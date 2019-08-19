‘Cirque du Soleil BAZZAR’ İstanbul'a geliyor

Cirque du Soleil’in ünlü dev çadırını Türkiye’ye getiren Alchemy Project’in Operasyon ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yöneticisi Bora Kızılırmak, “Dünyada şu an aktif olarak gösterilen 20 Cirque du Soleil gösterisi var. İnanılmaz büyük bir prodüksiyon. Hepsi BAZZAR gibi çılgın, enerjik, eğlenceli olmayabiliyor" dedi.

Dünyaca ünlü Cirque du Soleil’in efsanevi dev çadırı, yeni prodüksiyon BAZZAR ile İstanbul’a geliyor. Cirque du Soleil mirasına saygı niteliğindeki, nefes kesen ve renkli Dev Çadır gösterisi BAZZAR, 21 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında İstanbul Hilltown Alışveriş Merkezi’nde gösterisini yapacak.

Cirque du Soleil’in 1984’ten bu yana gösterilen 43. orijinal prodüksiyonu olan BAZZAR, 210’dan fazla turnede, 130’dan fazla gösteri düzenledi. Cirque du Soleil’i Türkiye’ye getiren Alchemy Project’in Operasyon ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yöneticisi Bora Kızılırmak, Serhat Sarısözen’in sorularını yanıtladı ve şov hakkında geniş bilgi verdi.

‘GÖSTERİLERİN HİÇBİRİNDE HAYVAN YOK’

Türkiye’de 2014’ten beri olduklarını söyleyen Kızılırmak, “Alchemy Project olarak Amerika’dan Singapur’a kadar bir çok ülkede varız. Bölgenin en önemli organizasyon ve eğlence şirketiyiz ve her türlü eğlencenin içinde varız” diye konuştu.

Kızılırmak, “BAZZAR, Cirque du Soleil’in 43. gösterisi. Dünyada şu an aktif olarak gösterilen, 20 Cirque du Soleil gösterisi var. İnanılmaz büyük bir prodüksiyon. Dünyanın en büyük eğlence ve gösteri topluluğu. Hepsi BAZZAR gibi çılgın, enerjik, eğlenceli olmayabiliyor. Farklı konseptlerde yapıyorlar bu işi, içinde drama da olabiliyor. Her ne kadar ‘sirk’ dense de kuruluşundan bu tarafa hiçbirinde hayvan yok” ifadelerini kullandı.

Kızılırmak, “Her ülkeye 100 kişiyle, 60 konteyner ve 700 tondan fazla malzemeyle gidiyoruz. Çadırın yapımında 500 kişi çalışıyor. Dev Çadır konseptinde, en uzak mesafenin sahneye uzaklığı 15 metre. Herkes sanki en önden izliyormuş gibi yaşayacak bu deneyimi” dedi.