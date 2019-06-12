CHP’li Çeviköz’den Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na: Türkiye ile SDG arasında prensipte genel bir anlaşma var mı?

CHP’li Ünal Çeviköz, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan tampon bölge konusunda Türkiye ile DSG arasında 'prensipte genel bir anlaşma' olduğunu ilişkin açıklamasını TBMM gündemine taşıdı. Çeviköz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, “Anlaşmalar ne zaman yapılmıştır?” diye sordu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde Türkiye ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) arasındaki anlaşma iddialarını gündeme getirdi.
Çeviköz, önergesinde ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Washington merkezli Ortadoğu Enstitüsü'nde yaptığı konuşmasında Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan tampon bölge konusunda Türkiye ile DSG arasında 'prensipte genel bir anlaşma' olduğunu ifade ettiğini belirtti. Daha önce de ABD Savunma Bakan Yardımcısı Charles Summers’un, Pentagon'daki 18 Nisan 2019 tarihli basın toplantısında, "Suriye’nin kuzeyinde Türkiye kontrolünde bir güvenli bölge kurulacak mı?" sorularına, DSG ile Türkiye arasında birçok meşru konuda doğrudan görüşmelerin devam ettiğini söyleyerek yanıt verdiğini vurgulayan CHP’li Ünal Çeviköz, önergesinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan şu sorularına yanıt istedi:
“-24 Nisan 2019 tarihinde kayıtlara geçen, SDG ve Türkiye arasında görüşmeler yapıldığına dair sorularımızın yer aldığı soru önergesine Bakanlığınız tarafından yanıt verilmemiştir. Aynı konu yine üst düzey bir ABD yetkilisi tarafından dile getirilmiş ve bu kez ortada bir anlaşma olduğu ileri sürülmüştür. Konuyla ilgili olarak ne zaman cevap vereceksiniz? Görüşmelerin yapıldığını ve bir anlaşmaya varıldığını kabul ediyor musunuz?
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez, “IŞİD’e karşı zafer” açıklamaları yapmış ve Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ‘IŞİD’e karşı mücadele’ olarak gerekçelendiriyordu. IŞİD’in bölgeden çıkarıldığı açıklamasına rağmen ABD’nin YPG’ye mühimmat sevkiyatı kafalarda soru işareti yaratıyor.
Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
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