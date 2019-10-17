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05:43 17 Ekim 2019
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    Zamanlar ve Çağlar Festivali'nde kurulan Osmanlı sarayı.

    Moskova’da bir ilk: Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi müze formatında canlandırılacak

    © Sputnik / Ramil Sitdikov
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    Rusya’nın başkenti Moskova’da geçen haziranda yapılan ve Osmanlı İmparatorluğu tarihinin de canlandırıldığı ‘Zamanlar ve Devirler’ Uluslararası Tarih Canlandırma Festivali’ne adanan ‘Sanat olarak Canlandırma’ adlı sergi bugün kapılarını açıyor.

    Başkentteki Rusya Dekoratif, Uygulamalı ve Halk Sanatları Müzesi’nde açılan ve 16.-17. Yüzyıllarındaki Osmanlı İmparatorluğu’na odaklanan sergide geçen yaz düzenlenen festivalin organizatörleri, tarihi canlandırma alanındaki deneyimlerini ilk kez müze sergisi formatında ortaya koyacak.

    Festival organizatörü ve Osmanlı dönemine ait sahanın denetçisi Vasiliy Tartıjov, Sputnik’e demecinde bu yıl düzenlenen ‘Zamanlar ve Devirler’ Festivali’nde Osmanlı İmparatorluğu’nun da sergilenmesi yeni bir çığır açtığını belirtti:

    © Sputnik / Elif Sudagezer
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    “Tverskoy Bulvarı’ndaki sahada 60 katılımcı çalıştı, restoratörler yeniçerilerden paşalara çeşitli karakterlere can verdi. Rusya’da 16. Yüzyılın restoratörleri bu konuyla ilgilenmiyor. Bu da geçmiş yaşamı canlandırmaya katkı sunacak kostüm, aksesuar ve malzemelerin olmadığı anlamına geliyor, biz her şeyi sıfırdan yarattık.”

    ‘Ratobortsi’ isimli tarihi projeler ajansına ait atölyede ‘Zamanlar ve Devirler’ Festivali için özel olarak Osmanlı dönemine ait yaklaşık 50 kostüm hazırlandığını aktaran Tartıjov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Ustalarımız 6 ayı aşkın süredir doğu kostümlerinin kültürünü araştırdı, eskizler çizdi, malzeme seçti. Dünya genelindeki müze koleksiyonlarından kumaş parçalarının fotoğrafları ve albüm resimleri, tamamlanmış tarihi simgelere dönüştürüldü. Şalvar, kaftan, kuşak, yelpaze, başlık ve ayakkabı, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan bir kişinin giyiminin sadece bir parçası.”

    © Fotoğraf :
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    Moskova’da düzenlenen festival için özel olarak İstanbul’dan aldıkları ve Osmanlı’ya özgü geleneksel ‘Karagöz ve Hacivat’ gölge oyunu getirdiklerini anlatan organizatör, “Türkiye’de drama sanatının tüm inceliklerini bilen ve bu türdeki oyunları geniş kitlelere sunma hakkı bulunan topu topuna 5 kuklacı kalmış. Tiyatro ‘aktörleri’ Rusya’ya ilk kez gelmiş oldu. Orijinal konuları festivalin katılımcılarına sunulacak hale getirmek ve ‘tiyatro grubunu’ bizdeki iklim şartlarından korumak için uzmanlar ciddi çaba sarf etti. Mesele şu ki oyunda kullanılan kuklalar çok narin, deve derisinden yapılmış ve doğal boyalarla boyanmış” diye konuştu.

    Gölge tiyatrosunun yanı sıra ziyaretçiler sergilenen çeşitli kostüm ve kaftanları, ayakkabı ve kumaşları, eskizleri ve ‘Zamanlar ve Devirler’ Festivali’nde desenleri çizilmiş olan geleneksel İznik seramiklerini görme şansına sahip olacak.

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    Etiketler:
    Zamanlar ve Çağlar, Osmanlı İmparatorluğu, Moskova, Rusya
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