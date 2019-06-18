RTİB: Rus iş adamının Türk girişimcilere ayrıcalıklı fuar yapma teklifi çok olumlu bir adım

Rus iş adamının başkent Moskova merkezli Crocus City Holding içerisinde yer alan ve dünyanın en büyük fuar ve sergi merkezlerinden biri olarak kabul edilen Crocus Expo’da Türkiye temalı fuarların, tanıtım ve bilgilendirici etkinliklerin yapılması önerisinde bulunduğu belirtildi.

Aras Agalarov, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinin önemine dikkat çekerek inşaat, tarım, ticaret alanında faaliyet gösteren Türk uzmanların Rusya’da rağbet görebileceklerini ifade etti.

Bu teklifi Sputnik’e yorumlayan Rus-Türk İş Adamları Birliği (RTİB) Eş Başkanı Naki Karaaslan şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Aras Agalarov’un ayrıcalıklı fuarların yapılması teklifi çok büyük ve güzel bir jest, bence bunu değerlendirmek lazım. Böyle bir girişimin bütün Türk sektörler için faydalı olacağını düşünüyorum. Bilindiği gibi, dünya pazarlarında şu an kriz var, daralmalar var, bu hem Türkiye hem de Rusya için geçerli. Bence Sayın Agalarov’un bunu görmesi çok olumlu bir izlenim. Bu girişime olumlu bir tepki vermek, bunun arkasını getirmek lazım."

Türk girişimcilerin Rusya’da yapılan fuarlara katılım oranını değerlendiren Naki Karaaslan, Türk iş adamlarının Rusya’da düzenlenen büyük fuarların hepsine eşlik ettiğini, katılmaktan da çok fayda gördüklerini vurguladı.

Agalarov’un ayrıcalıklı fuar teklifinin ikili ekonomi ilişkilerinin üzerinde olası etkisi ile ilgili soruyu yanıtlayan Karaaslan, "İkili ekonomik ilişkilere katkı verme anlamında buna pozitif olarak bakıyorum, bunun değerlendirilmesi lazım. Rus-Türk İş Adamları Birliği olarak biz de Türk girişimcilere elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.