiklerini, ancak bu teklifin ABD tarafından reddedildiğini söyledi. ABD ile Venezüella arasında diplomatik ilişkilerin kesildiğini ve Viyana Sözleşmesindeki diplomatik ilişkiler kapsamında ABD'nin başkent Caracas'taki büyükelçiliği için üçüncü bir ülke olan İsviçre'yi ''koruyucu devlet'' olarak seçtiğini hatırlatan Moncada, ''Biz de Türkiye'yi hami devlet olarak önerdik. Teklifimize 'biz sizi tanımıyoruz, Guaido'yu tanıyoruz' diye yanıt verdiler" dedi. Venezüella konusundaki bu son gelişmeleri ve Türkiye’nin bu süreçteki tutumunu, Vatan Partisi ve Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner, Sputnik’e değerlendirdi.
Türkiye’nin Bolivarcı hükümeti Venezüella’nın tek meşru temsilcisi olarak görmeyi sürdürmesi gerektiğine işaret eden Soner “Türkiye’ye düşen ABD’nin hukuksuzluklarına karşı durmaktır. Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan Türkiye’ye gelen veya gelecek istekleri yerine getirerek Venezüella’ya destek vermek, Türkiye için şereftir” diye ekledi.
Soner “ABD, bir kez daha uluslararası hukuku ayaklar altına almış durumda. Zira Amerikan yönetimi, Guadio’nun tanıdığı bir figürü Washington’daki büyükelçiliğe yerleştirmeye çalışarak Venezüella’da gerçekleştiremediği darbeyi Washington’da gerçekleştirmeye çalışıyor. Ancak, ABD’nin Washington’daki büyükelçiliğe el koyma çabaları, Venezüella’daki iktidara el koyma çabalarının başarısız olduğunu teyit eder nitelikte” ifadelerini kullandı.
‘ABD, DARBEYE KIŞKIRTTIKLARI GUADIO’YA SIĞINACAK EV ARIYOR’
Guadio’nun Venezüella halkını ve devletini temsil etmediğini hatırlatan Soner “ABD, Washington’daki büyükelçiliğe Juan Guadio’nun tanıdığı birini yerleştirmeye ve böylece fiili bir durum yaratmaya çalışıyor. Washington, darbeye kışkırttıkları Guadio’ya sığınacak bir ev arıyor. Ancak bu hamlenin yasal veya meşru hiçbir tarafı yok” dedi.
Soner "Washington’da ABD'nin el koyacağı bir Venezüella elçiliği, Venezüella elçiliği olmaz. Çünkü açık bir şekilde ne Venezüella milletini, ne de Venezüella devletini temsil eder. Bu büyükelçiliğin tek işlevi, ABD'nin yönettiği kuklaları iskan sahibi yapmak olur. Darbe ve istikrarsızlık planlarını, ABD Dışişleri Bakanlığı yerine işgal ettikleri binada yaparlar” diye ekledi.
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