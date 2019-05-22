Akar'dan ABD ile yaşanan S-400 gerilimine dair açıklama: CAATSA yaptırımlarına hazırlık yapıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan S-400 gerilimine ilişkin olarak "ABD 'Ertele' diyor, biz 'Bitti' diyoruz" ifadesini kullandı. Akar, S-400 eğitimi için Rusya'ya personel gönderdiklerini belirtti ve "Türkiye, CAATSA yaptırımlarına da hazırlık yapıyor" dedi.

Türkiye’nin S-400 kararına ilişkin ABD’den itirazlar gelmeye devam ederken Ankara bir kez daha ‘geri adım yok’ mesajı verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Biz diyoruz ki 'S-400 done deal' (Anlaşma, işlem bitti), onlar ise 'no deal is a done deal' (Hiçbir anlaşma bitmiş değildir) diyorlar" dedi. Akar, S-400 için Rusya'ya personelin giderek eğitim almaya başladığını da bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar dün akşam Sputnik’in de aralarında bulunduğu medya kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile iftarda buluştu. Akar, sorular üzerine Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 hava savunma sistemine ilişkin tartışmaları ve ABD’nin bu konudaki itirazlarını değerlendirdi.

'TÜRKİYE CİDDİ HAVA VE FÜZE TEHDİDİ ALTINDA'

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin ciddi hava ve füze tehdidi altında olduğunu belirterek, "82 milyon insanımızı ve ülkemizi korumak ve kollamak için hava savunma sistemi kurma ihtiyacımız açık. Bunun için tedbirler almak da bizim görevimiz" dedi.

'KİMSENİN RAHATSIZ OLMAMASI LAZIM'

S-400’lerin sadece savunma özelliğinin olduğunu vurgulayan Akar, "Ülkemize eğer hava taarruzu veya füze atılırsa bunlara karşı koruyacak bu sistem. Başka bir işlevi yok, zaten yapamaz. Dolayısıyla bundan kimsenin rahatsız olmaması lazım" diye konuştu.

'PROTOKOLDE S-400’LERLE İLGİLİ MADDE YOK'

Türkiye'nin S-400 tedarikinin F-35 müşterek savaş uçağı projesine bağlanmaya çalışılmasını anlamakta zorlandığını ifade eden Milli Savunma Bakanı Akar, "F-35 ortaklık protokolünün herhangi bir yerinde 'Ortaklardan biri S-400 alırsa ortaklıktan çıkarılır' diye bir madde var mı? Ortaklığın gerekleri nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortaklıkla ilgili ortaklık paylarını hiç aksatmadan ödeyen ülke. Ortak üretim çerçevesinde bize sipariş verilen malzemeler var. Bu malzemeleri de zamanında aksaksız ve eksiksiz olarak üreten ülke. Bunu da yaptık? Peki biz ortak olarak başta ne yapacağız" diye sordu.

© Sputnik / 'ABD’den Türkiye’ye, S-400 alımını iptal etmesi için iki hafta süre'

Milli Savunma Bakanı Akar, F-35 projesinin devam ettiğini de dile getirerek, şunları söyledi:

"4 uçak bize teslim edildi, 4 pilotumuz var şu anda ABD'de, 47 astsubayımız var bakım hizmetlerini yapıyor. Kasım ayında iki uçak gelecek. Bu uçaklar geldiğinde konuşlanacakları yer Malatya hava üssü. Oradaki inşaatlar da planlandığı şekilde devam ediyor. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bize düşen neyse sorumluluklarımızı ciddiyet ve samimiyetle yerine getiriyoruz. Bundan kimsenin şüphesi yok. Bundan beklentimiz var doğal olarak F-35 programının da planlı bir şekilde yürümesi, yürütülmesi.”

Konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten Akar, "Ciddiyetle, samimiyetle, istikrarlı bir şekilde hakkımızı, hukukumuzu sürekli masaya koymaya devam ediyoruz. Bunun da anlaşılmasın bekliyoruz. Zaman zaman bazı zorluklar olsa da gidişatta şu ana kadar keskin dönüşün olmadığını görmekten memnunuz" dedi.

'BİZ DİYORUZ Kİ ‘'S-400 DONE DEAL’ ONLAR İSE ‘NO DEAL İS A DONE DEAL’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Patriot tedarikiyle ilgili de gelişmelerin olduğunu ifade ederek, 28-29 Mart'ta yeni bir teklifin geldiğini, bununla fiyat, teknoloji transferi, ortak üretim, teknolojisi güncellemesi bakımlarından bazı şartların yenilendiğini kaydetti. Bununla ilgili detaylı çalışmaların devam ettiğini belirten Akar, "ABD, Türkiye'den S-400 alımını ertelemesini talep etti mi" diye sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Bunlar birbirinden bağımsız, münferit olaylar değil. Konuşmalar, görüşmeler içinde benzer şeyler oluyor. Bizim cevabımız bu konuda biz anlaşmayı, sözleşmeyi yaptık, Rusya ile gayet iyi ilişkilerimiz var bu çerçevede bu alım işlemleri devam ediyor. Biz diyoruz ki 'S-400 done deal' (Anlaşma, işlem bitti), onlar ise 'no deal is a done deal' (Hiçbir anlaşma bitmiş değildir) diyorlar."

Akar, S-400’ün gelmesinin ardından ABD’nin CAATSA yaptırımlarının devreye girmesi halinde neler yapabileceğinin hesabını yaptıklarını belirterek, “Türkiye CAATSA yaptırımlarının hayata geçmesine yönelik de hazırlık yapıyor” dedi.

S-400 sisteminin geldiğinde konuşlanacağı yer konusunda çalışıldığını belirterek, “Bu bataryanın en öncelikli yere konuşlandırılması gerekiyor, bu konuda çalışılıyor. S-400 ve F-35 gibi iki sistemin birbirini etkilemeyecek şart ya da mesafenin belirlenmesini için çalışma yapılmasını istiyoruz” dedi.

'EĞİTİMLER İÇİN RUSYA’YA PERSONEL GÖNDERDİĞİMİZ GERÇEK'

Bakan Akar, "S-400'lerle ilgili bazı TSK personelinin Rusya'ya eğitime gittiği"ne ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine de, "Bugünlerden başlamak suretiyle önümüzdeki aylarda S-400 eğitimleri için Rusya'ya bizim personel gönderdiğimiz gerçek. Bu rakamlar sürekli değişiyor. Her birinin ayrı bir özelliği var. Bunlar giderek eğitim almaya başladılar. Önümüzdeki aylarda da bu devam edecek” dedi.

FRANSA’DAN SAMP-T TEKLİFİ

Hava savunma sistemi SAMP-T tedarikine ilişkin Eurosam ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Milli Savuna Bakanı Akar, "Ekim ayına kadar bu çalışmalar devam eder ve bu konsept çalışmasını başarılı bir şekilde tamamlayabilirsek o günden itibaren nasıl üretim yapacağımızı tartışmaya, konuşmaya, görüşmeye başlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Zirvesi'ndeki görüşmesinin ardından kendisinin de Fransız mevkidaşıyla bir araya geldiğini anımsatan Akar, şöyle devam etti:

"Yaptığımız görüşmeler çerçevesinde bir noktaya gelindi. Onlar bir Samp-T bataryasını Türkiye'de konuşlandırmayı önerdiler. Bununla alakalı biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onlar keşif yapacaklar. Şu anda İncirlik'te İspanyolların bir Patriot bataryası, Kahramanmaraş'ta ise İtalyanların Samp-T bataryası var. Bu iki yerde incelemeler yapmayı teklif ettiler. Bu konu üzerinde, onların intikali üzerinde çalışıyoruz. Eğer Cumhurbaşkanımız tarafından da bu uygun görülürse önümüzdeki dönemde en azından bir, iyi niyet göstergesi olarak, Türk-Fransız ilişkileri bakımından sembol olması bakımından da böyle bir konu üzerinde çalışmamızı sürdürüyoruz."

