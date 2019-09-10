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    11 yaşındaki iklim aktivisti Deniz Çevikus

    11 yaşındaki iklim aktivisti Çevikus: Ben yönetimde olsam Paris Anlaşması'nı imzalayıp bunu sözde bırakmazdım

    © Fotoğraf : Twitter
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    Yazarı Serhat Ayan
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    Her Cuma günü büyüklerini iklim konusunda uyarıp bizi bekleyen korkutucu gelecek konusunda uyaran 11 yaşındaki iklim aktivisti Deniz Çevikus, Başlangıç Noktası programında büyüklerini uyarıyor: “Geri dönülmez noktayı geçmemize 11 yıl kaldı.”

    © REUTERS / Wolfgang Rattay
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    Küresel ısınmanın ve bunun yarattığı olumsuz etkileri dünyanın her yerinde görüyoruz. Asya ve Amerika’da büyük kasırgalar binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, milyarca dolarlık zarara neden olurken Batı’da rekor artış yaşanan hava sıcaklıkları yüzünden binlerce kişi hayatını kaybediyor. Yine de devletler nezdinde küresel ısınma adına isabetli adımlar atılabilmiş değil.

    Bu konuda büyükleri uyarmak da çocuklara düştü. ‘Dünyada İklim Grevi’ etkinliklerini başlatan Greta Thunberg’in attığı adımlar tüm dünya çocukları arasında hızla yayıldı. Türkiye’de 11 yaşındaki iklim aktivisti Deniz Çevikus iklim grevi gerçekleştirip üstüne düşeni yapıyor ve herkese şu soruyu soruyor; “İklim krizinin farkında mısınız? İsterseniz size anlatabilirim!”

    ‘İNSANLAR BİZİM SAYEMİZDE DAHA ÇOK FARKINDA OLUYORLAR’

    “15 Mart’tan bu yana iklim grevi yapıyorum. İklim için okul grevi hareketi başlatan Greta Thunberg adında biri. 2018 Ağustos’undan beri iklim için okul grevi yapıp insanlarda farkındalık yaratıyor. Ben onu internetten araştırdım. İlerleyen zamanlarda onun 15 Mart çağrısını duydum. Çok yakın zamanlarda ‘İklim İçin Grev’ çağrısını duydum ona katıldım ve o günden beri buna devam ettim. Bizden önceki nesiller kriz yarattılar ve bunu durdurmak için hiçbir şey yapmadılar. Biz çocuklar olarak kendi geleceğimizi kurmaya ve bunu durdurmak için adımlar atmaya karar verdik. Sokakta farkındalık yaratarak bunu oluşturmaya çalışıyoruz.

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    © AP Photo / Subhankar Banerjee, File
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    Farkındalık yaratmak için Greta İsveç parlamentosunun önünde durup farkındalık yaratıyordu. Ben başta iklim için okul grevi yazılı pankartı açtım. Ama insanlar bunun ne olduğunu anlamadılar. O yüzden ilerleyen zamanda yeni bir pankart hazırladım. Üstünde ‘İklim krizinin farkında mısınız isterseniz size anlatabilirim’ yazıyordu. Bu pankart daha çok işe yaradı. İnsanlar daha çok yanıma gelerek beni dinlemeye başladı. İklim kriziyle ilgili sorular sordu. Şu anda daha iyi tepkiler alıyorum.

    İlk başladığımda o kadar çok bilmiyordu insanlar iklimi. Sosyal medyanın gücüyle bu çevreye yayıldıkça bilgi sahibi olmaya başladılar. Her gün daha fazla aktivist çıktı dünya üstünde ve insanlar bilgi sahibi daha çok oluyorlar.

    ‘İNSANLARIN DEĞİŞECEĞİ UMUDUM OLMASA BUNU YAPMAZDIM’

    İklim krizi basitçe günlük hayattaki fosil yakıtlardan, zararlı gazlar çıkıyor. Bunlar atmosfere yayıldıkça dünya çevresinde tabaka oluşturuyor bu da dünyaya gelen güneş ışınlarının geri sekmesini engelliyor bu da iklimin değişmesine neden oluyor. Küresel ısınmaya bağlı iklim krizini engellemek için 11 yılımız kaldı. Artışı 1.5 derecenin altında tutamazsak şu anda olan seller ve kasırgalar şiddetlenecek ve dünyayı yaşanmaz hale getirecek.

    Şu anda insanların yeterince tepki vermediğini düşünüyorum ve şu anda yapmaya çalıştığımız şey de bu. İnsanları uyandırmak için umudum var olmasa böyle bir şeye girişmeyebilirdim.

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    © AFP 2019 / STEEN ULRIK JOHANNESSEN
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    20 Eylül’de küresel iklim grevimiz olacak. İstanbul’da saat 14.00’te Kadıköy İskelesi’nde buluşacağız. İstanbul dışında İzmir, Ankara, Malatya ve Bodrum gibi yerlerde de buluşulacak. Saydığım şehirlerin hepsiyle hareket birlikteliği yapılacak.

    Greta ile yüz yüze buluşmadım. Ama sosyal medyada birbirimizi takip ediyor gönderilerimi destekliyor. O yoğun son zamanlarda ama umarım bir gün gelir Türkiye’ye. Eğer ben ülke yönetiminde olsaydım önce Paris İklim Anlaşması’nı imzalardım, acil durum ilan ederdim ve bunu sözde bırakmazdım. Biz imzaladık artık üstümüze düşeni yaptık dememek lazım. Karbon emisyonlarını sıfıra indirmek gerekiyor.”

    Etiketler:
    iklim kriziyle mücadele, Küresel ısınma, iklim grevi
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