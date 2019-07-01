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20:41 01 Temmuz 2019
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    'Erdoğan'ın S-400 konusundaki tutumu, farklı alanlarda da yakın işbirliğinin kapılarını açıyor'

    © AA / Sefa Karacan
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    Maksim Durnev
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    Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın S-400 teslimatı konusundaki sözlerinin ve Ankara'nın bununla ilgili tutumunun Rusya ve Türkiye'yi diğer alanlarda da yakın işbirliğine iteceğini söyledi.

    Erdoğan Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleşen G20 Devlet Başkanları zirvesinden sonra medya mensuplarına yaptığı açıklamada, "S-400’lerle alakalı çok ciddi bir eğitim çalışması yapıldı. O eğitim çalışmalarına katılanlar aynı zamanda öğretmen konumundalar. Biz yola çıkmışız. Şurada belki bir hafta, 10 gün içerisinde ilk serisi inmiş olacak. Böyle bir noktadayız ve bu konuda her türlü hazırlık, tedbir vesaire bitmiş. Bunu Trump’a açık açık ben de söyledim, Sayın Putin de söyledi" demişti.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / JORGE SILVA
    Erdoğan: S-400'ler 10 gün içerisinde geliyor, bir S-400 üç Patriot'a bedel
    Erdoğan'ın sözlerini Sputnik için yorumlayan Şvıtkin, "Bu, Türkiye'nin Moskova ve Ankara arasındaki askeri-teknik işbirliğine bağlılığını, iki ülke arasında yapılan anlaşmalara bağlılığını bir kez daha gösteriyor. Elbette, Türkiye'nin S-400 alımı konusundaki tutumu bizi etkiliyor. Bu, yalnızca askeri-teknik alanda değil, diğer alanlarda da işbirliğinin geliştirilmesinden bahsetmemize olanak sağlıyor" dedi.

    'RUSYA, TÜRKİYE'Yİ GÜVENİLİR BULUYOR'

    Rusya ve Türkiye'nin gelecekte atacağı olası adımlara dikkat çeken Rus vekil, Türkiye'nin Rusya'yı teslimat konusunda son derece güvenilir bulduğunu ve askeri-teknik işbirliği açısından güvenilir bir sözleşme tarafı olarak bulduğunu kaydetti.

    'ABD'NİN YAPTIRIM TEHDİTLERİ KABUL EDİLEMEZ'

    Şvıtkin, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerine de değindi. 

    Şvıtkin sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, ABD'nin kendisini Washington'un kurallarına göre hareket etmeye zorladığını anlıyor. Bu, kabul edilemez bir durum. Öncelikle ulusal çıkarları esas almak gerekiyor. Türkiye'nin bugün bağlı kaldığı kalite ve fiyat politikası, alınan S-400 sistemlerine uygun."

    Çeviri: Fatih Kuduğ

    Etiketler:
    Rusya, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, S-400
    Topluluk kurallarıTartışma
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