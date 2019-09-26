Rus uzman: İstanbul'daki deprem, 7.5 büyüklüğündeki depremin ne zaman olacağını gösterecek

Sputnik'e konuşan Rusya Bilimler Akademisi Dünya Fiziği Enstitüsü Sismik Tehlike Laboratuvarı Sorumlusu Dr. Aleksey Zavyalov, İstanbul bölgesinin Kuzey Anadolu fay hattı nedeniyle Türkiye'deki sismik tehlike bulunan bölgelerden olduğunu belirterek, deprem bilimcilere göre bu bölgenin Ege-Marmara deniz sismik bölgesi olarak adlandırıldığını ve İstanbul'un bu bölgenin kritik noktasında bulunduğunu belirtti.

© DHA / Depremin büyüklüğü nedir, nasıl ölçülür, neden farklı veriler ortaya çıkar?

Türk ve Batılı deprem bilimcilerin İstanbul'da 30 yıl içinde 7.5 şiddetinin üzerinde bir deprem öngörüsünde bulunduğunu kaydeden Zavyalov, "Büyük sanayi tesislerinin ve ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 25'inin Marmara Bölgesi'nde bulunması ayrıca bir tehlike oluşturuyor. Bu nedenle Marmara'da yaşanacak 7'nin üzerindeki olası bir depremin ölümcül sonuçları olabilir" dedi.

'İSTANBUL BUGÜN ŞANSLIYDI'

Bugünkü deprem kritik seviye kabul edilen 7 şiddetine ulaşmadığı ve depremin merkez üssü kent merkezine uzak bir nokta olduğu için bunun büyük bir deprem olarak kabul edilmediğini kaydeden Zavyalov, 1996'da Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yine 5.8 şiddetinde merkez üssü kent merkezi olan bir deprem olduğunu ancak kentte büyük yıkım yaşandığını anımsattı. Rus uzman, bu bakımdan İstanbul'un depremin merkez üssünün Marmara Denizi olması nedeniyle şanslı olduğunu anlattı.

Zavyalov, önceki gün İstanbul'da yaşanan 4.6 büyüklüğündeki depremin deprem bilimciler tarafından 7.5 şiddetindeki bir depremin habercisi olarak değerlendirilmesine katılmadığını ifade etti.

'RUSYA'DA EN MODERN YÖNTEMLER KULLANILIYOR'

Zavyalov, "Bu bölgede büyük bir deprem olup olmayacağı ve ne zaman olacağı, ancak bugünkü depremin verileri analiz edildikten sonra tahmin edilebilir. 4.6 büyüklüğündeki sarsıntıları habercisi olarak nitelemem. Bunlar, sismik tahminlerin doğrulanmış bir aracı olmayan öncü şoklardır. Rusya'da, büyük bir depremden sonra meydana gelen sismik harekete dayanarak önümüzdeki günlerde ve haftalarda ne olacağı hakkında bir sonuca varmamızı sağlayan en modern yöntemler kullanılıyor. Ancak bunun için tüm artçı şoklar hakkında veri sahibi olmanız gerekir. Yani, sadece ana sismik darbeden sonra meydana gelen tüm tekrarlanan, daha küçük sismik şoklar hakkında veriye ihtiyaç var" diye konuştu.

'EN MODERN SİSTEMLER SADECE 12 SANİYE ÖNCE ALARM VERİYOR'

İstanbul'da büyük depremlerin 50 yılda bir meydana geldiğine dair tahminlerde yanılma payının çok yüksek olduğunu da kaydeden Zavyalov, en modern uyarı sistemlerinin depremden sadece 12 saniye önce alarm verdiğini sözlerine ekledi.

Çeviren: Fatih Kuduğ

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