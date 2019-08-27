Diyarbakır'daki kayyum protestosuna 'Komünist Başkan' Maçoğlu da katıldı: Omuz omuza durmanın doğru olduğunu düşünüyoruz

Diyarbakır’da 9. gününde devam eden kayyum protestosuna katılan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Diyarbakır, Van ve Mardin simgesel olarak belki de 3 tane şehrin bu şekliyle görevden alınmalar olsa da biz aslında bunu demokrasi sorunu olarak görüp bu tür alanlarda mücadeleyle ortaklaştırmayı birlikte omuz omuza durmanın doğru olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 3 büyükşehir belediyesine kayyum atamalarına karşı başlatılan protesto eylemleri 9. gününde devam ediyor. Bugün yapılan eyleme Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, TMMOB 2. Başkanı Selçuk Uluata ile sendika üye ve yöneticilerinin yanı sıra yüzlerce kişi katıldı.

‘BİZLER DEMOKRASİ KUVVETLERİNİ BİR RAKİP OLARAK GÖRMÜYORUZ’

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 3 büyükşehir belediyesine kayyum atamalarına karşı başlatılan protesto eylemleri 9. gününde devam ediyor. © Sputnik / Sertaç Kayar

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 3 büyükşehir belediyesine kayyum atamalarına karşı başlatılan protesto eylemleri 9. gününde devam ediyor. © Sputnik / Sertaç Kayar 1 / 2 © Sputnik / Sertaç Kayar Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 3 büyükşehir belediyesine kayyum atamalarına karşı başlatılan protesto eylemleri 9. gününde devam ediyor.

31 Mart Yerel seçimlerinde HDP adayıyla yarışan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Sputnik’e konuştu. Maçoğlu, “Dostlarımızla dayanışmak adına bugün buradayız. Bu ülkenin demokrasisine zarar veren bir şeydir. Bu hepimizin sorunu, bu ülkenin sorunu. Bunun haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bizler demokrasi kuvvetlerini bir rakip olarak görmüyoruz. Bu ülkede sadece dostlarımıza yönelik değil, bu ülkede bir hukuksuzluğun, bu ülkede bir sorunun olduğu her alanda biz sosyalistler, devrimciler orada oluruz. Vicdanımız orada, yüreğimiz orada. Diyarbakır, Van ve Mardin simgesel olarak belki de 3 tane şehrin bu şekliyle görevden alınmalar olsa da biz aslında bunu demokrasi sorunu olarak görüp bu tür alanlarda mücadeleyle ortaklaştırmayı birlikte omuz omuza durmanın doğru olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

‘SEÇİM NİYE YAPILDI?’ SORUSU SORULUYOR’

İstanbul seçimlerini örnek gösteren Maçoğlu şöyle devam etti: “Çok kısa süre içinde bir İstanbul durumu söz konusu oldu. Aslında halkın vicdanı ortaya çıktı. 14 bin bir fark varken 800 binlik var oldu. Yani halk kendi seçtiklerini görmek ister. Görevden alındığında bir sonraki dönem daha da güçlü çıkabileceğini düşünüyorum. Türkiye halkı, politik olanlar bir mücadele yöntemi olarak bunu geliştirir, örgütlemeye gider, politik olmayan birçok insan da bunu vicdani olarak görür yani insani bir görev olarak görür. Toplumda belki bazı bölgelerde bazı alanlarda o güvensizlik meselesi gelişiyor. ‘Seçim niye yapıldı’ sorusu soruluyor. Ama bizim ısrar etmemiz lazım. Bu ülkenin geleceği için mücadele etmemiz lazım.”

‘AYNISINI BİZE DE YAPARLAR MI BİLMİYORUZ’

Maçoğlu görevden alınma ihtimalinin olup olmadığı sorusuna da şu yanıtı verdi: “Onu bilemeyiz. Bize yaparlar yapmazlar bilmiyoruz. Biz görevimizin başında duruyoruz. Halka hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu süreci de örgütlemeye devam ediyoruz. Bu sorunun cevabı yok aslında. Mücadele bir dönem 3 yıl 5 yıla sığdırılmış değil, mücadele uzun süreli ve meşakkatlidir.”