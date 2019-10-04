Moskova’da Uluslararası Askeri Muhabirler Forumu düzenlendi

Etkinliğe, meşhur Rus ve yabancı medya organlarının ve bakanlıkların temsilcileri ile önde gelen medya uzmanları katıldı. Forum sırasında, Russia Today (RT) televizyonunun, iki yıl önce Suriye’de hayatını kaybeden RT muhabiri Halid el-Hatıb anısına düzenlediği uluslararası gazetecilik ödülünün bu yıl yapılan ikinci yarışmanın sonuçları değerlendirildi.
Forum katılımcıları, günümüz askeri gazeteciliğin kalite ve özelliğini ile yapay zeka çağında askeri muhabirlerin sorumluluğunu, aralıksız sahte haber akışı sorunu ile bu olguya karşı mücadeleyi ele aldı.
Etkinliğin organizatörü ve katılımcısı RT Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Anna Belkina, Sputnik’e açıklamasında, RT MEDIATALK forumunu düzenleme fikrinin nasıl ortaya çıktığını, amaçlarını ve görevlerini anlattı.
Belkina, “Meslektaşımız, genç gazeteciyi Suriye’de kaybettikten sonra, sadece onun anısı ve çalışmaları değil, sıkça unutulan bölgelerdeki çatışmaları aydınlatan tüm askeri gazetecilerin çalışmalarına saygımızı sergileme fırsatına sahip olmak için 2017’de Halid el-Hatab ödülünü düzenleme kararını verdik. Onlar, diğerlerinin göstermediğini göstermek için hayatlarını riske atıyor” ifadelerini kullandı.
Ödülün ilk kez geçen yıl düzenlendiği hatırlatan Belkina, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçen yılın kazananları İrlanda, Singapur ve Irak’tan gazeteciler oldu. Ayrıca 20 ülkeden 100’den fazla çalışma ödüllendirildi. Bu yıl, Halid el-Hatıb ödülü için başvuru yapan çalışmaların sayısı arttı. Biz de konuyu genişletme, ödül dağıtma dışında genel olarak günümüzde askeri gazetecinin ne olduğunu, bu işin farklı yönlerini konuşmaya karar verdik. RT MEDIATALK uluslararası forumu düzenleme fikri böyle ortaya atıldı. Forum, çok basit güvenlik sorunları ile sıcak bölgelerdeki çalışmalardan küresel jeopolitik sorunlara kadar, medyanın çatışma politikasına ve sonucuna etkisinden askeri gazeteciliğin geleceğine dair teknik sorunlara ve sıcak bölgelerden sahte haberlerle mücadeleye kadar askeri gazeteciliğin çok farklı yönlerine değiniyor. Sosyal adaletsizlik ve diğer sorunları aydınlatma aracılığıyla çatışmaların çözümü ve önlenmesi anlamında gazetecilerin ve gazeteciliğin sorumluklarını ve yapay zeka çağında uluslararası ve bazı ülkelerin iç kanunlarını konuştuk."
Foruma çok sayıda kişinin katılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Belkina, “Oldukça canlı bir sohbet oldu. Etkinliği gelecekte tekrarlamayı umuyoruz” diye ekledi.
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