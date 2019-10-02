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12:20 02 Ekim 2019
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    Hamidiye boykotuna iki bakanlık ve saraylar da katıldı

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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Hamidiye suyuna boykot uygulayan kamu kuruluşlarına yenilerinin eklendiği ortaya çıktı. RS FM canlı yayınına katılan İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, 'Kültür ve Sanayi Bakanlıkları ile Milli Saraylar İdaresi ve Vakıfbank’ın da Hamidiye ile olan sözleşmelerini sonlandırdığını' ilk kez açıkladı.

    Türk Hava Yolları’nın (THY) iştiraki olan ve yer hizmetlerini yürüten TGS’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Hamidiye su ile yaptığı anlaşmayı sonlandırması sosyal medyada büyük tepkilere sebep olmuştu.

    THY - Türk Hava Yolları
    © REUTERS / Murad Sezer
    THY, İBB'nin suyu Hamidiye ile anlaşmayı sonlandırdı
    İBB Meclisi’nin CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına bağlandı ve Hamdiye’ye iki bakanlık, Milli Saraylar ve Vakıfbank’ın da boykot uyguladığını ilk kez açıkladı.

    Balyalı, kamu kurumlarının Hamidiye ile sözleşmelerini Ekrem İmamoğlu’nun başkan seçilmesi sonrası sonlandırdığını söyledi:

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    “Bu İmamoğlu’na karşı bir can acıtma operasyonu. Birçok kamu kuruluşu Hamidiye ile ilişkisini ya sözleşmesi bittiği için, ya da sözleşmesinin ortasındayken sonlandırdı. Bunun tek sebebi Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanı olmasıdır. Yıllar boyunca Hamidiye suyu almışlar. Seçimle birlikte sihirli değnek değmiş Hamidiye’den vazgeçmişler. Bunun başka bir gerekçesi yok. 250’den fazla çalışan var. 1902 yılından beri su üretiyor. İstanbul için de çok ciddi bir değer. Temiz ve kaliteli su sunan bir kuruluş. Mesela Kültür Bakanlığı, Bilim ve Sanayi Bakanlığı, Milli Saraylar vazgeçti Hamidiye almaktan. Vakıfbank su almayı bıraktı. Bunun negatif bir kampanya olduğundan başkası aklımıza gelmiyor.”

    © DHA /
    İBB’den BELTUR'un sosyal tesis kafeteryalarına ve Hamidiye suya zam
    BAYİLİK TALEBİ ARTTI

    Balyalı, buna rağmen vatandaşların Hamidiye’ye olan ilgisinin arttığını ve İstanbul’un her yerinden bayilik için kendilerine talep geldiğini anlattı:

    “Çağrı merkezine gelen istek ve çağrılarda 3 kat artış var. İstanbul’un her yerinden bayilik için başvurular var. Geçmiş döneme göre işbirliği yapılan tedarikçiler, bayiler hep siyasi gerekçelerle dağıtılmış. Biz bunun tam tersini yapmaya çalışıyoruz. Tamamen bir anlayış farklılığı var. Hamidiye su kötüyse pahalıysa geçmişte de öyleydi. 23 Haziran’dan sonra ne değişti? Belediye Başkanı değişti sadece…”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, Vakıfbank, Milli Saraylar İdaresi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Boykot, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hamidiye
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