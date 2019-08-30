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21:50 30 Ağustos 2019
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    ‘ABD, diğer NATO üyelerinin de Türkiye’yi takip edeceğinden korkuyor’

    © REUTERS /
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    Tatiana Şuvalova
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    ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin F-35 programına tekrar kabul edilmesi için S-400 programından tamamen çıkması ve bu sistemleri ülkenin dışına çıkarması gerektiği açıklamasını değerlendiren Rus uzman Leonkov, ABD’nin Türkiye’yi şantaj etmede başarısız olduğu için böyle açıklamalar yaptığını belirtti.

    Başkent Moskova’nın hemen dışında yer alan Jukovskiy şehrinde düzenlenen MAKS-2019 Fuarı’nda Rus lider Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57’yi inceledi. Komsomolskaya Pravda muhabiri Dmitriy Smirnov’un aktardığına göre böylelikle ‘Erdoğan, bir Su-57 uçağının kokpitine göz gezdiren ilk yabancı lider oldu.’
    © Sputnik /
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    Arsenal Oteçestva dergisinin finans müdürü, askeri uzman Aleksey Leonkov, Sputnik’e açıklamasında, “ABD, Türkiye’yi şantaj etme konusunda başarısız olduğu için şimdi Mark Esper de korktuklarını belli etmemeye çalışıyor. Türkiye’nin S-400 programından çıkmasının dışında bu sistemleri tamamen ülkeden çıkarması yönündeki talep, gazetecinin sorusundan diplomatik bir şekilde kaçma çabasıdır” yorumunda bulundu.

    'S-400'DEN KİM VAZGEÇER Kİ?'

    Türkiye’nin artık S-400’den vazgeçmeyeceğinin ortada olduğunu dile getiren uzman, “Yeri belirlendi bile, Ankara yakınlarındaki Mürted Hava Üssü. Ayrıca halihazırda Türkiye’nin hava sahasını koruyabilecek tek sistem olan S-400’den kim vazgeçer ki?” ifadelerini kullandı.

    Rusya’nın, ABD’den farklı olarak Türkiye’ye ek hiçbir koşul sürmediğine dikkat çeken Leonkov, Rusya’da eğitim gören Türk uzmanların, Türkiye’nin ihtiyacı duyduğu şekilde sistemleri ayarlayacağını kaydetti.

    © Sputnik / Алексей Никольский
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    'YUNANİSTAN'IN ELİNDE S-300 VAR AYNI ZAMANDA F-16 KULLANIYOR'

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Rus sistemlerin NATO sistemleriyle uyuşmadığı yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Rus uzman, bu konuda şu değerlendirmede bulundu: “Eğer F-35’ler Türkiye ordusuna teslim edilseydi Türk uzmanlar bu uçakların ayarını, S-400 ‘hedef tabanının’ onları dost uçak olarak tanımlayacak şekilde yapabilirdi. Hiçbir şekilde de gizli bilgi sızdırmazdı. Misal Yunanistan’ın elinde Rus S-300 sistemleri var ve aynı zamanda F-16 kullanıyor. Ama nedense kimse aklına bile getirmedi böyle suçlamayı”.

    'NATO ÜYESİ BİR ÜLKE RUSYA'DAN SİLAH ALIYORSA BU DİĞERLERİ İÇİN EMSAL OLUŞTURUR'

    Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ve Esper’in son açıklamasının ‘trajikomedi’ olarak nitelendiren Leonkov, gerçek sebebin, ABD’nin silah pazarındaki çıkarları olduğunu belirterek, “Eğer bir NATO üyesi ülke Rusya gibi bir rakipten silah alıyorsa ittifakın diğer üyeleri de bu örneği takip edebilir, emsal oluşur. Ayrıca ABD’nin ürettiği silahın söylendiği gibi etkili olmadığı bilgisi yayılabilir ittifak içinde” dedi.

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    Etiketler:
    F-35, Türkiye'nin Rusya'dan s-400 alımı, S-400 hava savunma sistemleri, Türkiye-ABD krizi, Türkiye-ABD ilişkileri, Türkiye-Rusya ilişkileri, Rusya, Türkiye, ABD
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