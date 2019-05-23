CHP’den hükümete S-400 önerisi: Türkiye ile NATO arasında komisyon kurulsun, S-400 alımı ertelensin

CHP’nin Ünal Çeviköz, S-400 konusunun NATO boyutu ile de değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Sayın Dışişleri Bakanı ABD ile kurulmasını önerdiği askeri komisyonun NATO ile Türkiye arasında kurulması daha uygun olacaktır. Bu komisyon çalışmalarını bitirene kadar S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini öneriyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı eski Büyükelçi Ünal Çeviköz, Meclis’te dış politikadaki bazı gelişmelere ilişkin partisinin önerilerini anlattı.

Türkiye-ABD ilişkilerinin tarihinin en kritik döneminden geçtiğini kaydeden Çeviköz, Türkiye’nin Rusya’dan almayı planladığı S-400’lerle ilgili yeni bir gelişme yaşandığını kaydetti. ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nda S-400 alması halinde Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması çağrısı yapan karar tasarısını kabul ettiğini belirten Çeviköz, “Bu ne demektir? Dışişleri Komisyonu’ndan geçtikten sonra bu konu artık Temsilciler Meclisi’nin gündemine gelecek demektir. Elbette bu şekilde ilerlemesi Türkiye-ABD ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek bir seyir izlemeye adaydır” dedi.

'TÜRKİYE BURADA ÖZNEL DURUMUNU YİTİRMİŞTİR'

ABD’nin Türkiye’nin S-400 kararını gözden geçirmesi gerektiğini düşündüğünü ve bunu açıkladığını öte yandan Rusya’dan böyle bir gözden geçirmeye gerek olmadığının açıklandığını anlatan CHP’li Çeviköz, “Türkiye burada öznel bir durumunu yitirmiştir. Yani S-400’leri satın alacak olan ülke Türkiye ama tartışmalar ABD ile Rusya arasında sürüyor. Eğer bu kararı biz verdiysek bu konudaki kararımızın arkasında durmamız ve bunun yaratacağı sakıncaları da ne şekilde çıkacaksa onlarla yüzleşmeye hazır olduğumuzu söyleyecek tarafın biz olmamız gerekir” diye konuştu.

'MESELE SADECE TÜRKİYE ABD ARASINDA BİR MESELE DEĞİL'

© AFP 2019 / Kirill Kudryavtsev Rossiyskaya Gazeta: Türk askeri, S-400'ün Kalaşnikof tüfekleri kadar güvenilir olmasına özel önem veriyor

CHP’li Ünal Çeviköz, meselenin sadece Türkiye ile ABD arasında bir mesele de olmadığını ifade ederek, "Son olarak Alman hükümeti sözcüsü de bu konunun Türkiye ile NATO arasında bir mesele olduğunu ve NATO güvenliği haline geldiğini de açıklamıştır. Dolayısıyla Türkiye eğer S-400 füzeleriyle ilgili satın alımıyla ilgili kararını sadece ABD ile arasındaki veya sadece Rusya ile bir satın alma ilişkisi olarak görmekten vazgeçip NATO boyutuyla değerlendirmesi gerektiğini anlarsa herhalde bu konudaki ikilemden çıkmanın daha kolay olacağını düşünüyoruz" dedi.

S-400’LER İÇİN TÜRKİYE İLE NATO ARASINDA KOMİSYON KURULSUN

Ünal Çeviköz, CHP olarak bu konuda fevkalade basit bir önerileri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Sayın Dışişleri Bakanı Türkiye ile ABD arasında S-400’lerin satın alımıyla ilgili olarak bunların ne kadar güvenlik tehdidi oluşturduğunu anlamak üzere bir komisyon kurulması teklifinde bulundu. Ancak bugüne kadar ABD’den bu komisyon teklifine bir yanıt alamadığını sürekli dile getiriyor. Böyle bir komisyonun Türkiye ile NATO arasında kurulmasının daha uygun olacağını, mesele bir NATO güvenliği meselesiyse NATO askeri makamları ile Türkiye askeri makamları arasında bu konunun NATO açısından ne kadar önemli bir güvenlik sorunu oluşturacağının anlaşılması maksadıyla bu komisyonun faaliyete geçirilmesi ve bu komisyonun çalışmaları sonuçlanana kadar da Türkiye’nin S-400 füzelerini kendi topraklarına konuşlandırmayı ertelemesini öneriyoruz. Bu fevkalade sağlıklı bir yol olacaktır. Çünkü giderek mesele Türkiye-ABD meselesi olmaktan Türkiye-NATO meselesi olmaya doğru evrilmektedir. NATO üyesi olan bir ülke olarak Türkiye’nin de üye olduğu örgütün kendisinden beklediği yükümlülüklerin yerine getirmeye gayret göstermesi gerekir."

EN KISA ZAMANDA DIŞİŞLERİ BAKANI SURİYE YÖNETİMİYLE GÖRÜŞMELİ

Suriye'de önemli gelişmelerin yaşandığına işaret eden CHP’li Ünal Çeviköz, basında 'MİT Başkanı'nın Suriye devlet Başkanı Esad ile görüştüğüne' ilişkin haberlerin yer aldığını anımsattı. Çeviköz, "Türkiye'nin dış politikasını Dışişleri Bakanlığı yürütür ve Türkiye’nin dış politikası herhangi bir şekilde iki devlet arasındaki istihbarat ilişkilerine indirgenemez. En kısa zamanda Dışişleri Bakanlığı’nın ve Dışişleri Bakanı'nın Türkiye dış politikasına sahip çıkacak şekilde Suriye yönetimiyle görüşmesini ve bu görüşmenin ileride Türkiye ile Suriye ilişkilerinin yüksek düzeyde sağlanmasına zemin oluşturmasını öneriyoruz” diye konuştu.

'ŞAM, TEL AVİVİ VE KAHİRE’DEKİ BÜYÜKELÇİLER TEKRAR GÖREVE GÖNDERİLMELİ'

CHP’li Çeviköz, Doğu Akdeniz'de Türkiye aleyhine gelişen dengelerin diploması ve uzlaşma yoluyla çözülmesinin doğru olacağını belirtti. Çeviköz, "Doğu Akdeniz’deki dengelerin Türkiye aleyhine oluşturmuş olduğu mevcut durumu değiştirmek için en kısa zamanda Türkiye'nin Şam, Tel Aviv ve Kahire'deki büyükelçileri tekrar göreve gönderilmelidir. Aynı şekilde İsrail’de Kudüs’teki başkonsolosluğumuzun da misyon şefi düzeyinde tekrar faaliyetlerine başlamasının elzem olduğunu düşünüyoruz" dedi.