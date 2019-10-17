Moskova’da bir ilk: Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi müze formatında canlandırılacak

Başkentteki Rusya Dekoratif, Uygulamalı ve Halk Sanatları Müzesi’nde açılan ve 16.-17. Yüzyıllarındaki Osmanlı İmparatorluğu’na odaklanan sergide geçen yaz düzenlenen festivalin organizatörleri, tarihi canlandırma alanındaki deneyimlerini ilk kez müze sergisi formatında ortaya koyacak.
Festival organizatörü ve Osmanlı dönemine ait sahanın denetçisi Vasiliy Tartıjov, Sputnik’e demecinde bu yıl düzenlenen ‘Zamanlar ve Devirler’ Festivali’nde Osmanlı İmparatorluğu’nun da sergilenmesi yeni bir çığır açtığını belirtti:
‘Ratobortsi’ isimli tarihi projeler ajansına ait atölyede ‘Zamanlar ve Devirler’ Festivali için özel olarak Osmanlı dönemine ait yaklaşık 50 kostüm hazırlandığını aktaran Tartıjov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ustalarımız 6 ayı aşkın süredir doğu kostümlerinin kültürünü araştırdı, eskizler çizdi, malzeme seçti. Dünya genelindeki müze koleksiyonlarından kumaş parçalarının fotoğrafları ve albüm resimleri, tamamlanmış tarihi simgelere dönüştürüldü. Şalvar, kaftan, kuşak, yelpaze, başlık ve ayakkabı, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan bir kişinin giyiminin sadece bir parçası.”
Gölge tiyatrosunun yanı sıra ziyaretçiler sergilenen çeşitli kostüm ve kaftanları, ayakkabı ve kumaşları, eskizleri ve ‘Zamanlar ve Devirler’ Festivali’nde desenleri çizilmiş olan geleneksel İznik seramiklerini görme şansına sahip olacak.
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