Barajlarda doluluk oranı arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl barajlarda su seviyelerinde görülen artışın, yurt genelinde su sıkıntısı yaşanmayacağını gösterdiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl görülen yağışlarla içme, sulama ve enerji maksatlı barajlarda doluluk olmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre; su seviyesi 2018 yılında düşen barajlarda bu sene itibariyle artış yaşanıyor. Bu yıl 1 Ekim 2018 – 03 Eylül 2019 tarihleri arasında Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 19.4, 2018 yılına göre ise yüzde 18.8 oranında artış meydana geldi.
3 BÜYÜK BARAJDA DOLULUK GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 40 ARTTI
Fırat-Dicle Havzasında yer alan barajların Türkiye’nin enerji ve tarımı için hayati önem taşıdığını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamasında, “Ülkemizin en büyük barajlarından olan Atatürk Barajı’nda geçen yıl yüzde 21 olan doluluk oranı bu yıl İtibariyle yüzde 53.8 seviyesine, Karakaya Barajı’nda yüzde 25.5 seviyesinde olan doluluk yüzde 69 seviyesine, Keban Barajı’nda geçen yıl yüzde 50 seviyesinde olan doluluk bu yıl yüzde 79 seviyesine çıkmıştır. Bununla birlikte, İşletmede olan 246 adet sulama maksatlı barajda doluluk oranı yüzde 55.3 yine işletmede olan 122 adet enerji maksatlı barajda ise doluluk oranı yüzde 59.7’dir” ifadelerine yer verdi.
4 BÜYÜKŞEHİRDE İÇME SUYU BARAJLARINDA DOLULUK YÜZDE 4.5 ARTTI
Enerji ve tarım için önemli su kaynakları kadar içme suyu kaynaklarındaki doluluk oranlarında da ciddi bir artış yaşandığı kaydedilen açıklamada, bu yıl Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa’daki içme suyu barajlarında geçen seneye göre yüzde 4.5 oranında daha fazla suyun mevcut olduğu belirtildi.
MODERN SULAMA SİSTEMLERİ İLE YÜZDE 60 TASARRUF EDİLEBİLİR
Açıklamada Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin değerlendirmelerine de yer verildi. Pakdemirli, bu yıl görülen yağışlarla içme, sulama ve enerji maksatlı barajlarda doluluk olmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.
‘Su hayattır, en önemli kaynaktır’ diyen Bakan Pakdemirli, suyun başta tarım olmak üzere her alanda tasarruflu kullanılması noktasında uyarıda bulundu.
Pakdemirli, “Bulunduğumuz coğrafyada ortalama olarak her 7 yılda bir kuraklık hadisesi görülüyor. Bu sebeple, su zengini bir ülke olmadığımız için de tasarruflu sistemleri tercih etmeliyiz. Kullanılan suyun 40 milyar metreküpünü yani yüzde 74'ünü sulamada, geri kalanını ise içme, kullanma ve sanayide kullanıyoruz. Bu sebeple en büyük su tasarrufu sulamada yapılabilir. 2003'ten itibaren eski sistemleri terk ederek modern sulama sistemlerini hayata geçirmeye başladık. Borulu sistemlerle yapılan yağmurlama ve damlama metotlarıyla sulamada yüzde 60'ın üzerinde tasarruf yapılabiliyor" diye konuştu.
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