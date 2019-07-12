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02:06 12 Temmuz 2019
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    Rus turist

    TÜRSAB yönetim kurulu üyesi: Türkiye ve Rusya arasındaki dostluk bağları turizmin gelişmeye açık getiriyor

    © AFP 2019 / MOHAMED EL-SHAHED
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    Maksim Durnev
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    Rusya’nın St. Petersburg kentinde bu yıl beşincisi düzenlenen Rus-Türk Toplumsal Forumu toplantısına katılan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu üyesi M. Nezih Hacıalioğlu, Rus turist sayısının 2019’da nasıl değişeceğini anlattı.

    Antalya'da denize giren ve 3 saat sudan çıkmayan Rus turist
    © AA / Süleyman Elçin
    Antalya 5 ayda 3 milyon 310 bin turist ağırladı: Rus turistler yine birinciliği kaptırmadı
    Ayrıca festival, her bir konuğa, mega macera oyununa katılma ve Türkiye’nin en iyi otellerinden birinde tatil yapma fırsatını veriyor.
    © Sputnik / Vladimir Viyatkin
    'Antalya Havalimanı’na gelen Rus turistlerin sayısı bu yıl yüzde 20 arttı'
    Sputnik’e konuşan Hacıalioğlu, geçen sene 6 milyon rakamına ulaşıldığını hatırlatarak, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

    "Bu senenin ilk beş ayında yüzde 20’lik bir artış var. Tabi bunun etkisini şöyle değerlendirmek lazım, kış destinasyonu olarak tanımladığımız Mısır’da hâlâ operasyonların devam etmemesinden dolayı Türkiye’ye doğru gelmişler. Bunun gerçek anlamda real bir artış olduğunu düşünmüyorum. Yarın bir gün Mısır normale döndüğü zaman kış aylarındaki rakamlar gidecek. Ama bunu sadece Mısır’a endekslemek doğru değil. Çünkü genel anlamda Türkiye’deki fiyat-hizmet kalitesi ve iki ülke arasındaki dostluk ve akrabalık bağları bu bağlamda her zaman gelişmeye açık hale getirmektedir."

    Ayrıca Türkiye’deki geleneksel turizm destinasyonlarından uzaklaşma ve Rusya’ya giden turist sayısını artırma ihtiyacı olduğunu dile getiren Hacıalioğlu, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

    "Bizim deniz, kum, güneş, Antalya, Muğla, İstanbul üçgeninin dışına çıkmamız lazım. Türkiye, açık hava müzesi, farklı kültürlerin yani sıra, farklı doğal güzelliklerin de içinde bulunduğu, gerek termal olsun, gerek spor turizm olsun, alternatif turizmin tamamını bulunduran bir ülke. Bizim TÜRSAB olarak ülkemizin hem farklı coğrafyalarına, hem de bu bahsetmiş olduğumuz alternatif olanaklarını tanıtma yolunda bir çalışmamız var. Bu sene EMITT Fuarı’nda 200 metrekarelik bir stant ile yer aldık. Tüm üyelerimiz kendi ürünlerini tanıtma imkanına ulaştılar. Aynı şekilde biz hiç bir zaman turizmi tek taraflı olarak düşünmüyoruz. Türkiye aynı zamanda turist gönderen ülke. Ama Türkiye'nin Rusya'ya göndermiş olduğu turist sayısı mevcut vize rejiminden dolayı çok az. Bunları da geliştirmemiz lazım. Nedenini soracak olursanız, çünkü bu hep tek taraflı olduğu zaman bunun bir anlamı olmuyor. Neden? Hep bir taraf anlamış oluyor. Rusya’nın sadece Moskova ve Petersburg değil, Kaliningrad, Omsk, Surgut, Murmansk, Yekaterinburg ve diğer bölgelerini de anlatmamız, Sibirya Ekspresi’ni anlatmamız lazım. Türkiye’nin turist gönderdiği ülkeler sıralamasında Rusya’yı ön plana çıkarmak bizim TÜRSAB olarak görevimiz."

    Etiketler:
    Rus-Türk Toplumsal Forumu, Mısır, M. Nezih Hacıalioğlu, Rus turist, TÜRSAB, Türkiye, Rusya
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