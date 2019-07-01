Yavaş’ın ilk yurt dışı gezisi Rusya’ya

31 Mart seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mansur Yavaş aralarında Sputnik’in de bulunduğu bir grup gazeteci ile sohbet etti.

Yurt dışından çok sayıda davet aldığını kaydeden Yavaş, ilk gezisini ise belediyelerle ilgili bir toplantı için Rusya’ya yapacağını söyledi.

Rusya’da 4-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Moskova Kentsel Forumu’na katılacak olan Yavaş, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile de görüşecek.

YETKİ DEVRİNDE ISRAR SÜRERSE CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

Mansur Yavaş, sohbet sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaşanan 'yetki' tartışmasına ilişkin soruya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık “Davul başkasının tokmak başkasının elinde olmaz” dediğini ifade ederek yanıt verdi. Bu konudaki ısrarın hem çalışanları olumsuz etkileyeceğini hem Ankaralıları mağdur edeceğini vurgulayan Yavaş, belediye şirketlerine atama ile ilgili olası bir kanun değişikliğine de tepki gösterdi. Bu yönde atılacak bir adımın AK Partili belediyeleri de etkileyeceğine dikkat çeken Yavaş, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşebileceğini söyledi. Yavaş, şöyle konuştu:

“Bunun yanlışını anlatmak lazım. Şirketlerle ilgili ısrarları devam ederse mutlaka görüşeceğim. Bugüne kadar tek bir işçi çıkarmadık. Hatta yönetimi bizde olan bazı şirketlerde eski yöneticilerin devamını sağladık. Belki başka bir şey anlatıyorlar. Hesap devralınca harcamalara bakmamız normal. Sıkıntılı durumlar da var. Buna karşı çıkanların bir kısmı açıklarının ortaya çıkmasını istemiyor olabilir. Bunları anlatmak gerek. İstiyoruz ki konuşarak yapalım her şeyi. Eğer kanun değişikliğinde ısrarcı olurlarsa Cumhurbaşkanından randevu isteyeceğim. Verir ya da vermez…”

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Yaşanan yetki tartışmasını iktidarın empati yapmamasına bağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, “Biraz seçimi kaybetmeye alışkın değiller, şaşırdılar, bu sonucu beklemiyorlardı” dedi. Yenilenen İstanbul seçiminden iktidarın ders alacağına inandığını kaydeden Yavaş, “Mutlaka bunun iç muhasebesi yapılacaktır” diye konuştu.

'FARK BEKLİYORDUM AMA BU KADARINI BEKLEMİYORDUM'

İstanbul seçim sonucuna ilişkin soru üzerine de Mansur Yavaş, fark beklediğini ama 9 puanlık farkı tahmin etmediğini söyledi. Yavaş, “Seçim öncesi herkese fark olacağını söyledim. Hatta ‘rehavet yaratır, söyleme’ diyenler oldu. Fark bekliyordum çünkü bu halk haksızlığa dayanamaz. Oy kullanmayanları sandığa götürmeye çalıştılar ama AK Partili olup vicdanlı olan bir çok insan bunu içine sindirmedi, ya oy kullanmaya gitmedi ya da İmamoğlu’na oy verdi. Gençler, kadınlar sokaktaydı” diye konuştu. Yavaş, seçim öncesi karşılaştığı bir AK Partilinin de kendisine Ekrem İmamoğlu’nun seçim büroları ve çadırlarının önündeki kalabalığı anlatarak ‘4 puan fark var, kaybediyoruz’ dediğini belirtti.