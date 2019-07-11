Avukat Boylu cinayeti: 12 el ateş ederek ‘hatırlamıyorum’ diyen eşe ağırlaştırılmış müebbet istemi

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocuklarının gözleri önünde doktor eşi Mesut Issı tarafından 12 el ateş edilerek öldürülen avukat Müzeyyen Boylu cinayeti ile ilgili soruşturma tamamlandı. Savcı, sanık Issı’nın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile cezalandırılmasını istedi. Issı ise, ifadesinde kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını söyledi.
Diyarbakır Barosu avukatlarından Müzeyyen Boylu’nun boşanma davası devam eden doktor eşi Mesut Issı tarafından 19 Mayıs günü çocuklarının gözleri önünde öldürülmesi ile ilgili soruşturma tamamlandı.
19 Mayıs günü 12 el ateş ederek Boylu’yu öldüren Issı hakkında iddianame hazırlayan savcı, ‘Kasten öldürme’, ‘Tasarlayarak öldürme’, ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ gibi suçlardan sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.
12 EL ATEŞ EDEN SANIK, HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ
Savcılıkta suçunu itiraf eden ve ardından tutuklanan Issı’nın olaya ilişkin ifadesi de iddianamede yer aldı. 12 el ateş eden Issı verdiği ifadede olayı hatırlamadığını söylemiş. Issı ifadesinde “Çocuğumun kreşte gösterisi vardı. Oğlumun ısrarı üzerine gittim. Gösteriyi eşimle birlikte izledik. Çocukları arabaya bindirdikten sonra konuşmak istedim. Arabanın kapısını açtığımda oturup gidecektim. Ancak o an elime silahı alıp peşinden gittiğimi hatırlıyorum. Daha sonra oğlum ‘anne, anne’ dediği zaman eşimi gördüm ben de elimi şakağıma dayamıştım. Ancak içinde mermi kalmamıştı. Silahta kar mermi olduğunu bilmiyorum, şarjörde kaç tane mermi vardı bilmiyorum. Çocuklarımı orada bırakmak için babama götürdüm daha sonra taksi ile emniyete giderek teslim oldum, pişmanım” diyor.
Savcılık iddianamesinde “Şüphelinin resmi nikahlı eşini kasten öldürdüğü, maktulün kendisine hakaret ettiğini beyan ederek haksız tahrikten yararlanmaya ve olayı tasarlamadığı yönünde kanı oluşturmaya çalıştığı, ancak olayın oluş şekli itibariyle şüphelinin olay öncesi bir tartışma olmadığı yönünde tanık beyanı olduğu ve olay tarihinden 4 yıl önce bir olay sebebiyle korkusunun oluşması sebebiyle ruhsatsız silah temin etmesinin ve hala söz konusu silahı taşımasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, şüphelinin ifadesinde 2013 yılından bu yana meydana gelen tartışmalarını bile bahsetmesinin ve teslim olması sırasında silahında 12 adet merminin de olduğu da göz önüne alındığında şüphelinin silah ve mermileri temin ederek tasarladığı, şüphelinin tek başlarına ayrı ayrı öldürücü nitelikte 11 el ateş etmesinin ve hatta 2 adet giriş yarasının yakın atış olmasının şüphelinin maktulü canavarca hisle öldürdüğünü gösterdiği, şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği…” diyerek söz konusu suçlardan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.
İLK DURUŞMA EYLÜL’DE GÖRÜLECEK
İddianame Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 9 Eylül’de yapılacak. Müzeyyen Boylu ve ailesinin haklarını Diyarbakır Barosu avukatlarından Av. Sinan Tanrıkulu savunacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil oldu.
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