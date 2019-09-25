Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Suriye’nin kuzeydoğusunda periyodik olarak ortak kara devriyeleri yapıyor. Bu ortak çalışmaların ileriki dönemde bir güvenli bölgenin oluşturulması için zemin hazırlayacağı varsayılıyor.

Böyle bir sonuç elde edilemezse, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a göre Ankara, bağımsız bir karar alarak Fırat’ın doğusunda operasyon düzenleyecek.

Türkiye ve ABD’nin, Suriye’nin bu bölgesi ile ilgili hedefleri birbirine ne kadar yakın? Ankara’nın güvenli bölge planları, Astana formatı kapsamında varılan anlaşmalar çerçevesinde nasıl değerlendirilmeli?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar, şu değerlendirmelerde bulundu.

''Fırat’ın doğusunda Türkiye’nin ortaya koyacağı etki son derece önemli. Türkiye orada YPG-PKK güçlerine karşı bir harekat icra edebilirse bu, Suriye’nin üniter yapısını parçalayan meseleyi çözer. Ancak burada konuya iki farklı eksenden yaklaşılıyor. Meselenin çözümü, Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde ve bölünmüş bir Suriye perspektifi üzerinden şekilleniyor. Bu da son derece önem taşıyor. Bu bağlamda konuya yönelik yaklaşım şu anda her şeyden önemli. Nasıl okunacak ve nereye gidecek? Bu, şu anda çok net değil. Ama şu anda bir gerçek var: Amerika Birleşik Devletleri fiili olarak Suriye’yi ikiye bölmüş durumda, Fırat’ın doğusu ve batısı diye. ABD, IŞİD gerekçesiyle bölgeye gelmiş ve YPG-PKK ile beraber çökmüş vaziyette. Bu, Suriye’nin geleceği açısından son derece tehlikeli bir fotoğraf.

Sorunun Suriye’nin üniter yapısı çerçevesinde çözülmesi son derece önemli. Rusya, Türkiye ve İran bu konuda hemfikir ve sadece söylemde değil, üçlü işbirliği üzerinden eylem üretiyorlar. Diğer taraftan mesele, sadece Suriye sorunu ile sınırlı olmayıp dünya jeopolitiği ile ilgili bir meseleye dönüşmüş durumda. Bu üçlü işbirliğinin böyle çok önemli bir boyutu da var. Her ne kadar ABD, Astana formatının başarısını kabul etse de, bu üçlü yapının dağılması için elinden gelenini yapıyor. Burada üçlü yapının ortaya koyacağı birliktelik hem Suriye’nin istikrarı açısından hem de Suriye’nin üniter yapısının devamlılığı açısından büyük önem taşıyor.''

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