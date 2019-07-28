Edirne, Silivri ve Kandıra cezaevlerini ziyaret eden CHP'li Çakırözer: Meclis adalet için erken toplanabilir

Cezaevlerindeki gazeteci, yazar, avukat, sanatçı ve siyasetçileri ziyaret eden CHP'li Çakırözer, "Bu ülkenin kanayan yarası haline gelen tüm adaletsizlikler Meclis tarafından çözülebilir. Meclis hemen toplanabilir veya tatilinin bitmesi beklenmeden erken toplanabilir" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kandıra Cezaevinde Cumhuriyet gazetesi eski çalışanları Musa Kart, Hakan Kara, Güray Öz, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör ve Emre İper ile eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i, Edirne Cezaevi’nde HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı, Silivri Cezaevi’nde CHP eski milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Eren Erdem’i, yazar Ahmet Altan’ı, iş insanı Osman Kavala’yı ve avukat Selçuk Kozağaçlı’yı ve Grup Yorum’un bas gitaristi İbrahim Gökçek’i ziyaret etti.

'EREN ERDEM 400 GÜNE YAKLAŞIYOR'

Gazeteci Eren Erdem’in 3 Ağustos’ta haksız tutukluluğunda 400. gününe gireceğini belirten Çakırözer, "Yargılama sürecinde gizli tanık ifadeleri onu aklamasına karşın siyasetin etkisi altındaki yargı tarafından hapse mahkum edildi. Şimdi istinaf yargılamasını bekliyor. Onun gazeteci olarak FETÖ ile mücadele ettiğini herkes biliyor. Ancak partili yargı onu hapiste tutmaya devam ediyor. Erdem’in bir önce tahliye edilmesini, istinaf maskesinin bozma kararı vermesini ve sonuçta bu hukuksuz yargılama dosyasının tamamen kapatılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜRAY ÖZ: BİR SANİYE BİLE TUTULMAMALIYIZ

Çakırözer, Silivri Cezaevi’nin ardından Kandıra Cezaevi’nde de Cumhuriyet Gazetesi davasında yargılanan gazetenin eski yazar ve yöneticileri ile görüştü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Cumhuriyet Davasındaki sanıklar için beraat kararı verilmesi ve yerel mahkeme tarafından kurulan hükmün bozulmasını talep ettiğini anımsatan Çakırözer, Kandıra Cezaevi’ndeki tüm gazeteci, yazarların bu kararla umutlandıklarını dile getirdi.

Çakırözer, karikatürist Musa Kart’ın, “Biz ve bizi tanıyanlar masum olduğumuza zaten inanıyordu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının beraat talep etmesi bizlerin tüm yargılama boyunca ortaya koyduğumuz haklılığımızı bir kez daha kanıtladı. Bu talebin ardından burada kaldığımız her gün sadece özgürlüğümüz kısıtlanmıyor hayatlarımızdan da çalınıyor” dediğini aktardı. Çakırözer, yazar Güray Öz’ün de “Yargıtay Başsavcılığı’nın talebinin ardından bir saniye bile içeride tutulmamamız gerekiyor. Bir an önce özgürlük bekliyoruz” dediğini belirtti.

İPER: AYŞE ÖĞRETMEN KARARI EMSAL OLMALI

Cumhuriyet çalışanı Emre İper’in haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı bireysel başvurunun da Anayasa Mahkemesi tarafından hala karara bağlanmadığına dikkat çeken Çakırözer, İper’in, “Bu başvuru bir an önce ele alınırsa, AYM’nin daha önce aldığı ‘Ayşe Öğretmen’ ve ‘Atilla Taş’kararları benim için emsal olacaktır. Çünkü 36 takipçisi olan twitter hesabımdan attığım iki tweet nedeniyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildim. Bu büyük bir hukuksuzluk, adaletsizlik” dediğini ifade etti.

ÇAKIRÖZER: KANDIRA’DA İNFAZ DURDURULMALI

Çakırözer Cumhuriyet Gazetesi davasında haklarında 5 yıldan az hapis cezası verilenlerin ikinci kez ceza evine girdiğini, ancak haklarında 5 yıldan daha fazla ceza verilenler için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beraat ettirilmesinin istendiğini belirterek şöyle devam etti: "Hep söyledik, adaletsiz başlayan Cumhuriyet davası sürekli olarak hukuksuzluk üretti. Aynı dosyada yargılanan sanıkların bir kısmının yeniden hapse girerken diğer bir kısmının Yargıtay’ın temyiz kararını beklemesi zaten büyük bir adaletsizlikti. Şimdi Yargıtay hepsi için beraat istemini tartışıyor. Ancak Musa Kart, Güray Öz, Emre İper, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör ve Önder Çelik hala hapiste. Yani Yargıtay Başsavcılığı’nın beraat istemiyle bozulmasını istediği bir davada aydınlarımız hala hapiste. Bu aydınlarımız için Yargıtay kararı beklenmemeli. Başvuru hakimlerin önlerinde, Kandıra’daki gazetecilerimiz, yazarlarımız hakkında yürütülen infaz süreci bir an önce durdurulmalı. Yaşadıkları ağır hak ihlaline artık bir son verilmeli."

MECLİS ADALET İÇİN TOPLANABİLİR

Sadece Cumhuriyet davasında yargılanan gazetecilerin değil eleştirel düşüncesi ve ifadeleri nedeniyle hapse atılanların haklarının ihlaline acilen son verilmesi gerektiğini belirten CHP’li Utku Çakırözer, şöyle konuştu:

“Meclis tatile girmeden Yargı Reformu’nun çıkarılacağı ifade edilmişti. Ancak bu söz tutulmadı. Meclis tatilde ama gazeteciler, yazarlar, avukatlar, hukukçular, akademisyenler, sanatçılar ve siyasetçiler hapiste. Adalet sağlanmadan, haksızlıklar giderilmeden Meclis tatile çıktı. Meclis tatilde ama aydınlarımız özgürlük bekliyor. Grup Yorum’un gitaristi İbrahim Gökçek ‘Baskılarla bizi susturmak istiyorlar, ezgilerimiz susmayacak’ diyor. Gazeteci Ahmet Altan, Yargıtay’ın bozma kararına rağmen tahliye edilmedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararını bekliyor. Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder gibi isimler sadece siyasi düşünceleri nedeniyle cezaevinde. Adalet sağlanmadan, haksızlıklar giderilmeden Meclis tatile çıktı. Meclis tatilde ama aydınlarımız özgürlük bekliyor. Bu ülkenin kanayan yarası haline gelen adaletsizlik Meclis tarafından çözülebilir. Meclis hemen toplanabilir veya tatilinin bitmesini beklemeden erken toplanabilir. Acil özgürlük, acil adalet talebi Meclis’te karşılık bulmalıdır.”