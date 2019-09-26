ABD, YPG’nin eliyle Türkiye karşıtı provokasyon yapar mı?

Şu anda Amerikalılar, İdlib’deki militanlar gibi aktif bir şekilde yeraltı yapıları inşa eden ve Ankara’nın açıklamalarına göre periyodik olarak kışkırtıcı eylemlerde bulunan YPG-PYD güçlerine çok yönlü ve kapsamlı destek sağlamaya devam etmektedir.
Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan İstanbul Üniversitesi Profesörü Dr. Mehmet Bora Perinçek şu yorumlarda bulundu:
"Suriye’yi bölme planlarının arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. ABD, Suriye’de girdiği savaşı kaybetti. Bu savaşı kaybedince de çeşitli provokasyonlara başvurmakta. Bunlardan biri de kimyasal silah yalanları.
Şu anda İdlib’de Amerika’nın desteklediği teröristler sıkışmış vaziyette. Türkiye, Rusya ve İran son Ankara zirvesinde de oradaki teröristleri ortadan kaldırmak üzere ortak bir irade beyanında bulundu. Dolayısıyla yeniden bu tür provokasyonların meydana gelme ihtimali vardır. Amerika’nın her zaman yaptığı yöntemlerdir. Zaten Amerika, Türkiye ile Rusya’yı Suriye’de karşı karşıya getiremediği sürece hiçbir şekilde başarı şansı olmayacağını biliyor. Dolayısıyla her zaman bu tür provokasyonlara başvuruyor. Bunu önlenmesinin en iyi yolu, Türkiye’nin hemen Şam’la, Esad iktidarıyla ilişkiye geçmesidir, diplomatik ilişki kurmasıdır. Eğer Türkiye, Şam iktidarıyla ortak hareket eder ve diplomatik ilişkiler kurarsa ve Rusya ile ilişkilerini derinleştirirse bu tür provokasyonlar önlenebilir.
Aynı şekilde bu, Fırat’ın doğusunda da yapılmalıdır. Fırat’ın doğusunda, Türkiye’nin, İran’ın ve Rusya’nın üzerinde anlaştıkları Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozan PKK-YPG/PYD terör örgütü var. Onun arkasında da ABD var. Bu örgütün de ortadan kaldırılarak Suriye’nin egemenliğinin acil bir şekilde sağlanması gerekir.
Suriye, kesin ve net bir şekilde Fırat’ın doğusundaki bölücü oluşumuna, yani orada ayrı bir devlet/yapı kurulmasına karşıdır. Dolayısıyla Suriye bu konuda Türkiye’nin doğal müttefikidir. Eğer Türkiye, Fırat’ın doğusundaki sorunları çözmek istiyorsa en yakından çalışması gereken, çıkarları en fazla örtüşen ülke, Suriye’dir. Amerika orada bir Kürt koridoru açmak istiyor. Türkiye Amerika ile işbirliği yaparak Kürt koridorunu ortadan kaldıramaz. Türkiye orada Kürt koridoruna karşı olan Şam ile ortak hareket ederek bunu kaldırabilir. Dolayısıyla Ankara ile Şam’ın bu konuda işbirliği yapması, o bölgedeki provokasyonları ve provokasyon potansiyel ve ihtimalini engelleyecektir. Bu bakımdan bütün bu sorunların çözümünde Türkiye, Suriye ile işbirliği yaparak kilit bir rol oynayabilir."
Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
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