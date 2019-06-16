‘Ankara da Washington da karşı tarafın blöf yaptığını sanıyor’

Türkiye’nin S-400 savunma sistemlerini almasıyla tırmanan krizde Türkiye ve ABD orta yol bulabilecek mi? Piyasacılar Temmuz sonuna kadar yaptırımlar meselesinin hallolacağını ya da en azından askeri yaptırımla kısıtlı kalacağını düşünürken Washington’da Türkiye’nin blöf yaptığı fikri hakim.

RSFM’de Fotoğrafın Tamamı programına katılan Middle East Institute Türkiye Analisti Gönül Tol, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün son temaslarında da “S-400 kozu üzerinden her şeyi talep etme hali” belirdiğine dikkat çekti ve şöyle dedi:

'BÜYÜK ÖFKE BİRİKİYOR TÜRKİYE’YE KARŞI'

“Ankara zannediyor ki, ‘bu meseleyi Trump’la ikili görüşme ile çözeriz, Pentagon blöf yapıyor.’ ABD’de de Türkiye blöf yapıyor diye düşünülüyor. Tıpkı 2015’deki Çin’den füze sistemi almak istedikleri yıl gibi sonuna kadar zorlayıp sonra vazgeçecek algısı yaygın. Washington yine böyle olacağını düşünüyor. 2015 önemli çünkü o sene Türkiye Rusya ile çok derin bir kriz yaşamış, Rus jeti düşürülmüştü. Türkiye NATO’dan Patriot’ları çekmeyin diye rica etti. Ama buna rağmen süresi dolan Patriot’lar gitti, Türkiye de haklı olarak bunu dile getiriyor. Ama sonuçta iki taraf da karşı tarafın blöf yaptığını ve geri adım atacağını düşünüyor.”

Türkiye’ye karşı Kongre ve ABD Dışişleri’nde de çok büyük bir öfkenin birikmekte olduğuna dikkat çeken Gönül Tol, “Temmuz’da S-400’ler gerçekten gelirse Amerikan tarafı geri adım atmayacak. Buradan bakıldığında Türkiye geri adım atmazsa çözülecek gibi görünmüyor” dedi.

'DARBOĞAZDAN BİR ŞEYLER KOPARMA GİRİŞİMİ'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün Washington temaslarında Türkiye’nin S-400 karşılığında başka şeyler koparmak istediği algısının da oluştuğuna dikkat çeken Gönül Tol, Trump yönetiminin FETÖ lideri Gülen’in iadesi konusunda siyaseten seçeneğinin çok olmadığını ifade etti.

“Türkiye yatırımını hep Trump’a yapıyor ve her şeyi onun çözeceği algısıyla hareket ediyor bunu çok söyledik ama bu bakış açısı sakıncalı. Washington, Trump’dan daha büyük. Bunu Rusya olayında da gördük. Suudi Arabistan olayında da gördük” diyen Gönül Tol şöyle devam etti:

“Trump’un belli noktalarda eli kolu bağlı. Gülen’in iadesi konusunda verdiği sözler olabilir ama Ankara hala Washington’da işlerin mekanizmanın nasıl işlediği konusunu anlamış değil. Bakan Gül’ün gelişi de bu darboğazdan ne koparırız diye yapılmış bir gezi oldu ama beklentilerini karşılayamadılar”.