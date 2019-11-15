Rus uzmanlar: Erdoğan, ABD'nin parası yerine Türkiye'nin ulusal çıkarlarını tercih etti

Washington'daki Erdoğan-Trump zirvesini yorumlayan Rus uzmanlar, Erdoğan'ın para yerine ulusal çıkarları tercih ettiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin ulusal çıkarlarının 100 milyar dolardan daha değerli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesini ele alan Rus medyası, Erdoğan'ın ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya ve hatta Patriot almaya hazır olduğunu söylemesine rağmen Trump'ın 100 milyar dolarlık anlaşmayla Türk lideri kendi safına çekmeyi başaramadığı görüşünü ön plana çıkardı.

'Erdoğan istediğini aldı'

Moskova Devlet Dil Üniversitesi'nden Doç. İkbal Dürre, bir televizyon programında Türkiye'nin Washington'da elde ettiklerinin 100 milyar dolarlık anlaşmadan daha değerli olduğunu belirtti.

Dürre, "ABD'de bu ziyareti seviçle bekleyenlerin sayısı azdı ancak Erdoğan istediğini aldı. Senato Ermeni soykırımını tanımayı reddetti ve Türk bankasına yönelik soruşturma kapatıldı. Türkiye'nin Washington'da elde ettiklerinin 100 milyar dolarlık anlaşmadan daha değerli. Erdoğan parayı değil, ulusal çıkarları tercih etti" dedi.

'Türkiye, NATO'nun sonu geldiğinde ne yapacağını öngörmeye çalışıyor'

Siyaset bilimci Aleksandr Durnov, Erdoğan'ı ince ve ileri görüşlü doğulu bir siyasetçi ve Trump'ı duruma göre hareket eden bir yönetici olarak tanımladı ve bu nedenle Erdoğan'ın Trump'ı yendiğini vurguladı.

Durnov, "Türkiye Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı süresine yönelik dar bir pencerede düşünmüyor, aksine ülkesinin daha büyük çıkarları üzerine düşünüyor. Türkiye NATO'nun çökmeye yakın olduğunu anladı ve Kuzey Atlantik İttifakı sona erdiğinde ne yapacağını öngörmeye çalışıyor" diye konuştu.

'Türkiye, ABD'nin 15 Temmuz'daki rolünü ve Rusya'nın yardımını asla unutmayacak'

Gazeteci Maksim Yusin'e göre Türkiye, ABD'nin Temmuz 2016'daki darbe girişiminde oynadığı rolü ve Rusya'nın darbe girişimi hazırlandığını Ankara'ya bildirmesini ve onun engellenmesi için yaptığı yardımı asla unutmayacak.

Yusin, 2016 yılından sonra Türk dış politikasında keskin dönüş olduğunu ve ABD'den uzaklaşıldığını belirterek Türk yönetiminin S-400 almaları gerektiğini anladıklarının altını çizdi.

'ABD, Türkiye'nin uluslararası arenadaki rolünün güçlenmesinden endişe ediyor'

Rusya Askeri Bilimler Akademisi Profesörü Aleksandr Tihanskiy, Ankara-Washington ilişkilerindeki bozulmasının S-400'lerden kaynaklanmadığını, S-400'lerin sadece bahane olduğunu kaydetti.

"Üç NATO ülkesi Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya'da S-300 sistemleri bulunuyor ve bu ülkeler Rus sistemleri aldığında S-400'lerdeki gibi gürültü kopmadı" diyen Tihanskiy, asıl meselenin ABD'nin Türkiye'nin uluslararası arenadaki rolünün güçlenmesinden endişe duyması olduğunu belirtti.

'Türkiye 100 milyar dolardan değerli ulusal çıkarlara sahip'

Türkiye'nin pozisyonunun NATO'dan uzaklaşan bağımsız bir ülke olarak güçlenmesinin yanı sıra Türkiye'nin Suriye'de güçlenmesi ile Suriye-Türkiye sınırındaki sorunun Rusya'nın yardımıyla çözülmesinin Washington'un hoşuna gitmediğini düşünen Tihanskiy, "Bu nedenle Ankara, ABD'nin 100 milyar dolarına ihtiyaç duymuyor. Türkiye, halkın büyük bölümü tarafından desteklenen ve 100 milyar dolara satın alınamayacak ulusal çıkarları var. Yaptırımlar işe yaramayınca ABD şimdi de Türkiye'yi 'satın almak' istedi ancak gördüğümüz gibi bundan da bir sonuç çıkmadı" ifadelerini kullandı.

Çeviren: Fatih Kuduğ

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