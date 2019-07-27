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    Manastır zeytinliklerinden sonra bu kez de Süryanilerin üzüm bağlarında yangın

    Manastır zeytinliklerinden sonra bu kez de Süryanilerin üzüm bağlarında yangın

    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Sertaç Kayar
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    İdil İlçesi’ne bağlı Süryani köyünde çıkan yangın sonucu üzüm bağları ve fıstık ağaçları kül oldu. Yangında, bin dönümlük bir alan kül olurken Süryaniler, iki hafta önce aynı bölgede yangın çıktığını ve bilinçli olmasından şüphelendiklerini söylüyor.

    © Sputnik / Sertac Kayar
    Arazileri hazineye devredilip, kullanımı Diyanet’e verilmişti: Süryaniler geri dönüyor
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    Şırnak’ın İdil İlçesi’ne bağlı Midın (Öğündük) adlı Süryani Köyü’nde üzüm bağlarında yangın çıktı. Dün gece Mardin Deyrulzafaran Manastırı zeytinliklerinde yangın çıkmış ve 700’e yakın zeytin ağacı yanmıştı. Bugün de İdil-Midyat arasında bulunan Süryani köylerinden Midın (Öğündük) Köyü’nde Süryani vatandaşlara ait merada yangın çıktı. Üzüm bağları ve fıstık ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın sonucu bin dönümlük bir alan kül oldu.

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Deyrulzafaran Manastırı zeytinliklerinde yangın: 700’e yakın ağaç kül oldu
    Süryani köylülerin kendi imkanlarıyla kontrol altına aldığı yangını daha sonra gelen itfaiye araçları tarafından söndürüldü. Süryani vatandaşlar 2 hafta önce de aynı bölgede yangın çıktığını ve yangının bilinçli çıkarılmasından şüphelendiklerini söylüyor.

    ‘BİR HAFTA ÖNCE AYNI YERDE YİNE YANGIN ÇIKMIŞTI’

    İzmir'in Bayraklı ilçesi Cengizhan Mahallesi'ndeki ağaçladırma alanında çıkan yangın, yerleşim alanına sıçramadan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alındı
    © AA / Orman Bölge Müdürlüğü
    İzmir'de ağaçlandırma alanında yangın
    Sputnik’e konuşan İlyas Vergili adlı Süryani köylü, 1 saat önce yangının çıktığını ve kendi imkanları ile kontrol altına aldıklarını söyledi. Vergili “Traktör ve elimize geçen malzemelerle söndürmeye gittik ve kontrol altına aldık. Daha sonra itfaiye de gelip söndürdü. Sağ olsunlar çevre köylerden de çok kişi bize yardıma geldi ve söndürdük. Yangının çıktığı yerde üzüm bağları ve fıstık ağaçları vardı. Bin dönümlük bir alan kül oldu. Maddi zarar var. Daha iki hafta önce yine yangın çıkmıştı ve söndürmüştük. Yine üzüm bağları ve fıstık ağaçları yandı. Bugün de tekrar yangın çıkınca bunun bilinçli bir şekilde yapıldığını düşünmeye başladık” dedi.

    ‘CAN KAYBINA NEDEN OLABİLİRDİ’

    © İHA / MURAT YALÇIN-AW753812
    Muğla'daki orman yangını söndürüldü
    Yangının köye yakın bir alanda çıkması nedeniyle köyü de tehdit ettiğini ifade eden Vergili şunları söyledi: “Her yıl böyle yangınlar oluyor. Sürekli bağlarımız yanıyor. Bölgede herkes meranın kuru olduğunu ve hemen tutuşabileceğini biliyor. Artık ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Belki birileri bilerek yapıyordur, bilemiyoruz. İki hafta önce yine yangın çıktığı için şüpheleniyoruz. Yangın büyürse köye de zarar verebilir. Erken fark edip müdahale ettik. Yangını söndürmeye çalışırken bir arkadaşın neredeyse traktörü yanacaktı. Bazı arkadaşların vücudu yandı. Elektrik direkleri de var oraya da sıçrayabilirdi. Eğer büyüse can kaybına bile neden olabilirdi. Bir an önce önlem alınmasını ve yoldan geçen sürücülerin de daha dikkatli olmasını istiyoruz. Yola izmarit atmasınlar. İnsanların biraz daha bilinçli olmasını bekliyoruz.”

    Etiketler:
    manastır, İlyas Vergili, itfaiye, Midyat, zeytin ağacı, Mardin, Yangın, Fıstık, Üzüm, Süryani, İdil, Şırnak
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