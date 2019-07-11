Uğur Gürses: Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınma sebebi sadece faiz indirimi değil

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, faizleri indirmemesi ve kurumsal hedefleri tutturamaması nedeniyle görevinden alınmıştı. RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan ekonomist Uğur Gürses, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi, ekonomi kulislerinden bilgiler verdi.

Çetinkaya'nın görevden alınmasının temel noktasının faizleri 6 puan arttırması olduğunu söyleyen Gürses, "Döviz kuru konusunda dış güçler denmişti, faiz konusunda da Merkez Bankası Başkanı günah keçisi yapılmış görülüyor. Cumhurbaşkanı’nın faiz konusunda takıntısını biliyoruz. Çok fazla dillendirilmeyen işin başka bir boyutu daha var. Merkez Bankası’nın bu ekonomik çöküntü içerisinde kredi genişlemesine destek olması talebi var diye düşünüyorum. Görevden alma sebebi sadece faiz indirimi değil aynı zamanda bir parasal kaynak sağlasın baskısı. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı zaten tartışılıyordu bu hamle ile tamamen vitrinden çıkarılmış oldu" dedi.

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Merkez Bankası Başkanı görevden alındığında kurumsal hedefleri tutturamadı dendiğini yani enflasyondan bahsedildiğini fakat enflasyon hedefinin tek başına değil hükümet ile birlikte belirlendiğini söyleyen Uğur Gürses, "Hedefi siyaseten tutturamayan Berat Albayrak. Bürokrat sorumlu görevden alınıyor peki siyasal sorumlu? Eleştiri odağı olan Berat Albayrak bir kenara çekilmiş gibi duruyor" diye konuştu.

‘CUMHURBAŞKANI'NDAN RANDEVU İSTEDİ AMA KABUL EDİLMEDİ’

Ekonomi kulislerinde konuşulanları da anlatan Gürses, "Merkez Bankası Başkanı'nın istifa etmeyeceğini söylediği hatta Cumhurbaşkanı ile görüşmeye çalıştığı, Cumhurbaşkanı'nın randevu vermediği konuşuluyor. Hatta Cumhurbaşkanı ile bir yıldır yüz yüze gelmediği söyleniyor. Berat Albayrak aracılığıyla mesajların iletildiği, özellikle Haziran ayı toplantısında faiz indirimi yapması istendiği hatta ne kadarlık olacağının da söylendiği ancak para politikası kurulunun bunu yapmadığı söyleniyor" açıklamasını yaptı.