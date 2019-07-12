TÜRSAB yönetim kurulu üyesi: Türkiye ve Rusya arasındaki dostluk bağları turizmin gelişmeye açık getiriyor

Sputnik’e konuşan Hacıalioğlu, geçen sene 6 milyon rakamına ulaşıldığını hatırlatarak, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

"Bu senenin ilk beş ayında yüzde 20’lik bir artış var. Tabi bunun etkisini şöyle değerlendirmek lazım, kış destinasyonu olarak tanımladığımız Mısır’da hâlâ operasyonların devam etmemesinden dolayı Türkiye’ye doğru gelmişler. Bunun gerçek anlamda real bir artış olduğunu düşünmüyorum. Yarın bir gün Mısır normale döndüğü zaman kış aylarındaki rakamlar gidecek. Ama bunu sadece Mısır’a endekslemek doğru değil. Çünkü genel anlamda Türkiye’deki fiyat-hizmet kalitesi ve iki ülke arasındaki dostluk ve akrabalık bağları bu bağlamda her zaman gelişmeye açık hale getirmektedir."

Ayrıca Türkiye’deki geleneksel turizm destinasyonlarından uzaklaşma ve Rusya’ya giden turist sayısını artırma ihtiyacı olduğunu dile getiren Hacıalioğlu, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Bizim deniz, kum, güneş, Antalya, Muğla, İstanbul üçgeninin dışına çıkmamız lazım. Türkiye, açık hava müzesi, farklı kültürlerin yani sıra, farklı doğal güzelliklerin de içinde bulunduğu, gerek termal olsun, gerek spor turizm olsun, alternatif turizmin tamamını bulunduran bir ülke. Bizim TÜRSAB olarak ülkemizin hem farklı coğrafyalarına, hem de bu bahsetmiş olduğumuz alternatif olanaklarını tanıtma yolunda bir çalışmamız var. Bu sene EMITT Fuarı’nda 200 metrekarelik bir stant ile yer aldık. Tüm üyelerimiz kendi ürünlerini tanıtma imkanına ulaştılar. Aynı şekilde biz hiç bir zaman turizmi tek taraflı olarak düşünmüyoruz. Türkiye aynı zamanda turist gönderen ülke. Ama Türkiye'nin Rusya'ya göndermiş olduğu turist sayısı mevcut vize rejiminden dolayı çok az. Bunları da geliştirmemiz lazım. Nedenini soracak olursanız, çünkü bu hep tek taraflı olduğu zaman bunun bir anlamı olmuyor. Neden? Hep bir taraf anlamış oluyor. Rusya’nın sadece Moskova ve Petersburg değil, Kaliningrad, Omsk, Surgut, Murmansk, Yekaterinburg ve diğer bölgelerini de anlatmamız, Sibirya Ekspresi’ni anlatmamız lazım. Türkiye’nin turist gönderdiği ülkeler sıralamasında Rusya’yı ön plana çıkarmak bizim TÜRSAB olarak görevimiz."