Milli Savunma Bakanı Akar, bir soru üzerine de Fransızların bir batarya teklifi yaptığını aktardı.

İDLİB’DEKİ SON DURUM

Sorular üzerine İdlib'deki son gelişmeleri de değerlendiren Milli Savunma Bakanı Akar, 3,5 - 4 milyon insanın yaşadığı bölgede istikrarı ve ateşkesi sağlamak için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti. Bunu büyük ölçüde yerine getirdiklerini ifade eden Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Rejim güneyden başlayan dört yerden üçüne varil bombaları, uçaklardan atılan bombalarla hakim oldu. Benzer şekilde İdlib'de de bir şeyler yapmaya kalktılar. 17 Eylül mutabakatı ile bu engellendikten sonra bu Rejim'in hoşuna gitmedi. Rejim bu statükoyu bozmak için elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor, varil bombaları, havadan, karadan bombalama dahil. Orada son bir ay içinde ciddi bir nüfus hareketi oldu. 243 bin diye başladı 350 bine varacak şekilde güneyden kuzeye doğru nüfus yer değiştirdi. Bu ürkütücü bir yer değiştirmeydi. BM'de buna duyarlılık gösterdi. Hemen açıklamalarda bulundular, ateşkesin sağlanması ve idamesini istediler. Eğer bu devam etseydi oradan çıkacak 3,5- 4 milyon yeni trajedinin başlangıcı olacaktı. Türkiye yetmez Avrupa, Avrupa yetmez belki de ABD'ye kadar bu göç devam edecek, bu sefalet, dram sürecekti. Çok şükür şu anda bu engellenmiş görünüyor."

İdlib'de ateşkes ve istikrarı sağlamak için yoğun çaba harcadıklarını yineleyen Akar, "Bu durumun sürdürülmesi için evvelsi gün Sayın Şoygu ile bir daha telefonda görüştük. Daha önceki görüşmelerimizin sonucunda heyetler geldi gitti. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Rejimin mutlaka kontrol edilmesi, rejimin saldırılarının durdurulması gerektiğini kendilerine ifade ettik. Onlar da çalışacaklarını söylediler. Rusya ile konuşmalarımızı, görüşmelerimizi sürdürmek suretiyle bu mutabakat muhtıralarında belirtildiği şeklinde bu sürecin devam etmesine gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

'TSK BULUNDUĞU YERDEN GERİYE BİR TEK ADIM DAHİ ATMAYACAK'

Çatışmaların Türkiye'nin bölgedeki gözlem noktalarına kadar yaklaştığı belirtilerek, "Bizim oradaki gözlem noktalarımızdan çekilmek, oraları boşaltmak gibi bir durumumuz olabilir mi" diye sorulması üzerine Bakan Akar, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Hiçbir yerde yok. Türk Silahlı Kuvvetleri nerede olursa olsun bulunduğu yerden geriye bir tek adım dahi atmayacak" yanıtını verdi. Akar bölgedeki kritik, hassas durumları yönetmeye çalıştıklarını bildirerek, "Bunları bir şekilde Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatını bozmayacak şekilde götürmeye çalışıyoruz" dedi.

Rejimin bölgedeki alan hakimiyetini artırmak için ciddi gayretinin olduğunu ifade eden Bakan Akar, "İdlib'i almaya kendine hak görüyor. Biz de 'Bu sizin toprağınız olabilir fakat buradaki insanlar sizin zulmünüzden kaçan insanlar' diyoruz. Dolayısıyla anayasa yapılıncaya, seçimler yapılıncaya, hükümet kurulduktan sonra diğer devletlerle birlikte biz de yapılması gereken neyse onu yapacağız diyoruz" ifadelerini kullandı.