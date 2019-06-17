'Rusya-Türkiye kültürel ve tarihi bağları sayesinde festival düzenlenebildi'

Birçok üst düzey yetkililerinin ziyaret ettiği etkinliğe Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nin kültürden sorumlu Büyükelçi Danışmanı Cemal Kılıç da katıldı.

Kılıç, Sputnik’e açıklamasında, festivalin özelliklerini ve amaçlarını, Rusların neden Türkiye’yi seçmeye devam ettiğini anlattı.

"Ruslar Türkiye’yi çok seviyor, çünkü tatil açısından Rusya’ya en yakın ülke" diyen diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir de deniz ve otellerin, servisin kalitesi çok yüksek ve sonuç olarak Ruslar kendilerini Türkiye’de evde gibi hissediyor. Sonra tabii tarihi ve kültürel bağlarımız var. Zaten bu festivali de bu yüzden yapıyoruz. Bizim artık iyi ilişkilerimiz var ama bunları daha da pekiştirmek istiyoruz. Bu festivali Türkiye’yi tekrar Ruslara tanıtmak ve neler yapılabileceğini göstermek için yapıyoruz. Burada Rusların ilgisi çok, Türk kültürünü biliyorlar ve festivalde sevdiği şeyleri görüyorlar. Dün mesela yağmur yağıyordu ve buna rağmen çok kalabalıktı, misafirlerimiz geldi. Bu festival sadece bir etkinlik, karşılıklı kültürel yıl içerisinde çok şey geçti ve çok etkinlik bizi ileride bekliyor mesela Eylüldeki Türk gastronomisi festivali Moskova’da olacak."

Türkiye Festivali’nin tanıtılması açısından Türk ve Rus medyasının büyük destek verdiğini dile getiren Kılıç, "Özellikle Sputnik radyosunun katkısının altını çiziyorum. Ekibine çok teşekkür ederim, çünkü medya olmadan insanlara ne olup bitenleri anlatmak mümkün değil. Medya sayesinde etkinliklerin seviyesi doğru bir yönde gösterilebilir o yüzden bu festivalde de Sputnik çok önemli rol oynuyor" dedi.