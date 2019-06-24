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16:00 24 Haziran 2019
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    S-400

    ‘S-400’lerde kararlı Türkiye artık ABD’nin yaptırımlarına karşılık verilmesi ihtimalini de masaya koydu’

    © AFP 2019 / Paul GYPTEAU
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    Elif Sudagezer
    Konu:
    Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması (130)
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun "Hangi yaptırım kararı olursa olsun, biz S-400'ü aldık" sözlerini değerlendiren savunma politikası analisti Turan Oğuz “S-400’lerde kararlılık gösteren Türkiye, artık olası yaptırımlara karşılık vereceğini, çok yüksek tondan olmasa da, ifade etmeye başladı” dedi.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © REUTERS / Khalid Al-Mousily
    Çavuşoğlu: ABD'den hangi yaptırım kararı gelirse gelsin S-400'ü aldık
    Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi teslim almasına sayılı gün kala, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımının tartışmaya kapalı olduğuna işaret ederek "Hangi yaptırım kararı olursa olsun, Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık" dedi. Ankara’nın uzun bir süredir birbirini takip eden bu kararlı açıklamaları ışığında S-400 sürecini, Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, Sputnik’e değerlendirdi.

    ‘TSK’NIN S-400 EĞİTİMLERİ, TÜRKİYE’NİN KARARLILIĞINI TEYİT EDİYOR’

    S-400
    © Sputnik /
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    Çavuşoğlu’nun açıklamalarının Türkiye’nin S-400 alımı konusundaki kararlılığına işaret ettiğinin altını çizen Oğuz “Sayın Çavuşoğlu, bu açıklamasıyla, Türkiye’nin S-400’ler hususundaki kararlığını bir kez daha teyit etmiş oldu. Zaten TSK personelinin önce S-300 sistemini tanımak için Azerbaycan’a sonra da S-400 eğitimleri için Rusya’ya gitmesi de bu açıklamayı doğrular, destekler nitelikte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da beyan ettiği üzere, S-400’lerin ilk parti sevkiyatı Temmuz ayının ilk yarısında yapılacak. Türkiye tarafından geliştirilecek alt sistemlerin tamam olması durumunda; partiler halinde tüm parçaların gelmesi, kurulumlar, entegrasyon, testler, silah başı eğitimleri dahil ilk sistemin 2020 başına kadar aktif hale getirileceğini değerlendiriyoruz” diye konuştu.

    ‘PENTAGON’DAN MUHALİF GRUP, TÜRKİYE’YLE ANLAŞILMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR’

    AK Parti İstanbul Milletvekili TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop
    © AA /
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    ABD’den Türkiye’ye yönelik yaptırım tehditlerine karşı Ankara’nın da Amerikan hamlelerine ‘karşılık verileceğini ‘açıkladığını hatırlatan Oğuz “Siyasi otorite halihazırda bir süredir ABD’den gelen yaptırım açıklamalarının müttefiklik ruhuna aykırı olduğuna işaret ediyordu. Şimdi buna ek olarak Ankara ayrıca, yaptırımlara karşı bizim de yaptırım uygulayacağımızı şimdilik çok yüksek tondan olmasa da ifade etmeye başladı. Siyasi otorite, S-400 konusunda Trump ile anlaşılabileceğini ancak Pentagon içerisinden muhalif bir grubun, yaptırım konusunda bastırdığını da iddia ediyor” dedi.

    Oğuz “26-27 Haziran tarihlerinde NATO Savunma Bakanları Toplantısı, 28-29 Haziran’da ise G20 toplantısı olacak. Bu konu, her iki toplantıda da en üst seviyelerde ele alınacaktır” diye ekledi.

    Konu:
    Türkiye ve Rusya arasında S-400 anlaşması (130)

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    Etiketler:
    entegrasyon, sevkiyat, S-300, Azerbaycan, güvenlik, karşılık, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Turan Oğuz, Mevlüt Çavuşoğlu, ABD yaptırım, Yaptırım, ABD, Rusya, Türkiye, Türkiye'nin Rusya'dan s-400 alımı, S-400
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