Edirne, Silivri ve Kandıra cezaevlerini ziyaret eden CHP'li Çakırözer: Meclis adalet için erken toplanabilir

Cezaevlerindeki gazeteci, yazar, avukat, sanatçı ve siyasetçileri ziyaret eden CHP'li Çakırözer, "Bu ülkenin kanayan yarası haline gelen tüm adaletsizlikler Meclis tarafından çözülebilir. Meclis hemen toplanabilir veya tatilinin bitmesi beklenmeden erken toplanabilir" dedi.
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kandıra Cezaevinde Cumhuriyet gazetesi eski çalışanları Musa Kart, Hakan Kara, Güray Öz, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör ve Emre İper ile eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i, Edirne Cezaevi’nde HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı, Silivri Cezaevi’nde CHP eski milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Eren Erdem’i, yazar Ahmet Altan’ı, iş insanı Osman Kavala’yı ve avukat Selçuk Kozağaçlı’yı ve Grup Yorum’un bas gitaristi İbrahim Gökçek’i ziyaret etti.
Gazeteci Eren Erdem’in 3 Ağustos’ta haksız tutukluluğunda 400. gününe gireceğini belirten Çakırözer, "Yargılama sürecinde gizli tanık ifadeleri onu aklamasına karşın siyasetin etkisi altındaki yargı tarafından hapse mahkum edildi. Şimdi istinaf yargılamasını bekliyor. Onun gazeteci olarak FETÖ ile mücadele ettiğini herkes biliyor. Ancak partili yargı onu hapiste tutmaya devam ediyor. Erdem’in bir önce tahliye edilmesini, istinaf maskesinin bozma kararı vermesini ve sonuçta bu hukuksuz yargılama dosyasının tamamen kapatılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Çakırözer, Silivri Cezaevi’nin ardından Kandıra Cezaevi’nde de Cumhuriyet Gazetesi davasında yargılanan gazetenin eski yazar ve yöneticileri ile görüştü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Cumhuriyet Davasındaki sanıklar için beraat kararı verilmesi ve yerel mahkeme tarafından kurulan hükmün bozulmasını talep ettiğini anımsatan Çakırözer, Kandıra Cezaevi’ndeki tüm gazeteci, yazarların bu kararla umutlandıklarını dile getirdi.
Çakırözer, karikatürist Musa Kart’ın, “Biz ve bizi tanıyanlar masum olduğumuza zaten inanıyordu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının beraat talep etmesi bizlerin tüm yargılama boyunca ortaya koyduğumuz haklılığımızı bir kez daha kanıtladı. Bu talebin ardından burada kaldığımız her gün sadece özgürlüğümüz kısıtlanmıyor hayatlarımızdan da çalınıyor” dediğini aktardı. Çakırözer, yazar Güray Öz’ün de “Yargıtay Başsavcılığı’nın talebinin ardından bir saniye bile içeride tutulmamamız gerekiyor. Bir an önce özgürlük bekliyoruz” dediğini belirtti.
Cumhuriyet çalışanı Emre İper’in haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı bireysel başvurunun da Anayasa Mahkemesi tarafından hala karara bağlanmadığına dikkat çeken Çakırözer, İper’in, “Bu başvuru bir an önce ele alınırsa, AYM’nin daha önce aldığı ‘Ayşe Öğretmen’ ve ‘Atilla Taş’kararları benim için emsal olacaktır. Çünkü 36 takipçisi olan twitter hesabımdan attığım iki tweet nedeniyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildim. Bu büyük bir hukuksuzluk, adaletsizlik” dediğini ifade etti.
Çakırözer Cumhuriyet Gazetesi davasında haklarında 5 yıldan az hapis cezası verilenlerin ikinci kez ceza evine girdiğini, ancak haklarında 5 yıldan daha fazla ceza verilenler için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beraat ettirilmesinin istendiğini belirterek şöyle devam etti: "Hep söyledik, adaletsiz başlayan Cumhuriyet davası sürekli olarak hukuksuzluk üretti. Aynı dosyada yargılanan sanıkların bir kısmının yeniden hapse girerken diğer bir kısmının Yargıtay’ın temyiz kararını beklemesi zaten büyük bir adaletsizlikti. Şimdi Yargıtay hepsi için beraat istemini tartışıyor. Ancak Musa Kart, Güray Öz, Emre İper, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör ve Önder Çelik hala hapiste. Yani Yargıtay Başsavcılığı’nın beraat istemiyle bozulmasını istediği bir davada aydınlarımız hala hapiste. Bu aydınlarımız için Yargıtay kararı beklenmemeli. Başvuru hakimlerin önlerinde, Kandıra’daki gazetecilerimiz, yazarlarımız hakkında yürütülen infaz süreci bir an önce durdurulmalı. Yaşadıkları ağır hak ihlaline artık bir son verilmeli."
MECLİS ADALET İÇİN TOPLANABİLİR
Sadece Cumhuriyet davasında yargılanan gazetecilerin değil eleştirel düşüncesi ve ifadeleri nedeniyle hapse atılanların haklarının ihlaline acilen son verilmesi gerektiğini belirten CHP’li Utku Çakırözer, şöyle konuştu:
“Meclis tatile girmeden Yargı Reformu’nun çıkarılacağı ifade edilmişti. Ancak bu söz tutulmadı. Meclis tatilde ama gazeteciler, yazarlar, avukatlar, hukukçular, akademisyenler, sanatçılar ve siyasetçiler hapiste. Adalet sağlanmadan, haksızlıklar giderilmeden Meclis tatile çıktı. Meclis tatilde ama aydınlarımız özgürlük bekliyor. Grup Yorum’un gitaristi İbrahim Gökçek ‘Baskılarla bizi susturmak istiyorlar, ezgilerimiz susmayacak’ diyor. Gazeteci Ahmet Altan, Yargıtay’ın bozma kararına rağmen tahliye edilmedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararını bekliyor. Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder gibi isimler sadece siyasi düşünceleri nedeniyle cezaevinde. Adalet sağlanmadan, haksızlıklar giderilmeden Meclis tatile çıktı. Meclis tatilde ama aydınlarımız özgürlük bekliyor. Bu ülkenin kanayan yarası haline gelen adaletsizlik Meclis tarafından çözülebilir. Meclis hemen toplanabilir veya tatilinin bitmesini beklemeden erken toplanabilir. Acil özgürlük, acil adalet talebi Meclis’te karşılık bulmalıdır.”
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)