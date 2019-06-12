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11:50 12 Haziran 2019
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    Ünal Çeviköz

    CHP’li Çeviköz’den Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na: Türkiye ile SDG arasında prensipte genel bir anlaşma var mı?

    © AA / Evrim Aydın
    Görüş
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    Yurdagül Şimşek
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    CHP’li Ünal Çeviköz, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan tampon bölge konusunda Türkiye ile DSG arasında 'prensipte genel bir anlaşma' olduğunu ilişkin açıklamasını TBMM gündemine taşıdı. Çeviköz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, “Anlaşmalar ne zaman yapılmıştır?” diye sordu.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde Türkiye ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) arasındaki anlaşma iddialarını gündeme getirdi.

    James Jeffrey
    © AFP 2019 / SAUL LOEB
    Jeffrey: Türkiye ile SDG prensipte genel bir anlaşmaya sahip
    Çeviköz, önergesinde ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Washington merkezli Ortadoğu Enstitüsü'nde yaptığı konuşmasında Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan tampon bölge konusunda Türkiye ile DSG arasında 'prensipte genel bir anlaşma' olduğunu ifade ettiğini belirtti. Daha önce de ABD Savunma Bakan Yardımcısı Charles Summers’un, Pentagon'daki 18 Nisan 2019 tarihli basın toplantısında, "Suriye’nin kuzeyinde Türkiye kontrolünde bir güvenli bölge kurulacak mı?" sorularına, DSG ile Türkiye arasında birçok meşru konuda doğrudan görüşmelerin devam ettiğini söyleyerek yanıt verdiğini vurgulayan CHP’li Ünal Çeviköz, önergesinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan şu sorularına yanıt istedi:

    “-24 Nisan 2019 tarihinde kayıtlara geçen, SDG ve Türkiye arasında görüşmeler yapıldığına dair sorularımızın yer aldığı soru önergesine Bakanlığınız tarafından yanıt verilmemiştir. Aynı konu yine üst düzey bir ABD yetkilisi tarafından dile getirilmiş ve bu kez ortada bir anlaşma olduğu ileri sürülmüştür. Konuyla ilgili olarak ne zaman cevap vereceksiniz? Görüşmelerin yapıldığını ve bir anlaşmaya varıldığını kabul ediyor musunuz?

    İncirlik'teki Tornado tipi uçaklar
    © REUTERS / Tobias Schwarz
    Der Spiegel: Suriye'nin kuzeyinde olası güvenli bölgeyi Alman Tornadoları koruyacak
    -Prensipte anlaşmaya varıldığı söylenen bu mutabakatta, anlaşma sağlanan konular nelerdir?

    -Anlaşmalar ne zaman yapılmıştır? Anlaşmanın başka tarafları var mıdır?

    -Bu konu önemli bir dış politika meselesi olduğundan ve tüm siyasi partileri ilgilendirdiğinden, konuyla ilgili olarak TBMM’ye ne zaman bilgi vereceksiniz?

    -Anlaşmanın ve görüşmelerin detaylarını Türkiye kamuoyu ile ne zaman paylaşacaksınız? Anlaşmaları ve görüşmeleri kamuoyundan bugüne kadar gizleme gerekçeleriniz nelerdir?

    - Yapılan anlaşmadan Suriye Devleti’nin bilgisi var mıdır?”

    İncirlik'teki Tornado tipi uçaklar
    © REUTERS / Tobias Schwarz
    Der Spiegel: Suriye'nin kuzeyinde olası güvenli bölgeyi Alman Tornadoları koruyacak
    ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez, “IŞİD’e karşı zafer” açıklamaları yapmış ve Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ‘IŞİD’e karşı mücadele’ olarak gerekçelendiriyordu. IŞİD’in bölgeden çıkarıldığı açıklamasına rağmen ABD’nin YPG’ye mühimmat sevkiyatı kafalarda soru işareti yaratıyor.

    Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

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    Etiketler:
    IŞİD, PKK, DSG, YPG, Donald Trump, Türkiye, Suriye, Pentagon, Charles Summers, Ortadoğu Enstitüsü, Washington, TBMM, James Jeffrey, ABD, Mevlüt Çavuşoğlu, CHP, Ünal Çeviköz
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