‘Türkiye’nin hamleleri kendisiyle birlikte Suriye’nin birliği ve bütünlüğüne de hizmet ediyor’

AK Partili Çonkar’a göre Soçi zirvesiyle hem Türkiye’nin terör tehdidini bertaraf etmesi hem de Suriye’nin kendi içindeki ayrılıkçı terör sorununu aşması ve toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda önemli bir mutabakat gerçekleşmiş oldu. AK Partili Baybatur da mutabakatın uzun süredir iki ülke arasında atılan adımların bir sonucu olduğu görüşünde.

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi, Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar ve Türkiye-Rusya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Soçi’de yapılan zirve sonucunda Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakatı Sputnik için değerlendirdi.

“SİVİL HALKIN YENİDEN KENDİ TOPRAKLARINDA HUZUR İÇİNDE YAŞAMASININ İLK ADIMI ATILDI”

AK Partili Çonkar, iki ülkenin Suriye krizinin çözümüne yönelik olarak bugüne kadar yapmış oldukları çalışmanın Soçi mutabakatıyla aslında yeni bir boyuta ulaştığını kaydederken “Özellikle Rusya’nın, Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadelesindeki haklı tavrını, duruşunu kavrayan, anlayan yaklaşımları bu mutabakatın zaten zeminini hazırlamıştı. Liderlerin yaptığı görüşmeler sonucunda da hem Türkiye’nin terör tehdidini bertaraf etmesi hem Suriye’nin kendi içindeki ayrılıkçı terör sorununu aşması, toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda önemli bir mutabakat gerçekleşmiş oldu. Aynı zamanda bölgede yaşayan sivil halkın terör örgütlerinden kurtulması ve yeniden kendi topraklarında huzur içinde yaşamasının aslında ilk adımı atıldı. PKK/YPG’nin silahsızlandırılması ve Türkiye sınırından uzaklaştırılması, Türkiye’nin milli bütünlüğü ve güvenliği açısından tarihi bir önemdedir, bu mutabakatı böyle değerlendiriyoruz” diye konuştu.

ANAYASA VURGUSU

Aşamalı olarak hem Suriye için hem Türkiye için terör örgütlerinin arz ettiği tehdidin bertaraf edilmesinin mümkün olacağını kaydeden Çonkar, “Bu çerçevede bölgeye huzur, barış, refah gelsin diye büyük bir gayretle mücadelemizi veriyorduk, burada Rusya ile Türkiye’nin de birlikte hareket etmesinin ne kadar önemli olduğunu bütün dünya görmüş oldu” dedi. Türkiye’nin yaptığı hamlelerin kendisiyle birlikte Suriye’nin birliği ve bütünlüğüne de hizmet ettiğini söyleyen Çonkar, anayasa komisyonu çalışmalarına da işaret ederek şunları kaydetti:

“Hem Rusya hem Suriye’deki siyasetçiler Türkiye’nin iyi niyetini ve çabalarını gördükçe sanırım anayasa sürecinde de herkesin kabul edebileceği bir demokratik sistemin aslında Suriye’nin de faydasına olacağını takdir edeceklerdir, bunu da zaman içinde göreceğiz. Mutlaka her ülkenin iç dinamikleri vardır ama halkın beklentilerini göz ardı ederek bir yönetimin istikrarlı bir şekilde devam edemeyeceğini bölgede ve dünyada yaşanan hadisler gösteriyor” dedi.

“HEM NATO HEM RUSYA İLE SAĞLIKLI İLİŞKİLER YÜRÜTMEK ZORUNDAYIZ”

AK Partili Çonkar, Türkiye’nin NATO üyesi olarak güvenlik politikaları konusunda sorumluluklarını yerine getiren bir ülke olduğunu belirtirken Rusya’nın da bölgenin istikrarı ve güvenliği açısından, önemli bir aktör olarak olumlu katkılar yaptığını ifade etti. “Bu çerçevede Türkiye hem NATO hem Rusya ile sağlıklı ilişkiler geliştirmek ve yürütmek mecburiyetinde olan bir ülke” diyen Çonkar, şöyle devam etti:

“Bölgenin ve dünyanın refahı, küresel anlamda istikrar ve barış için bir politika izliyoruz ama bazıları anlamıyorlar. NATO ittifakı içinde olsa da bazı ülkeler Türkiye’nin bu tutumunu anlamak istemiyorlar, Rusya ise daha iyi anlıyor Türkiye’nin bu hassasiyetlerini. Bu çerçevede de son dönemde atılan adımların sahada daha fazla etki oluşturduğunu görüyoruz. Terör örgütlerine karşı tam bir kararlılıkla ortak mücadele olmalı, aynı zamanda da bölgenin yeniden imarı, öncelikli olarak anayasal sistemin oluşturulması, göçmenlerin ülkelerine dönmesi, aşırılıklarla mücadelede gibi konularda da Türkiye ve Rusya ortak hareket ederse, buna tabi Avrupa ülkelerinin de katılmasını bekleriz, hem bölge terör tehdidinden uzaklaşmış olur hem göçmenlerin oluşturduğu yükler hafiflemiş olur.”

BAYBATUR: UZUN SÜREDEN BERİ İKİ ÜLKE ARASINDA ATILAN ADIMLARIN BİR SONUCU

AK Partili Baybatur da Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakatın uzun süreden beri iki ülke arasında atılan adımların bir sonucu olduğunu ifade ederken, burada Türkiye’nin tezlerinin hem Amerika hem de Rusya tarafından kabul edilmiş olduğunu belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Türkiye’nin sınır güvenliği konusundaki kaygılarını anlıyoruz” ifadelerini anımsatan Baybatur, şunları kaydetti:

“Bu da Soçi zirvesine yansımış oldu. Artık bundan sonraki süreçte Rus kuvvetleriyle beraber hem ortak devriyede bulunulacak, hem de rejim üzerinden de olsa veya Rusya ile direk de olsa PKK/YPG terör örgütü bu bölgeden çıkacak. Bu Türkiye için çok büyük bir avantaj ve kazanım olacak. Biz ilk günden beri sınırımızda, 30 km derinlikteki alanın güvenli bölge olmasını ve buraya da Türkiye’de misafir olan Suriyeli kardeşlerimizin yerleşmesini, o bölgenin de imarına destek vereceğimizi ifade ediyorduk. Türkiye’nin bu tezlerinin dünyadaki iki önemli devlet; Amerika ve Rusya tarafından kabul edilmesi bizim için memnuniyet verici bir durum oldu. Rusya ile özel olarak ilişkilerimiz var, bu ilişkiler son dönemde müthiş ivme kazandı. Bu da Rusya’nın Türkiye’yi anlaması, Türkiye’nin de Rusya’yı anlaması açısından bir önem arz ediyordu ve sonucunda da böyle oldu. Bu mutabakatın da Suriye’nin toprak bütünlüğünü muhafaza edeceğini, mültecilerin geri dönüşünü sağlayacağını, savaşın bitmesine vesile olacağını düşünüyorum.”

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