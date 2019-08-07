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00:46 07 Ağustos 2019
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    Rusya-Azerbaycan-Türkiye

    Rus, Türk ve Azeri uzmanlar, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliğini görüşecek

    © Fotoğraf : Twitter
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    Amur Gadjiev
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    Rusya Devlet Başkanlığı Hibe Fonu’nun desteğiyle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde, 21 Ağustos’ta, "Rusya-Türkiye-Azerbaycan: Yeni Bölgesel Enerji ve Ulaştırma Merkezinin Oluşumu" konulu panel düzenlenecek.

    Kırım
    © Sputnik /
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    Panel katılımcılarının, enerji alanıyla ilgili olarak mevcut petrol ve doğalgaz güzergahları ile gelecek boru hatlarını ve ayrıca üç ülkenin nükleer enerji alanındaki mevcut ve potansiyel işbirliğini değerlendirmesi bekleniyor.

    Ulaştırma ile ilgili olarak da bölgenin karayolu ve demiryolu iletişimindeki mevcut sorunların dile getirilmesi, uluslararası deniz ve hava yollarını kullanma potansiyelinin değerlendirilmesi planlanıyor. Uzmanlar ayrıca bu alandaki sorunların çözümü ve üç ülkenin sahip potansiyeli, ticari, ekonomik ve enerji işbirliğini genişletme amacıyla etkili bir şekilde kullanması ile ilgili vizyonlarını anlatacak.

    Ankara’daki panel, aynı adını taşıyan ve Rusya, Türkiye ve Azerbaycan’dan önde gelen uzmanların katılımıyla uluslararası halk platformunu oluşturmayı, üç ülkenin kamu kuruluşları ve iş çevreleri arasındaki diyalogu başlatma ve geliştirmeyi ve ulaştırma ve enerji alanlarındaki ortak bölgesel projeleriyle ilgili tartışmalara gençleri çekmeye amaçlayan projenin bir parçası.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar
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    Rus-Türk Toplumsal Forumu (RTTF) Genel Sekreteri, Politik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, Ankara’daki panelin önemini ve Rusya, Türkiye ve Azerbaycan’ın katılımıyla üçlü formatın cazibesini anlattı.

    Markov, "Üçlü, hiç şüphesiz gelecek vadeden bir format Rusya, Türkiye ve Azerbaycan’a gelince burada benim görüşüme göre küçük bir politik paradoks var. Mesele şu ki, Türkiye ve Azerbaycan arasında muazzam ilişkiler var. Azerbaycan ve Rusya arasında da harika ilişkiler var. Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler de çok iyi. Ama üçlü format yok. Oysa üçlü format günümüz diplomaside büyük talep görüyor. Çünkü, tamamen ikili ilişkiler düzeyinin üzerine çıkıyor ama aynı zamanda bir tür kalıcı örgütün ve ilgili bürokrasinin oluşmasına yol açmıyor" yorumunda bulundu.

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    Üçlü formatın, iki format arasında bir nevi geçiş aşaması olduğunu ve karmaşık sorunlarının çözümünde çok etkili olabileceğini dile getiren Rus uzman, "Örneğin Normandiya formatı. Bu aslında Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği’nden oluşan ve çok zor görüşmelerin yapıldığı bir üçlü format. Ya da örneğin Rusya, Azerbaycan ve İran’ı kapsayan Kuzey-Güney ulaşım koridoru da bir üçlü. AB’nin ortak duruşunu geliştirmeye yönelik Fransa, Almanya ve Polonya arasında da stratejik üçlü var" ifadelerini kullandı.

    Bu yüzden üçlü formatının büyük talep gördüğünü ve hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Markov, "Daha önce yapılmaması üzücü. En farklı yönlerde çok iyi geleceğe sahip olacağını düşünüyorum" diye ekledi.

    Etiketler:
    Rus-Türk Toplumsal Forumu, Doğalgaz, enerji, Azerbaycan, Türkiye, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fon, hibe, Rusya
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